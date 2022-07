Zurück auf die Bühne: Darum verlässt die Kulturreferentin Kirchheim

Von: Sabina Brosch

Da fühlt sie sich wohl: Vors Mikro und auf die Bühne kehrt Katharina Ruf nun zurück. © sab

Kulturreferentin Katharina Ruf verlässt Kirchheim. Das hat einen bestimmten Grund.

Kirchheim – Katharina Ruf (33) kam vor acht Jahren „aus der Kultur-Szene“ nach Kirchheim, arbeitete dort als Referentin für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit. Nun kehrt sie wieder in die Szene zurück. Sie möchte nicht mehr Künstler auf der Bühne ankündigen, sondern selbst auf der Bühne stehen. Als Sängerin und Liedermacherin.

Die studierte Musikwissenschaftlerin und -pädagogin fand nach dem Studium in Kirchheim als Kultur- und Öffentlichkeitsreferentin ihren Stuhl. Sie sah sich als Schnittstelle zwischen Künstlern, Vereinen und der Gemeinde. Ihr Grundimpuls war stets, nicht vom Schreibtisch aus Projekte zu planen, sondern immer im engen Kontakt mit den potenziellen Kulturpartnern in der Region Themen zu diskutieren, gemeinsam zu planen und umzusetzen. Kirchheim Vokal, der Kulturherbst, Musik und Kulinarik und natürlich das Dorffest mit kleiner und großer Bühne sowie Hoagartn gehen auf ihre Initiative zurück.

„Ich wollte nichts mehr organisieren. Ich hatte keine Freude mehr daran“,

Das Dorffest war in diesem Jahr zugleich ihr letztes Event, bei dem sie ihren Abschied öffentlich machte und ihr Servus in die Runde rief. Denn vergangenes Jahr gab es den Einschnitt: „Ich wollte nichts mehr organisieren. Ich hatte keine Freude mehr daran“, erklärt sie ihre Beweggründe. Der innere Aufschwung und Tatendrang nach dem Kultur-Lockdown kam nicht. Dafür die Frage: „Wo soll es denn hingehen?“ Schon als Kind habe sie gerne gesungen, war immer mit einem Lied auf den Lippen unterwegs, trällerte Melodien, sie sang mitunter auch im Büro, vor allem aber im Chor oder Solo. So trat sie schon auf Taufen oder Hochzeiten auf. „Ich will berühren und etwas geben und weiß, dass ich das kann.“ Dass sie auch Gedichte schreiben kann, bewies sie 2018 mit ihrem „Gedankenadventskalender“, vorweihnachtlichen Gedichten zum Hören und Lesen.

Nach Monaten des In-sich-Hineinhörens war die Frage geklärt, wohin es geht: „Ich will Menschen begleiten, mit meiner Stimme, mit meinen Worten.“ Nachdem klar war, dass sie die Stelle in Kirchheim diese Woche zugunsten der neuen, kreativen Selbstständigkeit aufgibt, ist sie wieder im Lot, sie sei bereit, etwas Neues auszuprobieren. „Ich sehe dem Neuen mit viel Freude entgegen und habe das Gefühl, dass es gut wird.“

Am heutigen Mittwoch hat Ruf ihren letzten Arbeitstag im Kirchheimer Rathaus. Ihre Nachfolgerin steht bereits fest. Debora Schmidt, die bislang in einer Münchner PR-Agentur gearbeitet hat, übernimmt den Posten.

