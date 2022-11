Experte verrät Firmen: So klappt’s mit neuem, jungen Personal

Gibt Tipps: Jugendforscher Simon Schnetzer hielt beim am Business Campus in Unterschleißheim einen Vortrag über die Generation Z und den Arbeitsmarkt.

Generation Z auf dem Arbeitsmarkt

Wie lassen sich junge Menschen für die Arbeitswelt von morgen begeistern? Beim Wirtschaftsforum am Business Campus in Unterschleißheim hat ein Experte Firmen verraten, wie es mit neuem Personal klappt.

Unterschleißheim – Unternehmen fällt es zunehmend schwer, gutes Personal zu finden. „Die Lage ist katastrophal“, sagte Bernd Knobloch von „Digitron Engineering Services“ beim Wirtschaftsforum am Business Campus Unterschleißheim. „Wir suchen 18 Leute in der Technik, Mechatroniker und Elektroniker.“ Erste neue Strategien, um Personal zu gewinnen, hat die Firma gestartet: flexible Arbeitszeiten, Weiterbildungen, Sprachkurse. Außerdem gebe es flache Hierarchien und viel Selbstmanagement. Trotzdem, so Knoblauch, finde man kaum gute Mitarbeiter. Warum ist das so schwer?

Simon Schnetzer kennt die Antwort. Der Jugendforscher untersucht die Lebenswelt der Generation Z, sprich: derer, geboren zwischen 1995 und 2009. Diese Generation sei geprägt von Wohlstandsverlust, Dauerkrisen – Klima, Krieg und Corona –, von Smartphones und Social Media. Die Erwartungshaltung der Generation Z gegenüber der Arbeitswelt sei eine andere als der vorherigen Generationen. Sie wünsche sich schnelles Feedback, Unverbindlichkeit und Respekt. Die Firmen müssten auf diese Forderungen eingehen, ansonsten haben sie es schwer die jungen Leute für sich zu gewinnen. „Der demografische Wandel zwingt die Arbeitswelt, umzudenken, den Rhythmus zu durchbrechen und die Aufmerksamkeit der jungen Leute zu gewinnen. Wir müssen den Moment der Begeisterung einfangen,“ sagte Schnetzer. „Es ist eine Reise, auf die sich die Arbeitswelt aufmachen muss, um mithalten zu können.“

Work-Life-Balance immer wichtiger

Schnetzer fasste einige Trends für die Rekrutierung der 14- bis 29-jährigen zusammen. Diese Gruppe lege einen besonderen Fokus auf die Work-Life-Balance. Eine Option sei daher die Vier-Tage-Woche. Die jungen Erwachsenen würden sich Hilfe im Umgang mit Stress und die Option zum Arbeiten im Homeoffice wünschen. Wichtig sei außerdem, die Arbeitskraft als Menschen mit einer Persönlichkeit zu sehen und an sich zu binden. Geld ist für diese Generation ein Topmotivator. Das Stichwort „Pre-Boarding“ bedeute, möglichst schon vor dem ersten Arbeitstag eine Verbindung zur Firma aufzubauen.

Schnetzer gab den Firmen zudem einige konkrete Ideen mit an die Hand: Wie wäre es mit einem Feedback-Freitag? Alle Mitarbeiter dürfen ihre Ideen vorlegen und sich miteinander austauschen. Was spricht gegen einen Führungscheck? Die Mitarbeiter bewerten dabei die Vorgesetzten und teilen ihnen ihre Wünsche mit.

„Unternehmen müssen umsteigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben“

Nach dem Vortrag tauschen sich die Firmen aus dem Landkreis und der Umgebung aus. Wie kamen die Tipps an? . „Es ist unheimlich wichtig, als Unternehmen den Brückenschlag mit der nächsten Generation zu finden, mit der wir in Zukunft arbeiten werden“, sagte Claudia Sippel, Geschäftsführerin der Beratungsfirma bei „CAEvolution GmbH“ aus München. Man müsse sich die Merkmale der Generation bewusst machen und bei der Mitarbeitergewinnung Weitblick haben. Es sei eine Herausforderung, die Generationen zu verstehen. Die Bedeutung der Work-Life-Balance nehme immer mehr Raum ein, die jungen Leute wollen mehr Freizeit.

Für Katharina Vogt von „Vogt digital“ aus Unterschleißheim steht fest: Die Firmen müssen mehr Fokus auf den Online-Auftritt legen und sich im Internet präsentieren. „Die jungen Leute sind im Netz, auf Social Media unterwegs. Ein Handwerker braucht keine Webseite für seine potenziellen Kunden, wohl aber für potenzielle Arbeitnehmer“, sagte Vogt, die mit ihrer Firma Kunden selbst Kommunikationstipps gibt. Das Hybridmodell mit Homeoffice sei eine Möglichkeit, Anreize zu schaffen. „In München ist es schon lange schwer wegen der Wohnungssituation“, sagte Vogt. „Die Unternehmen müssen umsteigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben“.

Gehaltsvorstellungen sind teilweise übertrieben?

Auch für das Residenz-Hotel in Unterschleißheim sei der Fachkräftemangel ein riesiges Problem, sagt Michael Littich. Er findet überhaupt keine Mitarbeiter mehr. Das Hotel besetze die Azubi-Stellen mit Personal aus Nicht-EU-Ländern, aus Marokko, Tunesien oder Georgien. „Für uns ist es wahnsinnig wichtig, zu verstehen, wie wir auf dem heimischen Arbeitsmarkt Fuß fassen können“, sagt Littich. „Wir präsentieren uns auf Messen, aber wir schaffen es einfach nicht, Leute zu erreichen.“ Die Idee vom Feedback-Friday findet er super, um die Ideen der jungen Leute mit einzubeziehen.

Holger Heiss von „RaumweltenHeiss“ aus Kirchheim sieht ein weiteres Problem: „Die Gehaltsvorstellungen sind teilweise übertrieben.“ Heiss will die Jugend künftig nach ihren Jobvorstellungen fragen. Es brauche einen Austausch und eine Begegnung auf Augenhöhe.

