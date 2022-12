Aus Angst vor Geldautomaten-Sprengern: Kreissparkasse schleißt weitere Standorte

Von: Florian Prommer

Jüngstes „Opfer“: Der gesprengte Geldautomat in der Anzinger SB-Filiale der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg. (Archivbild) © J.Dziemballa

Die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg nimmt weitere Geldautomaten außer Betrieb, um sich vor den Automaten-Sprengern zu schützen. Zudem erhöht die Bank die Sicherheitsvorkehrungen.

Landkreis – Um Sprengstoffanschläge auf ihre Geldautomaten zu verhindern, hat die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg sechs weitere SB-Geschäftsstellen außer Betrieb genommen: Garching (TU), Hochbrück, Neukeferloh (Saarlandstraße), Hohenbrunn, Putzbrunn und Oberhaching. Diese Standorte seien „aufgrund baulicher oder örtlicher Gegebenheiten besonders gefährdet“, teilt die Bank mit. An weiteren Standorten sei ein nächtlicher Wachdienst im Einsatz.

Bereits Anfang Dezember hatte die Kreissparkasse erste Automaten außer Betrieb genommen. Die Standorte in Gilching (Dornierstr.), Inning und Percha sind seitdem vorübergehend geschlossen.

Innerhalb weniger Wochen waren im Vorfeld Geldautomaten der Kreissparkasse an drei Standorten gesprengt worden. „Die Täter haben im Rahmen einer beispiellosen Serie von Sprengstoffanschlägen derzeit Kreditinstitute in ganz Bayern im Visier“, schreibt die Kreissparksse in einer Pressemitteilung.

Wiedereröffnung in Aussicht

Eine Wiedereröffnung aller vorsorglich geschlossenen Standorte ist im Laufe des Januars geplant. Bis dahin werden vor Ort Videoüberwachung und Geldfärbesysteme, welche Geldscheine bei einem Anschlag oder anderweitig gewaltsamem Zugriff farblich markieren, installiert.

Die beiden gesprengten SB-Geschäftsstellen in Weßling und Unterhaching (Grünwalder Weg) werden im kommenden Jahr instandgesetzt, so die Kreissparkasse. Zum konkreten Zeitpunkt der Wiederinbetriebnahme könne aufgrund unsicherer Liefertermine für benötigte Komponenten derzeit noch keine Aussage getroffen werden. „Eine Entscheidung über die Zukunft des erst Ende November gesprengten Standorts in Anzing wurde noch nicht getroffen.“

Von den vorübergehenden Schließungen betroffene Kunden bittet die Bank, für die Versorgung mit Bargeld auf andere Standorte der Kreissparkasse auszuweichen. Aushänge vor Ort informieren demnach über nächstgelegene Möglichkeiten. Kunden, die aufgrund einer vorübergehenden Schließung bei einem anderen örtlichen Kreditinstitut Geld abheben, erhalten anfallende Gebühren bis auf Weiteres unbürokratisch erstattet.

Erst vorige Woche haben Automatensprenger mehrere zehntausend Euro aus einem Automaten in Oberschleißheim geklaut.