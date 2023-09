Familienspaß und Lernstätte: Wie Kinder den Umgang mit der Natur lernen können

„Für die Kinder ist das ein Paradies“: Ivanka Vrdoljak mit Teresa (5, l.), Pere (2) und Katarina (4). © ursula baumgart

Im letzten Teil unserer Serie „Mein himmlischer Kleingarten“ haben wir Familie Vrdoljak besucht. Hier sollen die Kinder den Umgang mit der Natur lernen.

Ismaning – Im Maulwurfsweg 43 des Kleingartenvereins am Seebach in Ismaning hat Familie Vrdoljak ihren Garten Eden gefunden. Mit der Parzelle in der Mitte der Anlage brach die sechsköpfige Familie bereits im letzten Jahr endlich aus dem oftmals erdrückenden Leben in ihrer Mietwohnung aus. „Ich wollte das für die Kinder, damit sie eine Freiheit genießen können, die ich ihnen sonst nicht geben könnte“, sagt Mama Ivanka. Ihren vier Sprösslingen scheint das zu gefallen. Fröhlich hopsen Teresa (5) und Katarina (4) über die Wiese und sammeln auf den Boden gefallene, noch grüne, Äpfel ein, während Bruder Pere (2) begeistert die neugebaute Gartenlaube von innen erkundigt. Mama Ivanka lässt ihre Kinder toben. „Hier kann ihnen nichts passieren.“

Vor knapp fünf Jahren zog die 43-Jährige mit ihrem Mann Jozo und ihrer ältesten Tochter Leticia von Frankfurt nach Ismaning. „Hier angekommen haben wir uns direkt für einen Garten beworben“, berichtet Ivanka Vrdoljak. „Wir hatten in Frankfurt auch einen, und meiner Großen hat es dort sehr gefallen.“ Im September 2022 bekam die inzwischen um drei Köpfe gewachsene Familie die lang ersehnte Zusage. „Wir waren gerade im Urlaub. Mein Mann ist extra aus Kroatien zurückgefahren, um den Vertrag zu unterschreiben“, erinnert sich die vierfache Mutter und streichelt ihrem Jüngsten liebevoll über den Kopf. Ab da hieß es: Familienglück im Schrebergarten.

Noch einiges zu tun haben die Vrdoljak in ihrem Garten. Die Laube hat Papa Jozo selbst gebaut. © URSULA BAUMGART

Mit viel Arbeit wohlgemerkt. Denn die alte Gartenlaube war so heruntergekommen, dass Papa Jozo entschied, eine neue zu bauen. Abenteuer pur für alle vier Kinder. „Pere ist die ganze Zeit mit dem Akkuschrauber in der Hand rumgelaufen“, sagt Ivanka und lacht. Dass die Kinder in die Umbau- und Renovierungsmaßnahmen miteingebunden werden, war der vierfachen Mutter von Anfang an sehr wichtig. „Es macht viel Spaß, im Garten zu arbeiten, und die Kinder sollen lernen, wie viel Arbeit es wirklich ist“, betont sie.

Mit anpacken dürfen die Kinder im Garten. Teresa und ihre Geschwister freuen sich schon auf die erste Ernte. © URSULA BAUMGART

Ein paar Abstriche mussten Ivanka und Jozo Vrdoljak dennoch machen. „Es ist schon sehr anstrengend mit vier Kindern. Der Umbau zieht sich unheimlich in die Länge, da die Kinder auch betreut werden müssen“, berichtet die 43-Jährige. Umso mehr freut sie sich, dass in diesem Jahr noch die gewünschten Hochbeete gebaut werden. „Ich möchte den Kindern beibringen, wie man die Pflanzen sät und pflegt“, sagt die Ismaningerin. Tochter Katarina nickt ihrer Mutter zustimmend zu und sagt: „Dann machen wir Erdbeer- und Himbeermarmelade.“ Der frisch gesetzte Himbeerbusch hinter ihr richten schon seine Blätter gen Sonne.

Aber nicht nur Erdbeeren und Himbeeren sollen den Garten der Familie zieren. „Wir werden auch viele verschiedene Gemüsesorten anpflanzen“, sagt Ivanka Vrdoljak. In einem extra für die Kinder angelegten Hochbeet möchte sie zusammen mit ihrem Nachwuchs Gurken, Auberginen und Kartoffeln ernten. „So lernen sie, wie man die Pflanzen pflegt und dass hinter dem Gemüse im Supermarkt viel Arbeit steckt.“ Mithelfen dürfen Leticia (13), Teresa (5), Katarina (4) und Pere (2) auch beim Rasenmähen und Hecke schneiden.

Süßes Schicksal: Sobald der Strauch Himbeeren trägt, wird aus den Früchten Marmelade. © URSULA BAUMGART

Und wenn den Vieren doch einmal langweilig wird, bietet der Familiengarten ein wahres Spieleparadies. „Der Sandkasten kam vom Osterhasen“, berichtet Ivanka Vrdoljak und zeigt auf eine Spielecke mit Außenküche und Werkbank. „Später kommt auch noch ein Trampolin her.“ Zusätzlich bietet der Kleingartenverein am Seebach Angebote für Kinder an. Von Plätzchenbacken im Winter über Insektenhotelsbauen im Frühjahr bis hin zum Badespaß im Sommer. „Für die Kinder ist das ein Paradies“, betont Ivanka glücklich.

Dank des Schrebergartens lernen ihre Kinder somit nicht nur den angemessenen Umgang mit der Natur, sondern haben nach ihrem Umzug auch schnell Anschluss in Ismaning gefunden. „Bei uns ist immer was los“, sagt Ivanka Vrdoljak schmunzelnd. „Die Kinder haben viel Kontakt untereinander, und ich kann sie ohne Bedenken in der Anlage rumlaufen lassen.“ So können die Vier frei und spielerisch die Schrebergarten-Welt entdecken.

Über die Serie: Mit diesem Teil endet die Serie über den Kleingartenverein am Seebach in Ismaning.

