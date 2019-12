„Keine Luftschlösser“: Das ist der Bürgermeister-Kandidat der FDP Pullach

Die FDP Pullach hat ihre Kandidaten für das Bürgermeisteramt und den Gemeinderat bei der Kommunalwahl 2020 vorgestellt.

Pullach–Nach einer aus Sicht der Liberalen im Landkreis durchaus erfolgreichen Wahlperiode startet die Pullacher FDP in den Wahlkampf. Sie sieht sich im politischen Leben der Gemeinde von je her fest verankert und hat nun einen eigenen Kandidaten für das Bürgermeisteramt nominiert: Michael Reich. Der 49-jährige Jurist kennt Pullach seit Kinder- und Jugendtagen und ist seit 2006 auch wieder mit seiner Familie in Pullach ansässig. Sein Ziel ist es nach eigenem Bekunden, mit einer starken Fraktion in den Gemeinderat einzuziehen, um liberalen Themen Gehör zu verschaffen.

Um dies zu ermöglichen, hat sich die FDP den Anspruch gestellt, mindestens fünf Sitze im Pullacher Gemeinderat zu erobern. Das Quintett für Pullach besteht aus Alexander Betz, Johannes Burges jun., Thomas Klaue, Michael Reich und Monika Bock. Das Team bringe sowohl langjährige Gemeinderatserfahrung als auch den frischen Blick von außen und die Expertise mit, um Verantwortung für die Gemeinde zu übernehmen. Das zentrale Ziel sei es, die in Pullach anstehenden Aufgaben zu lösen und den Stillstand aufzuheben, der sich gegen Ende der letzten Legislaturperiode eingestellt habe.

Die FDP verspricht, keine populistischen Positionen zu beziehen. „Sie wird sich nicht am Bau von Luftschlössern mit Steuergeldern beteiligen.“ Stattdessen gelte es, den Investitionsstau aufzulösen, indem die anstehenden Projekte sinnvoll priorisiert werden. Weiteres Mäandern gehe auf Kosten des Steuerzahlers und verschwende personelle Ressourcen der Gemeinde. Das Fazit der FDP: „Vor allem steht die Zukunftsfähigkeit von Pullach auf dem Spiel.“ mm

