Nach dem Ärger um das dauerbesetzte Bürgertelefon zum Coronavirus hat das Gesundheitsamt München nun eine neue Lösung gefunden. Und veröffentlicht per Videotelefonie aktuelle Fallzahlen.

Landkreis– Zuletzt hatte es große Kritik an der mangelnden Erreichbarkeit des Bürgertelefons des Landratsamtes zum Coronavirus (089/62 21 12 34) gegeben. Das sei nun behoben, kündigte Landrat Christoph Göbel (CSU) in einem Pressegespräch am Donnerstag an, das zum Schutz vor Ansteckung per Videotelefonie stattfand. Am vorangegangenen Mittwoch habe man immerhin 488 von 524 eingegangenen Anrufen beantworten können. Außerdem sei die Nummer nun täglich von 8 bis 18 Uhr geschaltet, und das sieben Tage die Woche. Dafür sei das Gesundheitsamt eine Kooperation mit einem Callcenter eingegangen, das für die Bearbeitung medizinischer Themen qualifiziert sei. Zudem habe das Amt weitere Mediziner akquirieren können, um flexibler auf etwaige Krisenherde reagieren zu können. Dabei gehe man auch auf Ärzte im Ruhestand oder solche zu, die anderweitig freie Kapazitäten hätten. Auch sei der Kreis mit der Bundeswehr in Neubiberg in Kontakt, die je nach Verlauf der Krankheitszahlen Hilfe leisten könne.

Testzentren laufen gut an, sagt der Landrat

Auch die dezentralen Testzentren laufen laut Göbel sehr gut an, auch dank der Kooperation mit Feuerwehr und Rettungsdiensten. Viele Gemeinde hätten sie bereits eingerichtet, die anderen seien „kurz davor“. So eine Gemeinde ist Ottobrunn, wo die Verwaltung schwer vom Coronavirus gebeutelt ist (siehe oben). „Wir könnten sofort loslegen“, sagte Bürgermeister Thomas Loderer. Er zeigte sich aber verärgert über eine „verheerende“ Kooperationsbereitschaft der kassenärztlichen Vereinigung. Diese halte aus Datenschutzgründen Kontaktdaten zu den Ärzten zurück. „Dementieren will ich es nicht“, sagt der Landrat, angesprochen auf eine schleppende Zusammenarbeit mit der Ärztevereinigung. Diese sehe auch Probleme mit der Abrechnung, während Göbel sich mehr Pragmatismus wünsche. Und Gesundheitsamtsleiter Gerhard Schmid ergänzt, manche kämen besser mit dieser neuen Situation zurecht, andere weniger.

Derzeit gebe es 134 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis, sagt Schmid, die allermeisten mit glimpflichem Verlauf. Ein Patient, der beatmet werden musste, sei auf dem Weg der Besserung. Der Anstieg der Fallzahlen sei auch auf bessere Test-Infrastruktur zurückzuführen.

Bestätigte Fälle

Aschheim 1, Aying 2, Baierbrunn 3, Brunnthal 0, Feldkirchen 3, Garching 4, Gräfelfing 7, Grasbrunn 2, Grünwald 10, Haar 5, Höhenkirchen-Siegertsbrunn 3, Hohenbrunn 5, Ismaning 11, Kirchheim 10, Neubiberg 5, Neuried 1, Oberhaching 13, Oberschleißheim 1, Ottobrunn 8, Planegg 2, Pullach 4, Putzbrunn 2, Sauerlach 2, Schäftlarn 4, Straßlach-Dingharting 1, Taufkirchen 6, Unterföhring 3, Unterhaching 8, Unterschleißheim 8.

