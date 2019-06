Wohin mit der Fahrrad-Autobahn? Trasse für Radschnellweg bei Kirchheim gesucht

Ein Radschnellweg soll München und Markt Schwaben verbinden. Die Strecke läuft an Kirchheim und Feldkirchen vorbei. Wo genau, das soll nun ein Planungsbüro prüfen.

Kirchheim – Einer von fünf Radschnellwegen im Großraum München soll von der Landeshauptstadt nach Markt Schwaben führen, dabei auch vorbei an Feldkirchen und Kirchheim. Die Planung des Weges befindet sich im Anfangsstadium, das verantwortliche Büro informierte in der Grund- und Mittelschule in Kirchheim über das Vorgehen. Die gut 40 Interessenten durften dabei auch eigene Vorschläge für Streckenführungen einbringen.

Der erste Radschnellweg in Südbayern soll vom Münchner Stadtrand zum Forschungscampus Garching führen. Machbarkeitsstudien, Bürgerbeteiligung, Detailplanungen und mögliche Korridor gibt es längst – aber noch immer wurde kein Kilometer gebaut. Nach wie vor gibt es rechtliche Probleme mit der Vorfahrt für die Radler sowie mit nicht verfügbaren Grundstücken. So weit ist man mit der Strecke von München nach Markt Schwaben noch lange nicht.

Radschnellweg bei Kirchheim: Hohe Anforderungen erschweren Planung

Obwohl es bereits heute einen „Radweg“ zwischen den beiden Orten gibt, fängt das Büro Planersocietät aus Dortmund quasi bei Null an. „Wir untersuchen Meter für Meter mit auf Rädern installierten Action-Cams, wo eine Strecke tatsächlich gebaut werden oder übernommen werden könnte“, erläuterte Planer Dennis Stocksmeier. Die Anforderungen an einen Radschnellweg seien hoch. Im Schnitt müssen ihn 2000 Radler pro Tag nutzen, er soll möglichst kreuzungsfrei verlaufen, mit wenig Steigung, eine Geschwindigkeit von bis zu 30 Stundenkilometern ermöglichen, ohne dass Fußgänger in den Weg kommen. „Das geht natürlich nicht überall, aber es ist unser Ziel, das auf 90 Prozent der Strecke zu verwirklichen“, sagt Stocksmeier, dessen Büro schon an Radschnellwegen in in Nürnberg, Göttingen und Kiel mitgearbeitet hat.

In Kirchheim orientiere man sich an Trassen entlang von Bahn und S-Bahn, wenig befahrenen Nebenstraßen oder früher einstmals stark befahrenen vierspurigen Straßen, bei denen heute eine Spur nicht mehr benötigt wird. „Problematisch, weil zu schmal, sind Parks und Grünanlagen, ebenso Strecken neben Landstraßen, denn wir benötigen insgesamt sechs bis sieben Meter, da ist der Grunderwerb ein Problem.“

Radschnellweg bei Kirchheim: Diese Route favorisiert der Bürgermeister

Vier mögliche Trassen zwischen Kirchheim und Markt Schwaben hatten sich aus Gesprächen mit den Kommunen ergeben. Jetzt wollten die Fachleute wissen, was die Radler selbst vorschlagen. Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) hatte sich erst vor wenigen Tagen in Kopenhagen informiert und war ganz begeistert von deren Radschnellwegen. „Am besten wäre es natürlich, vorhandene Radwege auszubauen, neue Wege sind schwierig zu realisieren, da müssen wir Grund kaufen.“ Zudem, so ergänzte Stocksmeier, muss jede Gemeinde für Radschnellwege Ausgleichsflächen ausweisen. Böltl schlug daher eine Route entlang der Kreisstraße vor. Eine Dame wünscht sich den Radschnellweg entlang der S-Bahn-Strecke, ihre Nachbarin bevorzugt einen Weg südlich von Kirchheim von Riem über Feldkirchen nach Poing.

Bernd Kunkel, begeisterter Viel-Radler, würde dagegen einen Weg nördlich von Kirchheim entlang dem Speichersee präferieren. Viele wünschen sich die Trasse als Verbindung von Heimstetten und Kirchheim mitten durch den Doppelort, „doch dafür wird wohl kein Platz sein“, bedauert Stocksmeier.

Bis Mitte 2020 wird sein Team alle vorgeschlagenen Strecken abfahren, eine Machbarkeitsstudie erstellen und zwei Trassenführungen herausarbeiten. „Was das tatsächlich kostet, können wir erst sagen, wenn wir wissen, wie viele Brücken oder Unterführungen wir brauchen, denn wir kreuzen ja mehrfach die S-Bahn“, sagte Stocksmeier. Auch eine zeitliche Planung konnte er nicht machen, „aber das wird ganz bestimmt noch viele Jahre bis zur Realisierung sein“.

