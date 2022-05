Augen zu und durch: Baukosten-Explosion trifft Kommunen empfindlich

Von: Sabina Brosch

Bauen wird immer teurer – auch für Kommunen. Sie bekommen die steigenden Preise für Materialien wie Betonstahlmatten zu spüren. © Julian Stratenschulte/dpa

Die steigenden Baukosten schlagen voll auf die Kommunen im Landkreis München durch. Bei den Pflichtaufgaben heißt das dann oft: Augen zu und durch – koste es, was es wolle.

Landkreis – Bauen ist teuer und wird immer teurer. Lieferengpässe, Rohstoffknappheit, steigende Energiepreise sind die größten Preistreiber. So kosten Dachlatten 65 Prozent mehr als im Vorjahr, Konstruktionsvollholz sogar 77 Prozent. Ähnlich sieht es beim Beton aus, Betonstahl und Betonstahlmatten sind um über 50 Prozent teuer. Material, das im Rohbau zur Verstärkung von Bodenplatten, Decken und Wänden zum Einsatz kommt. Die Erdölpreise verteuern zudem das Bitumen fürs Abdichten von Fundamenten. Neben den Materialkosten ziehen auch die Preise für Bauleistungen an. Insgesamt verteuerte sich laut Statistik der Neubau von Wohnungen im Vergleich zu 2021 um 14,4 Prozent.

Ein Anstieg, der auch den Kommunen schwer im Magen liegt und von den Bürgermeistern genau beobachtet wird. „Aber wir wissen natürlich nicht, wo die Entwicklung hingeht“, sagt Unterschleißheims Rathauschef Christoph Böck (SPD). Bauprojekte wie das BRK-Haus, die bereits begonnen sind oder dieses Jahr noch starten, da könne man nicht mehr viel machen. Noch nicht angepackt hat die Stadt die Michael-Ende-Schule, aber „diesen Neubau brauchen wir dringend“, betont Böck. „Wir müssen schauen, wie wir das hinbekommen.“

Beim Wohnungsbau sei eine Auslagerung auf die Wohnbaugenossenschaft Ober- und Unterschleißheim zwar eine Möglichkeit, aber derzeit „sind die Förderungen für Kommunen noch hervorragend“. Zwar habe die Genossenschaft sicherlich Vorteile bei der Vergabe, aber „diese wiegen die Förderungen nicht auf“. Beim Esso-Grundstück in der Bezirksstraße könnte sich Böck unter Umständen einen anderen Weg vorstellen. Wichtig ist für ihn jedoch stets der Blick in die eigenen Reihen, es gehe um „die Doppelkombination, die Leistungsfähigkeit des eigenen Bauamts und auch die Finanzierung“.

„Das ist halt nicht leistbar. Und auch nicht finanzierbar“

Die Preisspirale ist tägliches Thema auch im Oberschleißheimer Bauamt, bestätigt Leiterin Christine Kmoch. Es sei nicht schön, wenn man ständig mit Nachträgen vor den Gemeinderat treten müsse. Aufgrund des angespannten Haushalts habe die Gemeinde auch geplante Projekte wie das Hallenbad erst einmal nach hinten geschoben. „Das ist halt nicht leistbar. Und auch nicht finanzierbar“, sagt Kmoch.

Schon gar nicht, wenn überhaupt nicht absehbar sei, wohin die Preisentwicklungen gehen. „Aber es ist auch nicht möglich, einen Rohbau zu stoppen, nur weil die Preise steigen.“ Und das erst recht nicht, wenn es um dringend benötigtem Wohnraum geht. Ähnlich sieht es bei der Kinderbetreuung aus. Bis das dringend benötigte Kinderhaus fertig sei, behilft man sich in Schleißheim mit einer Container-Interimslösung. Aber „gerade haben wir erfahren, dass die Kosten für diese Container immens steigen. Das verursacht dem zuständigen Mitarbeiter durchaus schlaflose Nächte.“ Die Herausforderungen nähmen in letzter Zeit immens zu, der „Druck auf das Bauamt wächst.“

Baugenossenschaften als Lösung des Problems?

Auch Garchings Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) wagte jüngst im Bauausschuss den Versuch, eine nicht dringliche Straßensanierung zu verschieben, um „die Entwicklung bei den Preisen abzuwarten“. Da jedoch nicht absehbar ist, ob es billiger oder teurer wird, entschieden sich die Stadträte letztlich für die Sanierung. Bei den größeren Baumaßnahmen, wie dem Neubau der Feuerwehrwache oder der Grundschule, sieht Gruchmann keine Möglichkeit, diese auf „irgendwann“ zu verschieben. Das „muss gemacht werden. Alle Baumaßnahmen, die jetzt im Haushalt stehen, haben eine Dringlichkeit.“

Der jüngst von der SPD eingebrachte Antrag für ein Kommunalunternehmen gehe jedoch in die richtige Richtung. Diese wäre nicht an Ausschreibungen gebunden und könne, wie das von der Baugenossenschaft Ober- und Unterschleißheim realisierte Bauvorhaben in der Telschowstraße beweist, mit Firmen anders verhandeln. „Als Versuchsballon gestartet“, so Gruchmann, „hat sich dort gezeigt, dass termingerechtes Bauen, welches auch noch absolut im Kostenrahmen liegt, durchaus möglich ist.“

