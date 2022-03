Erhöhte Bauaktivitäten: Hier lassen die Kommunen bauen

Von: Charlotte Borst

In der Parkstraße in Putzbrunn hat die Baugesellschaft München-Land im Auftrag des Landkreises 54 Wohnungen für Mitarbeiter der Kreisverwaltung gebaut. © Landratsamt

Allein 2021 hat die Baugesellschaft München Land 136 Wohnungen für die Kommunen realisiert. Der Grund für die erhöhte Aktivität: 2025 läuft ein attraktives Förderprogramm aus.

Landkreis – Die Baugesellschaft München Land (BML) hat 2021 insgesamt 136 Wohnungen errichtet und dabei ausschließlich als Generalübernehmerin für Mitgliedskommunen gebaut, die ein Grundstück zur Verfügung gestellt haben.

Ihren eigenen Wohnungsbestand konnte die BML im Vorjahr nicht erhöhen. „Wir haben alle Kapazitäten in die Generalübernehmer-Verträge gesteckt“, sagt Geschäftsführer Karl Scheinhardt. Ein Grund für die erhöhte Aktivität im Namen der Mitgliedskommunen ist das Kommunale Wohnbauförderprogramm, das 2023 ausläuft. Laut Baudirektor Thomas Harant soll es aber verlängert werden: „Die Staatsregierung plant das Kommunale Wohnungsbauförderprogramm bis 2025 fortzuführen“, sagte Harant auf Nachfrage. Der Freistaat bezuschusst die Gesamtkosten mit 30 Prozent.

Fördermittel in Höhe von 150 Millionen Euro

Im Landkreis München wurden über dieses Programm 2021 insgesamt 37 und in der Stadt München 144 Wohnungen gefördert, teilt das Ministerium für Wohnen, Bau und Verkehr auf Anfrage mit. Die jährlich verfügbaren Fördermittel in Höhe von 150 Millionen Euro wurden vollständig für den Wohnungsbau ausgeschöpft.

Die BML hat mit ihrer hundertprozentigen Tochter, der Bau-Service GmbH, Projekte in folgenden Orten umgesetzt: 22 Wohnungen in Pullach an der Heilmannstraße; 14 Wohnungen in Kirchheim an der Rosenstraße; 54 Wohnungen in Putzbrunn an der Parkstraße für den Landkreis und 22 Wohnungen für die Gemeinde; 24 Wohnungen in Oberhaching, Am Neuen Weg.

Neue Wohnungen in Ottobrunn

Alle 136 Wohnungen sind Mietwohnungen, die im Bestand der Gemeinden bleiben. Weitere Projekte sind in Planung. „2022 werden wir weitere 28 Wohnungen fertig stellen, ebenfalls ausschließlich als Generalübernehmerin“, sagt Geschäftsführer Karl Scheinhardt. Die BML baut für die Gemeinde Planegg 16 Wohnungen an der Münchner Straße, für Ottobrunn, sechs Wohnungen an der Gartenstraße und sechs Wohnungen an der Hochackerstraße. Auch für ein Projekt der Gemeinde Unterföhring laufen die Planungen auf Hochtouren: An der Münchner Straße sollen Wohnungen für Jung und Alt auf dem Gelände des Wehnerhofs realisiert werden.

Im Jahr 2023 will die BML das nächste eigene Projekt für den eigenen Wohnungsbestand realisieren und den dritten Bauabschnitt in Ottobrunn an der Josef-Seliger-Siedlung errichten. „Dort planen wir 16 eigene Mietwohnungen und größere Flächen mit Kindereinrichtungen“, sagt Scheinhardt. Die Planungen laufen bereits, der Baubeginn ist für Anfang 2023 vorgesehen.

Größter Gesellschafter ist der Landkreis München

Auf der Homepage der BML herrscht seit Monaten Stillstand. Hier ist über laufende Aktivitäten nichts zu erfahren. Das soll sich ändern. „Bis Ende März oder Anfang April wollen wir unsere Homepage erneuern“, sagt Scheinhardt, „und künftig auch mit mehr Informationen befüllen.“ Parallel dazu gibt es auch ein neues Logo für die BML, „etwas frischer, dynamischer, agiler als das bisherige“, die Wahl sei von der gesamten BML-Mannschaft getroffen worden. Zu ihre gehören 60 Mitarbeiter.

Die BML übernimmt Bauaufgaben für ihre Gesellschafter und erstellt und verwaltet in 27 Städten und Gemeinden des Landkreises München öffentlich geförderte und frei finanziert Mietwohnungen und auch Reihenhäuser. Der größte der 30 Gesellschafter ist der Landkreis München gefolgt von den Gemeinden Unterföhring, Aschheim und Planegg. Die wichtigste Aufgabe der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft ist der soziale Wohnungsbau für Menschen, die auf dem freien Mietmarkt keinen angemessenen Wohnraum finden können. Die Vergabe erfolgt über die jeweiligen Kommunen. Danben ist auch die energetische Sanierung ein Thema.

