Bitte nicht berühren! So hat die Pandemie unsere Begrüßungsrituale verändert

Von: Laura May

Die Rückkehr zur Bussi-Bussi-Begrüßung oder sei es nur ein Händeschütteln löst Unsicherheit aus. Wie begrüßen wir uns denn nun? Wir haben uns umgehört. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Landkreis – Abstand war in den vergangenen zwei Jahren das Gebot der Stunde. Die Rückkehr zur selbstverständlichen Bussi-Bussi-Begrüßung oder sei es nur ein Händeschütteln löst Unsicherheit aus. Wie begrüßen wir uns denn nun? Handschlag? Faustcheck? Fußstoß? Umarmung? Nach über 28 Monaten Pandemie hat sich unser Verhältnis zu Körpernähe stark geändert.

„Unsere Freundlichkeitsrituale sind breiter geworden“, sagt Matthias Riedel-Rüppel, Intendant des Kleinen Theaters in Haar, „die Abstandsgewohnheiten haben sich eingebürgert.“ Noch vor kurzer Zeit musste sich zumindest im beruflichen Umfeld niemand Gedanken über Begrüßung oder Verabschiedung machen. Der Handschlag war ein Fixpunkt unserer Umgangsformen, der durch Corona ins Wanken kommt.

„Das Händeschütteln ist immer noch viel reduzierter“, bemerkt auch Markus Mai, Leiter der Tafel in Grünwald. Die Leute seien unterbewusst viel zurückhaltender mit Berührungen, er bemerkt eine bleibende Distanz zwischen seinen Kunden und Helferinnen. „Im Privaten hat sich aber die Faust durchgesetzt“, sagt Mai.

Eigenverantwortung

Ob der Faustcheck nun wirklich vor einer Infektion schützt? Impfarzt Friedrich Kiener aus Unterschleißheim hat da seine Zweifel: „Wenn Sie mich rein medizinisch fragen, sollte man jede Art der Berührung vermeiden“. Einen großen Unterschied zwischen Faustgruß und Händeschütteln gibt es für ihn nicht – vor allem, wenn sich Leute dann in der S-Bahn am Haltegriff festhalten würden sich Begrüßungsrituale relativieren. „Ich als Mensch finde den Händedruck schöner“, sagt Kiener und plädiert allgemein für mehr Eigenverantwortung und weniger Regeln.

Auch Landrat Christoph Göbel (CSU) fiebert ungezwungenen Begrüßungen entgegen: „Ich freue mich, wenn wir uns – im wahrsten Sinne dieser Worte – wieder trauen können, die Maske abzunehmen und uns die Hand zu geben. Das ist ein echter Wert unserer Gesellschaft.“ Anna Bartel, Frauenbeauftragte des VdK Unterhaching, sieht den Wegfall der Begrüßungsberührungen gelassener. Bei Treffen mit anderen macht sie gar nichts – „einfach Grüß Gott sagen“.

In der Endemie?

Am Ende muss jeder selbst wissen, wie man sich gerade begrüßt, und ob man das Infektionsgeschehen noch als so bedrohlich wahrnimmt, sein soziales Verhalten anzupassen, findet Intendant Riedl-Rüppel. „Aber beim Händedruck erfährt man viel über die Menschen.“

Und überhaupt: Nach Ansicht von Arzt Kiener sind wir nicht mehr in einer Pandemie, sondern bereits in einer Endemie, die mit der Grippewelle von 2018 vergleichbar sei. Das ändert aber nichts an der Notwendigkeit des gegenseitigen Respekts. Kiener: „Die Leute sollen aufeinander achten – auch wenn nicht die prophezeite Welle im Herbst kommt.“

