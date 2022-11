Vergoldung der Lebensleistung: Ex-Kreisvolksmusikpfleger Hans Lederwascher mit Bürgermedaille geehrt

Von: Sabina Brosch

„Verneigen uns vor deiner Lebensleistung“: Rathauschef Maximilian Böltl überreichte Hans Lederwascher die Bürgermedaille in Gold. © sab

Der Ex-Kreisvolksmusikpfleger Hans Lederwascher ist mit der Kirchheimer Bürgermedaille geehrt worden. Damit verneige man sich vor seiner Lebensleistung.

Kirchheim – Der Name Hans Lederwascher ist seit Jahrzehnten untrennbar mit bayerischer Musik, Brauchtums- und Heimatpflege verbunden. Lederwascher ist Veranstalter, Volksmusiker und Dirigent, am Cäcilientag bekam er nun für sein Engagement in Kirchheim die Bürgermedaille in Gold.

In Kirchheim hat Lederwascher die „Herzlfeld Stubenmusi“ ins Leben gerufen, ebenso 1986 die „Bairische Volksmusik zum Cäcilientag“, bei der er mit der „Spielmusik Lederwascher“ aufspielt. Aber es sind nicht „nur“ die Volksmusik-Konzerte, auch die Operetten und Wiener Schmäh-Musik füllen jedes Jahr das Kirchheimer Gymnasium. 30 Jahre war Lederwascher Kreismusikpfleger, er ist Initiator von fünf Volksmusik CDs, die Musikgruppen aus dem Landkreis eingespielt haben.

Volksmusik im Herzen

„Dein Herz schlägt für die Musik, die Heimat und die Menschen“, sagte Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) in seiner Laudatio. „Mit deinen Konzerten bringst du die Seele ins Gleichgewicht.“ Durch die Verleihung der Bürgermedaille in Gold darf sich Lederwascher Ehrenbürger der Gemeinde Kirchheim nennen, „damit verneigen wir uns vor deiner Lebensleistung“, sagte Böltl.

Einen passenderen Tag als den Cäcilientag hätte die Gemeinde für die Ehrung auch nicht finden können: Die Heilige Cäcilie ist die Schutzpatronin der Musik und Kirchenmusik. Und auch musikalisch war der Abend ganz im Sinne Lederwaschers. Seit 36 Jahren spielt er unter dem Motto „Der Summa is umma“ auf. Die musikalische Veränderung von Sommer auf Herbst und Winter hatten dann auch die Stücke zum Thema, die das Ensemble „Spielmusik Lederwascher“ der „Aufhauser Dreigsang“, der „Feldmochinger Zwoagsang“, die „Grünwalder Stubnmusi“ sowie die „Kiramer Bläser“ bei der Verleihung spielten.

