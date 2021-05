Finanzkrise in der Pandemie: So könnten Kommunen entlastet werden

SPD schlägt vor, Kreisumlage zu senken

Die SPD will die Kreisumlage zugunsten von der Pandemie geschädigter Kommunen herabsetzen. Die Zuschüsse sollen aus eingesparten Mitteln des ausgelaufenen Solidarpakts „Ausbau Ost“ finanziert werden.

Landkreis - Über die erhöhte Gewerbesteuerumlage aus dem „Fonds Deutsche Einheit“ sind die Kommunen in den zurückliegenden 25 Jahren zu einem beachtlichen Teil am Ausbau Ost beteiligt gewesen. Die frei werdenden Gelder würde die SPD gern den Gemeinden und Städten des Kreises zukommen lassen. Eine Reihe von Gemeinden seien durch Corona erheblich zu Schaden gekommen, sagte der SPD-Fraktionssprecher im Kreistag, Florian Schardt: „Soziale Leistungen stehen auf dem Prüfstand, erste Schulbau- und Sanierungsprojekte werden verschoben, höhere Gewerbesteuersätze belasten die lokale Wirtschaft.“ Die für den Landkreis eingesparten Mittel will die SPD unmittelbar zur Absenkung der Kreisumlage heranziehen. „Der Kreis büßt auf diese Weise kein Geld ein“, erläuterte Schardt.

Eingesparte Gewerbesteuerumlage soll Kommunen zugute kommen

Seit 1995 hat der Westen die Integration der neuen Bundesländer über den Solidarpakt I + II finanziert. Die Kommunen sind zu einem beachtlichen Teil am Ausbau Ost beteiligt gewesen; in erster Linie über die erhöhte Gewerbesteuerumlage. Zum 31. Dezember 2019 sind die Zahlungen ausgelaufen. Ab 2022 machen sich die zusätzlichen Gelder im Kreishaushalt bemerkbar. Den genauen Betrag, der dem Landkreis durch Wegfall der Aufbauleistungen Ost pro Jahr zusätzlich zur Verfügung steht, vermochte das Landratsamt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu benennen. Für eine qualifizierte Schätzung benötigt man die aktuellen Umlagekraftzahlen. Die Informationen sollen aber rechtzeitig für den Haushalt 2022 ab Oktober zur Verfügung stehen.

Die eingesparte, erhöhte Gewerbesteuerumlage will die SPD „für die kommunale Familie“, für Städte und Gemeinden im Landkreis, verwenden. „Bei der Bewältigung der Folgen der Pandemie kommt es ganz besonders auf die Kommunen an“, meint Schardt: „Sie sind am nächsten an den Problemen der Menschen, können am schnellsten und am unmittelbarsten helfen.“

Starke Infrastruktur aufrechterhalten

Schardt erinnert an eine Besonderheit im Landkreis München, die Finanzierung weiterführender Schulen durch die Gemeinden über Zweckverbände. Städte und Gemeinden seien dadurch zusätzlich belastet. „Der Kreis verliert nichts, wenn er die eingesparte Gewerbesteuerumlage an die Gemeinden weiterreicht“, findet Schardt: „Im Gegenteil: Starke Kommunen bedeuten funktionierende Kindergärten, Schulen und Bibliotheken.“ Zurecht würde derzeit zudem auf einen Corona bedingten Nachholbedarf in Sachen Bildung hingewiesen. „Hier darf nicht gespart werden. Es braucht kräftige Investitionen!“

