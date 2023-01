Arbeitsmarkt: Mehr neue Jobs, aber auch mehr Arbeitslose

Von: Florian Prommer

Teilen

Die Arbeitslosenquote lag im Dezember im Landkreis München bei 2,5 Prozent © Foto: Jens Kalaene/dpa

Im Dezember ist die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis München leicht gestiegen. Dabei wurden so viele neue offene Stellen angemeldet wie nie 2022.

Landkreis – Die Zahl der neugemeldeten Stellen in und um München erreicht ein Rekordhoch, doch im Landkreis steigt die Arbeitslosigkeit. Das geht aus dem Bericht der Agentur für Arbeit für den Dezember hervor. Demnach waren im Landkreis 4807 Menschen ohne Arbeit – 29 Personen oder 0,6 Prozent mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote lag damit bei 2,5 Prozent. Im Vergleich zum Dezember 2021 haben sich 162 Personen mehr arbeitslos gemeldet (3,5 Prozent). Im Jobcenter sind die Arbeitslosmeldungen derweil leicht gesunken auf 2218. Dies waren 39 Menschen (1,7 Prozent) weniger als im Vormonat und 356 mehr als im Dezember 2021.



Parallel dazu erreichte die Zahl der von Arbeitgebern neu gemeldeten Arbeitsstellen im Dezember den höchsten Wert des Jahres 2022. „Wir sehen es als eine sehr erfreuliche Entwicklung, dass die Zahl der neu gemeldeten Arbeitsstellen mit mehr als 4800 im Dezember einen sehr guten Wert erreicht hat“, sagt Wilfried Hüntelmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur München, „man kann dies als ein Zeichen werten, dass die Arbeitgeber trotz zahlreicher Krisen vorsichtig optimistisch in die Zukunft blicken. Sie haben weiterhin einen hohen Bedarf an Arbeitskräften und an Fachkräften. Die Zugänge seit Jahresbeginn lagen zuletzt im Vor-Corona-Jahr 2018 höher“.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.