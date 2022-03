Blitzmarathon am Donnerstag: Alle Messstellen im Landkreis auf einen Blick

Blitzmarathon in Bayern: Eine Laserpistole vor einer Grundschule. © Matthias Balk/dpa

Am Donnerstag wird in ganz Bayern fleißig geblitzt. Wo die Messstellen im Landkreis München stehen, erfahren Sie hier.

Landkreis – Am morgigen Donnerstag heißt es ab 6 Uhr in ganz Bayern: runter vom Gas. Der Freistaat beteiligt sich an einem europaweiten 24-Stunden-Blitzmarathon. Insgesamt rund 1800 Polizisten sowie etwa 50 Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren die Geschwindigkeit an rund 2.100 Standorten. Auch im Landkreis München stehen einige Messstellen. Wo? Hier:

Aschheim: Östliche Umgehungsstraße (erlaubt 100 km/h); St 2082 (70 km/h).

Aying: Kreisstraße M 8 (80 km/h); St 2070 (100 km/h); St 2078/St 2070 (60 km/h) ; St 2078, Abschnitt 320 (60km/h); St 2078, Abschnitt 360 (80).

Baierbrunn: B 11/Am Ludwigs-Geräumt (70 km/h).

Brunnthal: Ayinger Straße (50 km/h); Kreisstraße M 10, Abzweigung zur St 2078 (70 km/h).

Garching: Nordwestring/Am See (60 km/h); Hochbrück, B 471, Schleißheimer Straße (60 km/h). Grasbrunn: B 471 (70 km/h); St 2079, Abschnitt 210, (100 km/h).

Grünwald: Kreisstraße M 11, Abschnitt 100, (80 km/h)); Nördliche Münchner Straße (50 km/h); Oberhachinger Straße (50 km/h); St 2072, Abschnitt 440, (50 km/h); Südliche Münchner Straße (50 km/h). Haar: Wasserburger Str. (B304)/Waldstraße (60 km/h);.

Hofolding: Faistenhaarer Straße (50 km/h).

Hohenbrunn: B 471 (70 km/h); St 2078, Abschnitt 195/Taufkirchner Straße (70 km/h).

Ismaning: Aschheimer Straße (30 km/h)); B 388 (80 km/h), B 388 östlich, Abschnitt 130, (60 km/h); B 471 (80km/h); Erdinger Straße (30 km/h); Erich-Zeitler-Straße (30 km/h); Freisinger Straße nördlich (50 km/h).

Kirchheim: Kreisstraße M 1, 70 (km/h); St 2082, Abschnitt 160 (70 km/h); St 2082/Boschstraße (70 km/h).

Oberhaching: Tisinstraße (30 km/h); Tölzer Straße (temporär 30/50 km/h).

Oberschleißheim: B 13 (70 km/h); Freisinger Straße (50km/h); Mittenheimer Straße (50 km/h); Moosweg (30 km/h); St 2053/Jägerstraße (70 km/h); St 2342/Mittenheimer Straße (50 km/h).

Ottobrunn: St 2078, Abschnitt 140 (70 km/h).

Pullach: St 2572 (30 km/h).

Putzbrunn: B 471, Abschnitt 840, A 99 (70 km/h).

Sauerlach: B 13 bei Lanzenhaar (50 km/h); St 2070, Abschnitt 580 (80 km/h); St 2573, Arget/Lochhofen (70 km/h).

Schäftlarn: St 2071, Abschnitt 180, (40 km/h). Straßlach: Grünwalder Straße (50 km/h).

Taufkirchen: Kreisstraße M 2, Abschnitt 200 (80 km/h).

Unterföhring: Hofäckerallee westlich, Höhe Hausnummer 25 (30 km/h); Mitterfeldallee sonstige Straße (30 km/h); Münchner Straße (50 km/h).

Unterschleißheim: Hauptstraße 68 (30 km/h).

