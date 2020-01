CSU Grünwald: Die Kandidaten für die Kommunalwahl 2020

Bürgermeister Jan Neusiedl führt die CSU Grünwald in den Kommunalwahlkampf 2020. Ihre Liste für den Gemeinderat haben die Christsozialen nun vorgestellt.

Grünwald– Am 15. Januar stellte der CSU-Ortsverband im Alten Wirt in Grünwald seine Kandidaten für die am 15. März stattfindenden Kommunalwahlen vor. Ziel der Partei ist es, die aus eigener Sicht erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre unter dem amtierenden Bürgermeister Jan Neusiedl fortzusetzen und auch 2020 wieder mit zahlreichen Gemeinderäten im Rathaus vertreten zu sein und neue Impulse zu setzen. Das teilte der Ortsverband nun mit.

„Es zeigt sich, dass die CSU auch in der Jugend wieder an Zuspruch gewinnt. Unsere Liste ist sehr ausgewogen, was alt und jung, weiblich und männlich und die soziale Verankerung in Grünwald betrifft. Wir können auf diese Liste stolz sein“, erklärt Neusiedl.

Eine Besonderheit zeige sich darin, dass sich unter den insgesamt 24 Kandidaten auch zwei parteilose Kandidaten befinden. „Die CSU Grünwald steht für Offenheit. Wer sich für unser Gemeinde engagieren will und unsere Vision eines sozialen Miteinanders mitträgt, ist bei uns immer herzlich willkommen“, erklärte Bürgermeister Neusiedl diese Entscheidung. Gleichzeitig bedauerte er, dass die amtierenden Gemeinderäte Wolfgang Kuny aus Altersgründen und Katja Victor-Becker aus beruflichen Gründen nicht mehr für den Grünwalder Gemeinderat kandidieren werden.

Die CSU verspricht, mit jungen, frischen Gesichtern, der Erfahrung der amtierenden Gemeinderäte und mit der Vernetzung des Ortsverbandes bis auf Bundesebene auch in Zukunft eine gute Politik für die Gemeinde Grünwald zu machen. mm

Die Liste:

Jan Neusiedl (1), Stephan Weidenbach (2), Annabella Wünsche (3), Sindy Loos (4), Robert Zettl (5), Uschi Kneidl (6), Alexander Steininger (7), Christine Paeschke (8), Gerhard Sedlmair (9), Gloria Westermeyer (10), Barbara Portenlänger-Braunisch (11), Matthias Schröder (12), Reinhard Splettstößer (13), Isabella Kirkitadse (14), Daniel Vorwerk (15), Thomas Lindbüchl (16), Tobias Mastrodonato (17,) Claudia Fried (18), Paul Seidl (19), Thomas Bühler (20), Jörg F. Remien (21), Elisa Wax (22), Michael Zrenner (23), Alfred Geiger (24)

