Bodenpolitik für bezahlbaren Wohnraum: So setzen Kommunen SoBon-Regeln um

Von: Charlotte Borst

Wohnraum wird knapp, Wohnraum wird teuer: Kommunen wie die Stadt Unterschleißheim sichern sich über SoBon-Modelle anteilig Flächen an Bauvorhaben. © Lukas Prommer

Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, können Gemeinden und Städte auf SoBon-Regeln zurückgreifen. Eine Umfrage zeigt nun allerdings: Unter 16 Kommunen setzen nur sechs auf derartige Modelle.

Landkreis – Bezahlbarer Wohnraum ist knapp. Gleichzeitig hält der Zuzug an. Das führt dazu, dass die Grundstücks- und Baupreise weiter steigen. Schon jetzt ist die Region München eine der teuersten in ganz Deutschland. Durchschnittlich ist der Quadratmeterpreis für Bauland im Landkreis München zwischen 2009 und 2019 um 214,1 Prozent gestiegen.

Es muss also mehr gebaut werden, damit sich auch Gering- und Normalverdiener überhaupt noch Wohnungen leisten können und Arbeitsplätze erhalten werden. „Die Kommunen werden nicht umhinkommen, aktiv die Schaffung bezahlbaren Wohnraums zu forcieren“, so das Fazit einer Studie, die der Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung vorgestellt hat.

Bauherren werden an Folgekosten beteiligt

Ein Trend geht zu Baugenossenschaften, stellen die Autoren Tina Haller und Florian Schardt fest. Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ist aber auch die Sozialgerechte Bodennutzung (SoBon) ein möglicher Weg: Bauherren werden an den Folgekosten beteiligt, die den Kommunen durch Wohnungsbau entstehen, weil Straßen, Kitas oder Schulen gebaut werden müssen. Die SoBon regelt, wie die Kommune an der Wertsteigerung beteiligt wird, die der Bauherr einstreicht, wenn die Gemeinde auf einem Grundstück Baurecht erteilt.

Die SoBon ist seit den 1990er Jahren ein Schlüsselinstrument im Münchner Wohnungsbau. Im Umland war die Stadt Erding 2015 eine der ersten Kommunen, die das Münchner Vorbild aufgriff. In Folge des Flughafenwachstums war es nötig, Normal- und Geringverdienern bezahlbare Wohnungen zu bieten. Auch Kirchheim zog früh mit, gefolgt von Haar.

Regeln von Ort zu Ort sehr unterschiedlich

Für die Studie zur SoBon-Gestaltung im Landkreis München wurden 16 der 29 Landkreisgemeinden befragt. Lediglich in sechs der befragten Städte und Gemeinden gibt es bereits eine SoBon-Regel, stellen Autorin Tina Haller und Mitautor Florian Schardt fest. Dabei sind diese Regeln von Ort zu Ort sehr unterschiedlich: Während Putzbrunn 30 Prozent des Bauerwartungslands erwirbt und der Planungsbegünstigte die Erschließungs- und Folgekosten für das gesamte Grundstück trägt, muss in Garching der Bauträger 30 Prozent der Fläche für sozialen Wohnungsbau, Einheimischenmodell und Genossenschaftsbau abtreten.

Im Jugendstilpark hat die Gemeinde Haar dank der SoBon-Regel ein Belegungsrecht für 90 Wohnungen geschaffen, diese Bindung wird 25 Jahre gelten. © Quarterback

In Kirchheim liegt die Quote höher: Hier treten Bauträger 50 Prozent für geförderten Mietwohnraum ab, die Bindungsdauer liegt bei 40 Jahren. Alternativ kann der Bauträger auch 20 Prozent der geschaffenen Wohnungen an die Gemeinde verkaufen. In Unterföhring ist der Anteil am Grundstück nicht definiert, die Gemeinde hat das Recht, einen Anteil zu kaufen. In Unterschleißheim muss der Bauträger ein Drittel des Grundstücks an die Stadt verkaufen. In Planegg fällt Wohnraum in Höhe von einem Drittel des geschaffenen Wertes der Gemeinde zu. Die Konditionen im Landkreis sind aber überwiegend nicht so fordernd wie in der Landeshauptstadt.

„Trägt zur Durchmischung der Wohnquartiere bei“

In der SoBon sehen die Autoren der Studie zwar kein Allheilmittel, um den Herausforderungen der Wohnungsknappheit zu begegnen. Zumal auf dem Land die Einführung und Durchsetzung der SoBon schwieriger sei, wie SPD-Kreischef Schardt feststellt, „weil die Grundbesitzer in den Gemeinden oft bekannte und lange angestammte Leute sind“. Aber die SoBon entwickele sich, stellt Schardt fest: „Die Tatsache, dass auch im Landkreis Kommunen zunehmend SoBon-Modelle anwenden, zeigt, wie groß die Not inzwischen ist.“ Zudem bringe die SoBon einen wichtigen Vorteil: „Sie trägt zur Durchmischung der Wohnquartiere bei.“ Wachsende Einwohnerzahlen müssten aber auch gewollt sein, betont Tina Haller: „Die Bereitschaft der Bevölkerung vor Ort, Neuentwicklungen und Zuzug mitzutragen, ist nicht zu vernachlässigen.“

Die Studie weist noch auf zwei andere Lösungswege zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums hin. Zum einen gibt es den Trend zum genossenschaftlichen Wohnen, und auch Erbpacht findet im Landkreis zunehmend Beachtung. Das Einheimischenmodell wird dagegen von den Autoren kritisch gesehen: „Was mit dem Boden passiert ist essenziell“, so Schardt: „Boden ist nur einmal zu verkaufen.“

