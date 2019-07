Klimawoche im Landkreis: Das ist alles geboten

In der Aktionswoche des Landkreises dreht sich alles um Klimaschutz und Erderwärmung. Hier gibt‘s die Höhepunkte des Programms.

Landkreis – Die Besucher standen vor den Stellwänden mit den Infos zum „Plastikfasten“. Unterhielten sich an Stehtischen darüber, wie es eigentlich möglich sein soll, den Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 von derzeit 13 Tonnen im Jahr herunterzufahren auf nur noch 0,3 Tonnen – was nötig ist, wenn die globale Erwärmung bis zum Jahr 2100 auf weniger als 1,5 bis zwei Grad beschränkt werden soll. Am Montag wurde im Bürgerhaus Pullach die erste Klimawoche im Landkreis eröffnet.

Dabei ist das Programm, das 29 Seiten füllt, beachtlich. In 18 der 29 Landkreis-Kommunen, von Aying bis Planegg, von Unterföhring bis Baierbrunn, finden bis einschließlich Freitag Veranstaltungen statt. Es gibt Werkstätten, in denen Besucher selbst Kosmetika herstellen können, in Pullach wird am morgigen Donnerstag ein Zusammenschnitt von Naturfilmen gezeigt. Ansonsten: Info-Veranstaltungen noch und nöcher, Expeditionen, Workshops (siehe Kasten).

Bei der Eröffnung hielt nach den Grußworten von Landrat Christoph Göbel (CSU) und der Gastgeberin, der Pullacher Rathauschefin Susanna Tausendfreund (Grüne), auch Hans Gröbmayr eine Rede. Der Geschäftsführer der Energieagentur Ebersberg-München schloss seinen Beitrag mit der Bemerkung, er sei vor wenigen Tagen Großvater geworden, er wolle eine Antwort haben, wenn seine Enkelin, Hannah, ihn unter Umständen einmal fragen wird: „Und was hast Du getan gegen die Klimakatastrophe?“

Gröbmayr, dessen Einrichtung Firmen, Privatleute und Kommunen beim nachhaltigen Wirtschaften unterstützt, hatte seine Ausführungen mit der Frage begonnen: „Bleiben die Folgen der Erdüberhitzung noch beherrschbar oder verlieren wir die Kontrolle?“ Warum die Menschen sich so schwer tun, das Auto in der Garage stehen zu lassen, dass sie in Deutschland mit dem Wohlstandsmodell „wesentlich mit Schuld (sind) an der sich anbahnenden Katastrophe“, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken: Auf all das ging er ein in seiner Rede. Es sei aber leider eben kein Menschenrecht, mehrmals im Jahr Kurztrips mit dem Flieger zu machen, Kohlekraftwerke mit extremem CO2-Ausstoß weiter zu betreiben, sein Kind mit dem Geländewagen in die Schule zu chauffieren. „Wir müssen die Energiewende jetzt mit Mut und Entschlossenheit anpacken.“

Nach dem offiziellen Teil standen die Besucher noch im Bürgerhaus-Foyer beisammen. Unter ihnen auch Erwin Knapek, der ehemalige Unterhachinger Bürgermeister, jetzt Präsident des Bundesverbands Geothermie, der mit dem Radl gekommen war. Er meinte, dass letztlich der Energiebedarf des ganzen Landkreises mit Erdwärme aus der Tiefe gedeckt werden könne. Momentan gibt es rund um München 16 Geothermie-Anlagen.

ak

Die Höhepunkte des Programms:

46 Veranstaltungen in 18 Gemeinden an fünf Tagen: Das Programm der ersten Klimawoche im Landkreis kann sich sehen lassen. Einer der Höhepunkte ist das „große Klimafest“ am Donnerstag, 25. Juli, ab 13 Uhr, mit verschiedenen Aktionen, vom Klimapuzzle bis zum Solarbasteln. Witzig ist auch, dass Besucher auf bereitgestellten Rädern den Strom erzeugen können für eine Kinovorstellung. Allein am heutigen Mittwoch stehen Programmpunkte im Kalender. Der Tag beginnt mit einer Kleidertauschparty in Unterhaching, 9.30 bis 13 Uhr. In Gräfelfing werden Interessierte durch eine Blühwiese geführt (10 bis 13 Uhr, Kirchweg), dort findet auch ein Repair-Café statt (15 bis 18 Uhr), und es werden ausrangierte Gegenstände des Betriebshofs mit Blumen bepflanzt (15 bis 18 Uhr). Derweil treffen sich die Feldkirchner zum Ramadama beim Joggen (17 bis 21 Uhr), in Taufkirchen kommen die Leute zum Klima-Dinner zusammen (18 Uhr). In Ottobrunn kann, wer will, erfahren, wie man auf dem Balkon eine Mini-Solar-Anlage installiert nd den Strom, den man braucht, selbst fabriziert (18.30 bis 19.30 Uhr). Am Donnerstag wird in Baierbrunn der Film „Plastic Planet“ gezeigt, nach dem, so die Ankündigung, „Sie nie wieder aus einer Plastikflasche trinken“ (17 Uhr, Postwaggon).