Experte verrät: Darauf kommt es bei Wahl-Werbegeschenken an

Kugelschreiber, USB-Sticks, Stressbälle: Wahl-Zeit ist Wahl-Werbegeschenk-Zeit. Wir haben uns im Landkreis umgeschaut, was die Parteien verteilen, und einen Experten gefragt, worauf es ankommt.

Landkreis – Kleine Geschenke erhalten bekanntlich die Freundschaft. Ob sie auch für neue Freunde beziehungsweise Wähler sorgen, darüber kann man streiten. Doch die Parteien gehen im Kommunalwahlkampf alle auf Nummer sicher und geizen an ihren Infoständen nicht mit kleinen Präsenten. Was dabei auffällt: Alle scheinen sich im Vergleich zu früher deutlich mehr Gedanken zu machen, was die Leute wirklich brauchen könnten. Und: Nachhaltigkeit wird nicht mehr nur bei den Grünen großgeschrieben.

Experte rät zu Qualität

Das bestätigt auch Martin Prankl, Inhaber von Prankl Consulting aus Aying. Seine Agentur berät auch Parteien und Kandidaten im Kommunalwahlkampf. Prankls Devise: Qualität statt Quantität. „Wir raten unseren Kunden, auf eine Werbemittelschlacht zu verzichten“, sagt Prankl. „Vor allem weil vieles einfach ein Glump ist“, so Prankl. Mit einem Kugelschreiber mache man bei niemandem mehr einen Stich – dennoch wollen viele Parteien darauf nicht verzichten. Prankl empfiehlt, dann zumindest auf gute Qualität zu achten. „Es braucht einen Mittelweg.“ Ein Mix aus günstigen, aber guten Werbemitteln wie etwa Blöcken und Stiften, zudem ausgewählte, etwas teurere Geschenke. Ein Beispiel aus der Praxis: „Bioobstbeutel aus Baumwolle, in Deutschland genäht und bedruckt“, sagt Prankl. „Das kann jeder brauchen und das ist nachhaltig.“ Letzteres spiele beim Wahlkampf eine immer größere Rolle. „Wir raten deshalb auch auf Hohlkammerplakate aus Plastik zu verzichten und stattdessen auf Holzaufsteller zurückzugreifen.“

Rosen am Valentinstag zu verteilen – auch davon hält Prankl wenig. „Stattdessen raten wir etwa zu Breznherzn.“ Damit beziehe man eine eigene Position und habe dennoch Gelegenheit, mit den Wählern ins Gespräch zu kommen.

Praktischer Aspekt

Einige haben aber doch lieber Rosen verschenkt. Wie etwa Taufkirchens Bürgermeister Ullrich Sander, der für die CSU erneut für den Chefposten im Rathaus antritt. Eine Geste, die aber „bei vielen gut angekommen ist“, wie die Taufkirchner CSU-Vorsitzende Christiane Lehners berichtet. Beim Auswahl der Werbemittel ließ sie sich unter anderem von ihrer Tochter beraten. „Sie wählte Sachen, die praktisch sind“, erzählt Lehners. So gibt es von der CSU etwa ein Feuerzeug, einen Chip für den Einkaufswagen, eine kleine Box mit Pflastern für die Handtasche und einen USB-Stick.

Auch bei der SPD in Taufkirchen setzt man auf Praktisches, gepaart mit Wortwitz: Auf dem Brillenputztuch ist etwa zu lesen: „Kurzsichtig? Weitsichtig? Klarsichtig! SPD“. Auf dem Flaschenöffner für den Schlüsselbund „Offen. Für die Menschen.“ Für die Kinder gibt es kleine Schokobonbons in der Dose und eine Radiergummi-Ente, „bei der wir aber der Kinder zuliebe auf einen SPD-Aufdruck verzichtet haben“, wie Bürgermeisterkandidat Matteo Dolce erklärt. Er selbst wirbt für sich unter anderem mit Salzstangen – ein humorvoller Kontrast zu seinem Namen Dolce, der italienisch ist und übersetzt „süß“ bedeutet.

Nachhaltigkeit überall

Die FDP in Taufkirchen wiederum läuft fast den Grünen in Sachen Nachhaltigkeit den Rang ab: Ein Holzjojo, Holzmalstifte für die Kinder, Holzbleistifte für die Erwachsenen und sogar die Luftballons sind aus Naturkautschuk. Aber dann gibt es da doch noch ein paar farbenfrohe Kugelschreiber (ohne Holz!) und einen Eiskratzer fürs Auto.

Doch auch die Grünen bleiben sich treu: Holzbleistifte, Einkaufschip aus Holz, ein Windrad aus Holz und Papier und eine Samenmischung „Bienenwiese“ werden hier unter anderem verteilt.

Kinder können Stress abbauen

Holzbleistifte gibt es auch bei den Freien Wähler. Aber auch Kugelschreiber. Für die Kinder ein kleines Geschicklichkeitsspiel und für alle einen Stressball mit lachendem Gesicht zum Durchkneten.

Was über die Jahre gleich geblieben ist: Fast alle Parteien haben Flyer zu ihrem Programm und Übersichten ihrer Kandidaten. „Sinnvoll“, urteilt Experte Martin Prankl. Denn trotz Internetauftritt und soziale Medien – die auch wichtig seien – würden viele Wähler gerne die Broschüren zuhause in Ruhe durchblättern und sich so einen Eindruck von den Kandidaten verschaffen.

