Arbeitsagentur: Firmen suchen händeringend Personal

Teilen

Bei 2,3 Prozentpunkten liegt aktuell die Arbeitslosenquote im Landkreis München. © oliver berg/dpa

Die Arbeitsagentur hat ihre Monatsbilanz für Mai vorgelegt. Demnach sinkt die Arbeitslosenquote, zudem werden über 14 500 Jobs angeboten.

Landkreis – Im Landkreis München waren im Mai 4540 Menschen ohne Arbeit. Das sind 159 Menschen und damit 3,4 Prozent weniger als im April. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 2,3 Prozent. Das geht aus dem Monatsbericht der Agentur für Arbeit hervor.

„Die Arbeitslosigkeit ist im Mai weiter gesunken. Erfreulich ist, dass dies bei allen Alters- und Personengruppen der Fall ist. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen sinkt kontinuierlich“, bilanziert Wilfried Hüntelmann, Vorsitzender der Agentur für Arbeit München. Die Meldung freier Arbeitsstellen habe sich gegenüber April zwar etwas abgeschwächt, die Personalnachfrage liege aber weiter auf hohem Niveau. In einigen Branchen suchen Betriebe aktuell händeringend Personal, so zum Beispiel in der Gastronomie. Im Mai gingen in der Agentur für Arbeit München 3876 Stellenangebote ein. Insgesamt gibt es derzeit 14 570 Job-Angebote. Besonders stark ist die Nachfrage nach qualifiziertem Personal, 85 Prozent der Stellen sind für Bewerber mit mindestens einer abgeschlossenen Berufsausbildung ausgeschrieben.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.