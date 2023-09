Kuschelparty: Sehnsucht nach Geborgenheit

Von: Carina Ottillinger

Ein Leben lang sucht der Mensch nach Geborgenheit. Das Kuschelhormon Oxytocin macht glücklich. © Im neuen Garten

Berührungen sind ein Grundbedürfnis. Wer den Mut hat, sucht das Gefühl der Zugehörigkeit auf Kuschelpartys. Unsere Autorin hat mitgekuschelt.

Haar – Aus den Boxen dröhnt Samba-Musik. Um mich herum tanzen elf Menschen. Zumindest sieht es aus wie ein Tanz. Unser Auftrag: „Schüttelt eure Körper aus.“ Das mache ich. Wie wild zappele ich mit den Beinen, den Armen und dann mit den Schultern. Dazu wippt mein Kopf im Takt. Unauffällig spitzle ich zu meinen Kumpanen hinüber. Bei denen sieht das zum Glück mindestens genauso komisch aus wie bei mir. Ich schmunzle. Manfred, der Opa, wippt eher vorsichtig hin und her. Die Sturzgefahr ist ihm vielleicht doch zu groß. Levinia, die junge Esoterikerin neben ihm, bewegt sich schlangenförmig im Rhythmus. Meine Mundwinkel ziehen sich unwillkürlich nach oben. Nein, nur jetzt nicht lachen. Bei Denis, dem Baumkletterer, und Anita, der Erzieherin, sieht es tatsächlich nach einem professionellen Tanz aus. Ein letztes Schütteln, dann verstummt die Musik.

„Jetzt gehen wir alle durch den Raum und begegnen einander mit einem Lächeln“, fordert uns Andrea auf. Puh, das kann ich.



Andrea ist unsere Kuscheltherapeutin. Heute wage ich ein Selbstexperiment. Ich bin mit zehn weiteren Menschen auf einer Kuschelparty in Haar. Es geht ums einander Berühren. Was treibt jemanden an, sich auf so eine Party einzulassen? Warum sollte jemand freiwillig wildfremde Menschen berühren wollen? Das möchte ich herausfinden. Mich hat schlicht die journalistische Neugier hierher geführt.



Beim Tanzen kommt es zu ersten Berührungen

Die Musik geht wieder an. Dieses Mal ist es eine langsame, fast melancholische Melodie. „Ihr könnt auch erste Berührungen austauschen“, sagt Andrea. Was? Jetzt schon? Nein, das geht nicht. Zögernd laufe ich durch den Raum. Vor mir steht Manfred. Wir schauen uns in die Augen, lächeln einander an und nicken mit dem Kopf. Dann steht Denis vor mir und wir blicken uns an. Eine Spannung. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Meinem Freund gegenüber sollte ich ihn später lieber nicht erwähnen. Er sieht schon verdammt gut aus.



Auf meinem weiteren Weg begegne ich Simon. Langsam bekomme ich Angst. Von ihm möchte ich irgendwie nicht berührt werden. Dabei kann gar nichts passieren. Bei der Vorstellungsrunde hat Andrea allen die Kuschelregeln erklärt. „Küssen ist nicht erlaubt“, sagte sie im scherzhaften Ton und wurde sofort wieder ernst. Außerdem tabu ist die Bikinizone. Die Kleidung bleibt an. „Ein Nein heißt nein“, hat Andrea einige Male wiederholt. „Seid achtsam und respektvoll mit euch und anderen. Achtet auf eure Grenzen!“ Es gibt eine Pausenmatte. Wenn jemand sich unwohl fühlt, kann er sich eine Auszeit nehmen. Niemand muss bis zum Schluss mitmachen.



Ich mag dieses Herdengefühl, das Gefühl der Zugehörigkeit zur Menschheit.

Im nächsten Schritt tanzen wir Hand in Hand durch den Raum. Dazu eine flippige Musik. Wir sehen aus wie eine lustige Schlangen-Polonäse. „Bewegt euch einfach durch den Raum“, sagt Andrea. Wir berühren uns. Nicht nur an den Händen. Wir steigen übereinander und untereinander über die verbundenen Arme. Berühren Schultern, Bauch, Po. Wir lachen. Trotz der Hitze fühle ich mich gut. Wir gehören irgendwie alle zusammen. Obwohl wir uns so fremd sind. Wir kennen das Leben der anderen nicht. Doch die Anonymität verfliegt. Wir sind hier heute alle zusammen. Wir sind alle Menschen. Bevor ich noch sentimentaler werden kann, schaltet Andrea die Musik ab. Pause.



Ich nehme einen großen Schluck Wasser und lasse mich völlig außer Puste auf das große Ledersofa fallen. „Wie findest du es?“, fragt mich Levinia und setzt sich neben mich. „Ganz gut. Aber es ist gar nicht so leicht, den Kopf auszuschalten und sich auf alles einzulassen.“ Sie nickt verständnisvoll. „Das kommt mit der Zeit.“ Levinia hat damit kein Problem mehr. Sie geht regelmäßig in eine spirituelle Gruppe und macht Tantra. „Ich mag dieses Herdengefühl, das Gefühl der Zugehörigkeit zur Menschheit.“ Das kann ich nachvollziehen. Es ist genau das, was ich beim Schlangentanz empfunden habe. Aber kann ich wirklich noch einen Schritt weitergehen und mich auf innige Berührungen einlassen?



Andrea Schiller (54) aus Ebersberg ist Berührungs- und Kuscheltrainerin. Jahrelang hat sie als Heilpraktikerin gearbeitet. Nach einer Weiterbildung in Osteopathie und Tantramassage wagte sie den Schritt in die Körpertherapie. „Berührungen haben eine heilsame Wirkung auf uns“, sagt Schiller. Anfangs war auch sie zögerlich und hatte Angst vor fremden Berührungen. Doch sie hat sich überwunden und möchte jetzt andere davon überzeugen. Einmal im Monat lädt sie „Im Neuen Garten“ in der Münchner Straße in Haar zu einer Kuschelparty ein. „Jeder kann sich ausprobieren und einfach ein paar Stunden Kraft tanken.“ © Im neuen Garten

Andrea klatscht in die Hände. Weiter geht’s. Wir teilen uns in Dreiergruppen auf. Levinia und ich setzen uns neben Peter, der eine Augenmaske trägt. Der Berührte soll sich voll auf die Berührungen einlassen können. „Wo möchtest du berührt werden“, fragt Levinia. „Nacken, Schultern und Arme, bitte“, antwortet Peter. Im Hintergrund läuft Instrumentalmusik. Langsam beginnen wir zu massieren. Ich knete mit meinen Händen von Peters Nacken über seine Schultern an den Armen entlang. Erst vorsichtig, dann etwas fester. Nach einer Zeit weicht das beklemmende Gefühl. Anschließend bin ich an der Reihe.



Ängstlich nehme ich die Augenmaske entgegen. Wie gelähmt setze ich mich auf meine Knie. „Wo möchtest du berührt werden?“, fragt jemand. Ich suche mir ein Körperteil aus, auf das ich mich jetzt am ehesten einlassen kann. Behutsam beginnen links und rechts von mir zwei Menschen meine Schultern und meinen oberen Rücken zu massieren. Ich bin völlig angespannt. Ich will weg. Was mache ich hier? Verzweiflung, fast Panik macht sich breit. Okay, tief durchatmen. Kopf ausschalten. Ein tiefer Atemzug. Ich werde ruhiger. Dann klatscht Andrea erneut in die Hände.



Ein Gewusel aus Händen, Armen, Beinen und Köpfen

Wie soll ich den nächsten Schritt überleben? Ich weiß ja, der größte Teil kommt noch. Wir setzen uns an den Rand der Kuscheldecke. „Schließt eure Augen“, weist uns Andrea an. „Robbt langsam in die Mitte. Schaut, wem ihr dabei begegnet. Berührt euch. Fühlt. Aber seid achtsam mit euch.“ Ich mache meine Augen zu. Atme ein. Atme aus. Mein Herz schlägt wie verrückt. „Du kannst das“, sage ich mir. 1, 2, 3 - los! Meine Hände greifen nach vorne, ich krieche immer weiter ins Innere. Jetzt. Ich spüre einen Arm. Eine Schulter. Ich greife weiter. Einen Kopf. Links, rechts, über und unter mir schnaufen elf weitere Menschen. Ich rieche Aftershave, Schweiß, und Blumenparfum. Ich will weg hier. Dann kann ich mich nicht mehr weiterbewegen. Überall sind Menschen. Ich lege mich hin. Das könnte eine Schulter sein. Ich streife über Arme, Köpfe und Rücken. Mein Herzschlag verlangsamt sich. Ich werde ruhiger. Die Zeit bleibt stehen.



Ich liege da. Und atme. Spüre. Es ist ein komisches Gefühl. Es hat etwas von Ankommen. Es fühlt sich an wie Versöhnung. Mit mir, aber auch mit den Menschen um mich herum. Was ist das? Neben mir streift jemand durch meine Haare. Streichelt meinen Handrücken. Es ist egal, wer das ist. Ein Mann. Eine Frau. Wir sind alle eins. Ich genieße das Hier und Jetzt. Andrea hatte mir erklärt, Berührung sei ein Grundbedürfnis. Ohne Berührung verkümmere der Mensch. Allein eine Umarmung setzt Glückshormone in unserem Körper frei. Und Levinia ließ mich lachend wissen: „Kuscheln ist die volle Oxytocinspritze“. Das spüre ich. Ich bin glücklich. Ich fühle mich geborgen.



Nicht alle trauen sich auf eine Kuschelparty. Für alle Anfänger gibt es auch die Option auf Einzelkuscheln mit Kuscheltherapeutin Andrea Schiller. © Im neuen Garten

Plötzlich berührt mich jemand an den Oberschenkeln und am Po. Ich erstarre. Das möchte ich nicht. Was mache ich jetzt? „Bist du noch okay in deiner Position?“, höre ich Andrea sagen. „Wenn nicht, wechsle den Ort. Du darfst Nein sagen. Ein Nein zu jemand anderem, heißt ja zu dir selbst.“ Ich entwinde mich den Armen und Beinen um mich herum. Das schöne Gefühl ist weg. Langsam richte ich mich auf und gehe auf die Pausenmatte zu. Meine Haare müssen in alle Richtungen stehen. Ich lache kurz leise auf.



Andrea kommt auf mich zu. „Alles okay?“, flüstert sie. „Ja, alles okay. Ich möchte auch mal zusehen“, wispere ich zurück. Faszinierend beobachte ich diesen Menschenknäuel vor mir. Eine bewegliche Masse aus ineinander verschlungenen Armen, Beinen und Köpfen. Das ist so wunderschön. Diese Verbundenheit ist im ganzen Raum zu spüren. „Nach der Geburt sucht ein Mensch ein Leben lang nach der Geborgenheit im Bauch der Mutter“, erklärte mir Andrea. Es scheint, als ob diese Menschen diese Sehnsucht für ein paar Stunden stillen konnten. Wieder werde ich sentimental. Ein paar Tränen rollen mir an der Wange entlang. Dann verstummt die Musik ein letztes Mal. Stille.



Kuschelpartys Einmal im Monat finden im „Garten der Oase“ in der Münchner Straße 9 in Haar Kuschelpartys statt. Für alle, die einen Versuch wagen wollen: Die nächste Party ist am Donnerstag, 21. September, von 19.30 – 22.30 Uhr. Der „Wertschätzungsbeitrag“ beträgt bei Frauen 30 und bei Männern 36 Euro. Studenten zahlen 20 Euro. Infos gibt es unter www.im-neuen-garten.de oder Tel. 089/ 23024512.

