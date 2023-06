Ehemaliges Vorzeigeprojekt: Biomüll-Anlage heute ein Wrack - „Hätte so nie gebaut werden sollen“

Von: Charlotte Borst

Teilen

Die Biomüllvergärungsanlage in Kirchstockach ist Eigentum des Landkreises. © icb

Sie galt als ökologisches Leuchtturmprojekt, heute steht sie still: Die Biovergärungsanlage des Landkreises ist nach 23 Jahren ein Wrack. Wie konnte das passieren?

Landkreis/ Kirchstockach – Müll fällt meist erst auf, wenn er nicht mehr entsorgt wird und stinkt. Oder wenn die Gebühren drastisch steigen. Das ist im Landkreis München der Fall: Zum 1. Januar kletterten die Kosten für eine Tonne Biomüll von 126,40 Euro auf 241,60 Euro, ein Anstieg um 91,14 Prozent. Grund dafür ist das Fiasko bei der Biomüllvergärungsanlage in Brunnthal-Kirchstockach.

Bis zu 33 700 Tonnen Biomüll wurden hier pro Jahr zu grüner Energie verarbeitet. Doch die Anlage war kompliziert, überlastet und schließlich nur noch ein Wrack. Ende 2021 ließ Landrat Christoph Göbel (CSU) sie abschalten. Für die Biomüll-Entsorgung musste eine Notlösung her: Der Inhalt der braunen Tonnen wird seit Januar 2022 in Kirchstockach gesammelt, umgeladen und zur Entsorgung teils in anderen Regionen verschafft. Ein Müll-Karussell mit hohen CO2-Emissionen, das teuer ist: Die externe Verwertung kostet rund fünf Millionen jährlich. Bisher fielen für die Entsorgung in der eigenen Anlage 3,5 Millionen Euro an.

Ökologisches Vorzeigeprojekt

Die stillgelegte Anlage des Landkreises war ein Modellversuch. Ein ähnlicher Prototyp hatte in den 90er Jahren Landrat Joachim Gillessen (CSU) und mehrere Kreisräte bei einer Skandinavien-Exkursion begeistert. Eröffnet wurde die Modellanlage auf dem Gelände der Entsorgungsfirma Ganser 1998 von Landrat Heiner Janik (CSU). Für die Nutzung des Grundstücks schloss der Landkreis mit der Firma Ganser einen Erbpachtvertrag bis 2035.

Die Anlage war ein ökologisches Vorzeigeprojekt: Bei der Vergärung des Biomülls wurden Strom und Wärme gewonnen. Anstatt Know-How im eigenen Hause aufzubauen, entschied der Landkreis, den Betrieb der Firma Ganser zu übertragen, die dafür mit 3,5 Millionen Euro pro Jahr vergütet wurde.

Mängel erstmals 2018 festgestellt

Doch der Probebetrieb lief nicht rund, das komplexe Verfahren ging erst neun Jahre später in den regulären Betrieb über. Ab 2007 konnten die Betriebskosten dann auf die Gebühren umgelegt werden. Virulent wurde die Situation, als sich die Leistung zunehmend verringerte. Auf Anfrage teilt das Landratsamt mit: Mängel habe die untere Immissionsschutzbehörde im Landratsamt erstmals 2018 bei den regelmäßig durchgeführten Anlagebegehungen festgestellt. Weil Umweltschäden drohten, musste gehandelt werden. Entsprechende Maßnahmen seien in Absprache mit dem Betreiber umgesetzt worden.

Dazu kam, dass bei Ganser 2016, 2020 und 2021 die Betriebsleiter wechselten, wie aus den öffentlichen Unterlagen der Kreisverwaltung hervorgeht. Eine umfangreiche Sanierung hätte angestanden. Doch dazu waren die Brüder Günter und Matthias Ganser offenbar nicht bereit. Sie forderten Landrat Göbel auf, die Anlage abzuschalten und gaben sie Ende 2021 an den Landkreis zurück.

Sie war einmal ein ökologisches Leuchtturmprojekt und wurde von der Entsorgungsfirma Ganser in Kirchstockach betrieben. Nach 23 Jahren hat der private Betreiber sie an den Landkreis zurückgegeben, in desolatem Zustand. © icb

Die Kreisräte diskutierten in wiederholt in nichtöffentlichen Sitzungen die Szenarien: Wiederinbetriebnahme oder Neubau? Der Landkreis beauftragte dann im April 2022 einen Gutachter, um die Anlage zu beurteilen. Im November 2022 informiertee Landrat Göbel erstmals öffentlich über den Zustand der Anlage: Schlamm und Kalk hätten die Leitungen verstopft. Das Fazit des Gutachtens, das im Juni 2022 vorlag: „Die Anlage wurde auf Verschleiß gefahren.“ Angesichts der nötigen Instandsetzung müssten „bei sparsamster Betrachtung“ mindestens 13,55 Millionen Euro investiert werden, um die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen. Ein anderer erfahrener Anlagenbetreiber schätzte laut Kreisverwaltung die Investitionen eher auf 20 Millionen Euro. Zudem müsste die Anlage bis Januar 2025 wieder laufen, um die Genehmigung zu behalten. Fraglich war auch, ob sich ein Betreiber finden würde. Dazu kamen höhere Auflagen im Wasserschutzgebiet.

Der Kreistag entschied sich gegen die hohen Investitionen in die alte Anlage. Die Verwaltung organisierte die externe Bioabfall-Entsorgung und richtete die Umladestation ein, für die der Landkreis jährlich 1,3 Millionen zahlt. Das einstige Vorzeigeprojekt hat aber einen weiteren kostspieligen Pferdefuß: Auch wenn die Anlage stillsteht, erhält die Firma Ganser bis 2035 noch 3,25 Millionen Euro Erbpacht. Wie konnte es dazu kommen?

„Das Vorbild in Finnland ist nie unter Voll-Last gelaufen“

Fragt man Ernst Weidenbusch und Ingrid Lenz-Aktas, die sich seit 1990 im Kreistag mit der Anlage befassen, weisen sie auf Fehler in der Anfangszeit hin. „Das Vorbild in Finnland ist nie unter Voll-Last gelaufen,“ sagt Weidenbusch (CSU): „Obwohl es keinerlei Erfahrungen gab, wollte man hier so eine Anlage.“

Der Landtagsabgeordnete und Kreisrat betont: „Ich habe damals dagegen gestimmt, dass wir einen Erbpachtvertrag mit einer so langen Laufzeit bis 2035 schließen.“ Bei einem Prototyp hätte man damit rechnen müssen, dass etwas schief läuft. Das Vergärungsverfahren sei zu kompliziert gewesen: „Die Anlage hat nie gute Dienste geleistet.“ Sie sei auch nie für das Ausmaß der Müllmengen im Landkreis ausgelegt gewesen. Deswegen sei sie ständig unter Voll-Last gefahren worden: „Es blieb nicht ausreichend Zeit für Wartung. Wenn Reparaturen nötig waren, mussten Teile extra gefertigt werden, Ersatzteile gab es nicht von der Stange.“

„Konnten auch nicht hinter die Rohre schauen“

Kreisrätin Ingrid Lenz-Aktas (SPD) war wie Weidenbusch oft vor Ort in Kirchstockach: „Aber wir konnten auch nicht hinter die Rohre schauen. Es wurde ewig rumgedoktert, bis die Anlage aus dem Probebetrieb kam. Sie hätte so nie gebaut werden sollen. Es war und ist dramatisch, dass sie so viele Standzeiten hatte.“ Ein Pilotprojekt müsse nachgebessert werden: „Es birgt die Möglichkeit des Scheiterns. Aber sollten Kommunen grundsätzlich die Finger von Pionierprojekten lassen? Wenn die Anlage technisch besser durchdacht gewesen wäre, hätte sie vielleicht funktioniert.“ Sie ergänzt: „Ich hätte mir mehr Kompetenz beim Betreiber gewünscht.“

Hätte die Firma Ganser stärker kontrolliert werden müssen? Eine Sprecherin des Landratsamts stellt fest: Das Landratsamt habe „im Rahmen seiner rechtlichen Verpflichtung seine Kontrollaufgaben“ erfüllt: „Sinnvoll wären aber sicher darüber hinausgehende Kontrollen und Überprüfungen“ gewesen. Die Personalausstattung des Landratsamts durch den Freistaat sei aber auch im Bereich Immissionsschutz „vollkommen unzureichend.“ Doch selbst wenn der Landkreis früher gehandelt hätte, wäre der Weiterbetrieb der Anlage teurer gewesen als ein Neubau, so die Sprecherin.

Der Landkreis will langfristig den Biomüll wieder auf eigenem Gebiet entsorgen. Jetzt wird ein Grundstück gesucht. Für den Neubau einer Bioabfallanlage mit dazugehöriger Genehmigung werden sieben bis acht Jahre benötigt. Landrat Göbel hat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Sie soll den Kreisräten auch Vorschläge machen, wie das Erbpachtgrundstück genutzt werden kann. Am 14. Juni wird nichtöffentlich die Studie beraten.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.