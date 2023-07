„Dahoam“-Markt: Der Landkreis hat noch mehr zu bieten

Von: Bert Brosch

Claudia Gallmeier-Hagl ist Handstick-Meisterin und zeigte, was sie alles kunstvoll von Hand und ohne Maschinen bestickt. © bb

Wenig Aussteller und Besucher im Münchner Landratsamt: Premiere des ersten „Dahoam“-Markts fällt eher verhalten aus.

Landkreis – Den Menschen Kultur, Tradition, Bräuche und Produkte aus dem Landkreis München näherbringen – das war die Idee des ersten „Dahoam“-Marktes im Innenhof des Landratsamtes. Doch die Premiere fiel eher verhalten aus.

Lag es am herrlichen Badewetter, oder weil es rund um das Landratsamt keinerlei Parkplätze gab – die Tiefgarage war „aus Sicherheitsgründen“ geschlossen, der Mariahilfplatz wegen des Aufbaus der Auer Dult gesperrt – oder daran, dass man im gesamten Landkreis kaum Plakate für die Veranstaltung fand: Die Anzahl der Besucher jedenfalls war gering.

„Dahoam-Markt“ im Landkreis München: Kultur, Brauchtum, Tradition

Auch bei 15 Ausstellern, die Landkreis-Kulturreferent Rainer Klier in den Landratsamt-Innenhof gelotst hatte, konnte man kaum von einem echten Querschnitt aus 29 Kommunen sprechen. Landrat Christoph Göbel (CSU) bedankte sich bei der Eröffnung, untermalt von der Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn, bei den Anwesenden. Aber auch bei Klier, „der hatte die Idee und hat sie mutig durchgezogen“. Entstanden sei so eine repräsentative Ausstellung aus Kultur, Brauchtum, Tradition, Freizeit und Produkten der Region.

„Wir befinden uns hier im Innenhof des Landratsamtes auf historischem Boden, das sind die Überreste des Paulaner-Klosters. 800 der insgesamt 1700 Beschäftigten des Landkreises arbeiten hier“, berichtete Göbel. Für ihn sei der schönste Fleck im Landkreis zwar seine Heimatgemeinde Gräfelfing, aber auch die Schleißheimer Schlösser, das Örtchen Keferloh mit dem Vorläufer des Oktoberfestes, dem Keferloher Montag, seien ebenso Ausflüge wert wie alle 29 Kommunen des Landkreises.

„Dahoam-Markt“ im Landkreis München: Soll eine Plattform sein

Kulturreferent Klier sagte, man wollte einen Querschnitt aus dem Landkreis München für alle Interessierten bieten. „Dahoam“ soll dafür eine Plattform sein. „Vielleicht schaffen wir es, diese regelmäßig zu etablieren“, sagte Klier.

Pascal Dulay-Winkler verschickt sei 2017 Gin aus der ganzen Welt im Abo mit sämtlichen Informationen und zugehörigen Snacks. © bb

„Dahoam-Markt“ im Landkreis München: lokale Unternehmen mit dabei

Der Landkreis selbst informierte an drei Ständen zu den Themen Umwelt- und Klimaschutz, Zukunft, Lastenrad sowie Kreisheimatpflege. Der Heideflächenverein zeigte eine große Auswahl an aktuell blühenden Kräutern in der Garchinger Heide sowie das Modellprojekt für Kitas „Einfach säen –Vielfalt ernten.“ Ihre kulinarischen Köstlichkeiten stellten die Bio-Ökokiste, „Liquid Director“ mit Gin-Varianten, der Kirchheimer Zehmerbräu, die Suppremo Kaffeerösterei, die Genussmanufaktur Schramm mit Senf, Soßen und Chutneys sowie die Aschheimer Destillerie Ascaim vor.

Petra Breuer präsentierte Kinderbücher, Stadt- und Ortschroniken, Claudia Gallmeier-Hagl ist Handsticker-Meisterin und bestickt Fahnen, Brautkleider oder Trachten von Hand. Ebenso handgemacht sind alle Töpferwaren von Bernadette Gonzalez-Loibl. Aus Schleißheim kamen die Schloss- und Gartenverwaltung sowie das Tourismusbüro.

