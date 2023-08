Für Integration: SPD hilft dem Landkreis beim Sparen

Von: Charlotte Borst

Florian Schardt drängt auf die Chance, die Kommunen zu entlasten. © Gerald Förtsch

Erstmals beantragt der Landkreis für die Integration und Beratung von Flüchtlingen millionenschwere EU-Fördermittel aus Brüssel.

Landkreis – Bisher haben Bund und Kommunen die Beratung in den Asyl-Unterkünften finanziert. Auch die Träger, wie Caritas, AWO, Diakonie und „Hilfe von Mensch zu Mensch“, leisteten mit zehn Prozent einen Anteil aus Eigenmitteln.

Dass der Landkreis hier einen neuen Weg wagt, ist der Initiative und Ausdauer der SPD zu verdanken. In mehreren Sitzungen überzeugten Florian Schardt und Annette Ganssmüller-Maluche einerseits die Kreisverwaltung, andererseits die freien Träger und schließlich die Kreisräte davon, aller Bürokratie zum Trotz die Europäische Union beim Thema Asyl um Finanzierungshilfe zu bitten.

Förderanträge an Bund und EU kombinierbar

Die Kreisverwaltung hat nun grünes Licht aus dem bayerischen Innenministerium erhalten, das die Bundesmittel verwaltet, und teilte dem Kreisausschuss mit, dass die Förderanträge an Bund und EU kombinierbar sind. „Jetzt liegt kein Risiko mehr auf diesem Weg. Wir haben die Freigabe bekommen und können loslegen“, verkündete Landrat Christoph Göbel (CSU) den Kreisräten.

Florian Schardt (SPD) dankte der Kreisverwaltung, dass sie die Idee aus der SPD aufgegriffen und durch „hartnäckiges“ Nachfragen den Weg geebnet habe, beide Förderprogramme (BIR und AMIF) zu nutzen: „Es ist viel Aufwand, aber auch eine große Entlastung für den Landkreis.“

Grüne: Träger an der Kapazitätsgrenze

Kritisch äußerte sich Claudia Köhler (Grüne): Anträge bei der EU zu stellen sei schwierig, weil deren Programme auf andere Fördergruppen und Förderzeiträume ausgerichtet seien: „Das bedeutet zusätzliche Dokumentation für die Träger, die schon jetzt an ihrer Kapazitätsgrenze sind.“ Trotzdem sei das Konstrukt einen Versuch wert: „Wenn es klappt, werden wir die Träger beim Eigenanteil deutlich entlasten. Das Modell ist anspruchsvoll, es könnte aber wegweisend werden.“

Bis zu 9,7 Millionen Euro Einsparung

Wenn der Antrag bewilligt wird und es gelingt, neben den Fördertöpfen in Berlin auch die in Brüssel anzuzapfen, würde der Landkreis in den Jahren 2024 bis 2026 insgesamt bis zu 9,7 Millionen Euro sparen. Die Träger würden vom Eigenanteil von zehn Prozent entbunden. Das wünschen sie sich schon lange. Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung die Kreisverwaltung einstimmig ermächtigt, die Anträge an Bund und EU zu stellen.

Zweigleisige Förderung bedeutet mehr Arbeit

Es geht um die Finanzierung von 45,5 Beratungsstellen in der Flüchtlings- und Integrationsberatung für drei Jahre von 2024 bis 2026. Für Caritas, AWO, „Hilfe von Mensch zu Mensch“ und Diakonie bedeutet die zweigleisige Förderung mehr Arbeit: zum einen bei der Antragstellung, zum anderen bei der aufwendigen Dokumentation der Beratungsgespräche, weil die Beratung von EU-Bürgern derzeit nicht förderfähig ist.

Geht um über drei Millionen Euro im Jahr

„Das ist ärgerlich und ein Beispiel dafür, dass grundsätzlich gute Förderprogramme manchmal zu kompliziert sind“, kommentiert SPD-Frakionschef und Landtagskandidat Florian Schardt: „Aber diese Kröte müssen die Träger schlucken. Es geht um über drei Millionen im Jahr. Da müssen wir alle zusammenarbeiten.“ Im Übrigen sei Flucht und Migration ein europäisches Thema. „Wenn wir die Möglichkeit haben, Geld aus einem europäischen Topf zu bekommen, in den auch Länder einzahlen, die beim Thema Asyl weniger leisten, dann müssen wir diese Chance ergreifen.“ Die Alternative sei, dass die Kommunen zahlen.

Kreistag sagt Überbrückung zu

Sollte es keine Förderung aus dem EU-Programm geben, zahlt der Landkreis 16,5 Stellen aus Kreismitteln. Außerdem sagt der Kreistag eine Überbrückung zu, falls die Gelder nicht rechtzeitig ausgezahlt werden. „Wir sichern die Beratungsstellen durch einen doppelten Boden“, sagte Göbel.