Brandgefährliche Trockenheit: Doch Feuerwehr ist dank neuer Technologien gut vorbereitet

Von: Laura May

Die Waldbrandgefahr hängt lokal von Baumart und landwirtschaftlicher Nutzung ab. (Symbolfoto) © dpa

Die Trockenheit erhöht die Brandgefahr in den Wäldern. Doch die Feuerwehr ist auch dank neuer Technologien gut vorbereitet. Dennoch appelliert sie zur Vorsicht.

Landkreis – Staubige Felder, schlaffe Sträucher und Bäume mit hängenden Zweigen – der Landkreisboden ist trocken. Und auch wenn es hier keine fatalen Waldbrände wie im Süden Europas gibt, fragen sich viele Menschen: Wann regnet es endlich wieder? Und ist die Trockenheit gefährlich?

„Sicherlich ist’s gefährlich“, sagt Grasbrunns Feuerwehrkommandant Johannes Bußjäger. „Aber nicht mehr so gefährlich wie es dieses Jahr schon war – jetzt sind die Felder abgeerntet.“ Die Situation sei unter Kontrolle, seine Mannschaft sehr gut vorbereitet. „Wir sind eigentlich immer auf Waldbrände vorbereitet“, sagt auch Unterhachings Kommandant Christian Albrecht. Zwei Behälter mit 10.000 und 11.000 Liter Wasser stehen bei ihm auf Reserve. „Das ist schon einiges.“ Und auch Unterschleißheims Kommandant Markus Brandstetter gibt für sein Gebiet Entwarnung: „Die vorhandenen Wälder sind überwiegend Mischwälder und sind nicht sehr anfällig für Brandereignisse.“ Die Brandgefahr hängt lokal immer stark von Baumart und landwirtschaftlicher Nutzung ab – bei Monokulturen ist die Gefahr größer.

„Gerade in ländlich geprägten Gemeinden haben Landwirte Interesse am Walderhalt“

Insgesamt ist der südliche Landkreis München stärker betroffen als der Norden, weil es schlichtweg mehr Wald gibt. Im Ernstfall helfen aber ohnehin alle zusammen, Feuer macht keinen Halt vor Verwaltungsgrenzen. „Dies führt dazu, dass immer mehr Feuerwehrkräfte hier zur Unterstützung über Landkreis- , Landes- , Bundes- und Europäischen Grenzen angefordert werden“, erklärt Brandstetter.

Die bestmögliche Brandbekämpfung funktioniert durch Zusammenarbeit, gute Ausstattung und Kooperation zwischen verschiedenen Feuerwehrgruppen und zwischen Privatpersonen. „Gerade in ländlich geprägten Gemeinden haben Landwirte Interesse am Walderhalt“, sagt Kreisbrandinspektor Markus Hardi. Bauern stellen dort immer wieder mit Wasser gefüllte Odelfässer zur Verfügung und unterstützen damit die Einsatzkräfte. Im Großen wie im Kleinen wird an neuen Möglichkeiten zur Brandprävention und -löschung gearbeitet. Auch wenn es in den letzten Jahren nicht zu einer dramatischen Zuspitzung der Brände im Landkreis kam, wird man die Folgen des Klimawandels auch hier spüren, sagt Kreisbrandinspektor Markus Hardi.

„Es ist sehr trocken, es besteht hohe Waldbrandgefahr“

„Es ist sehr trocken, es besteht hohe Waldbrandgefahr“, warnt auch Georg Späthling, stellvertretender Forstbetriebsleiter der Bayerischen Staatsforsten, und appelliert an die Vorsicht der Menschen: Heiße Katalysatoren von abgestellten Autos, wilde Feuer oder achtlos weggeworfene Zigaretten – „Brände werden meist durch den Menschen verursacht.“

Die Universität der Bundeswehr in Neubiberg forscht mit an der Erkennung von Brandherden aus dem Weltall (siehe Kasten). Die Feuerwehr Unterhaching investiert, wie andere Wachen auch, in die Zukunft. „Im vergangenen Jahr haben wir zusätzlich eine Drohne mit Wärmebildkamera angeschafft“, sagt Kommandant Albrecht. Wenn ein Feuer ausbricht, kann damit schnell der Brandherd gefunden werden.

Dennoch: „Waldbrände, wie wir sie im Fernsehen sehen, sind in unseren Breiten sehr selten“, sagt Kreisbrandinspektor Hardi. Erkennungssysteme aus dem All sind vor allem für große und nicht besiedelte Gebiete relevant. Im Bundesvergleich können wir hier in der Region ohne größere Ängste in eine trockene Zukunft blicken. „Der Landkreis München ist nicht vergleichbar mit den östlichen Bundesländern“, sagt Hardi. Dort schlummert oftmals noch Munition in den Böden, große Gebiete sind nicht gut zugänglich. „Hier im Landkreis können wir überall mit Fahrzeugen zum Löschen hinkommen.“

Waldbrände aus dem Weltall erkennen: Projekt mit Bundeswehr-Uni Neubiberg In abgelegenen Bereichen unseres Planeten werden Waldbrände oft spät oder gar nicht bemerkt und können sich unkontrolliert ausbreiten. Das Verbundprojekt „Serafim“ versucht, Waldbrände in Zukunft schneller und besser zu entdecken. Abgelegene Gebiete bleiben bei herkömmlichen Methoden mit Wachtürmen, Flugstaffeln oder Patrouillen oft außerhalb des Radars. „Serafim“ sucht eine Lösung dafür. Als Projektpartner mit dabei: Michael Schmitt, Professor für Erdbeobachtung an der Universität der Bundeswehr München. Konkret befasst er sich mit der Entwicklung von vollautomatischen, KI-basierten Georeferenzierungs-Verfahren für die Infrarot-Aufnahmen der Satelliten – Bilder sollen dadurch genauer werden. Professor Schmitt baut auf Künstliche Intelligenz (KI). „Wenn man der Feuerwehr Informationen über den Standort eines Waldbrands gibt und dabei einen Kilometer danebenliegt, ist das nicht sehr hilfreich. Unsere Aufgabe ist daher, KI-basierte Verfahren zu entwickeln, die eine vollautomatische und hochgenaue Verortung dieser Satellitenbilder ermöglichen, damit man dann die detektierten Waldbrände auch genau lokalisieren kann.“ Das Projekt befindet sich noch in der Anfangsphase. Ein prototypischer Satellit ist bereits erfolgreich im Orbit gelandet. Ziel ist es, mit sieben Kleinsatelliten ein engmaschiges, globales Monitoring zu erreichen.

