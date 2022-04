Bus auf Abruf: Landkreis testet digitales ÖPNV-Pilotprojekt

Von: Charlotte Borst

Auf Anfrage holen die Busse ihre Fahrgäste ab. © MVV

Für zwei Jahre beteiligt sich der Landkreis München an einem ÖPNV-Pilotprojekt: Busse auf Abruf. Der Fahrer kommt, wenn die Fahrgäste ihn rufen.

Landkreis – Der Landkreis testet ab Herbst mit dem On-Demand-Verkehr ein digitales Konzept für den ÖPNV. Das funktioniert fast wie beim Uber-Taxi: Der Fahrer kommt, wenn die Fahrgäste ihn rufen. Der englische Ausdruck „on demand“ bedeutet „auf Anfrage“. Das Pilotprojekt wird mindestens zwei Jahre laufen, eventuell auch vier Jahre. Die Busse werden dann über die MVV-App gerufen und holen Fahrgäste an festgelegten Haltestellen ab, die via App ihren Standort und das gewünschte Ziel eingeben. Fahrgäste mit ähnlichem Weg werden zu Fahrgemeinschaften gebündelt.

Ziel des Testbetriebs ist es, eine flexible Verkehrsform zu erproben, die an den Bedarf der Fahrgäste angepasst ist. Besonders die Randbereiche könnte das System effektiv und bezahlbar anbinden.



Pilotprojekt für 130.000 Euro

Die Gemeinden Sauerlach, Aying und Brunnthal werden zum „Pilotgebiet Tag“ gehören, das zwischen 5 bis 22 Uhr bedient wird. Die Gemeinden Taufkirchen, Unterhaching und Oberhaching sowie Endlhausen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sind Teil des „Pilotgebietes Nacht“, das von 22 bis 6 Uhr bedient wird.



Nun hat der Ausschuss für Mobilität und Infrastruktur des Kreistags einstimmig beschlossen, dass das Pilotprojekt für 130.000 Euro auch gleichzeitig evaluiert wird, damit die Erfahrungen zwei Jahre lang ausgewertet und Übertragungsmöglichkeiten auf den gesamten Landkreis ermittelt werden können.

„Erst müssen wir das Angebot ins Bewusstsein der Leute bringen.“

Das sei eine stolze Summe, dafür, dass Fahrgäste gezählt würden, „ob wir das Geld nicht besser in die Werbung stecken?“, äußerte CSU-Fraktionschef Stefan Schelle zunächst Zweifel, die auch Manfred Riederle (FDP) teilte: „Erst müssen wir das Angebot ins Bewusstsein der Leute bringen.“ Die Idee hält er für sehr gut, sie sei „revolutionär für den Nahverkehr“.



Die Bedenken konnten Landrat Christoph Göbel (CSU) und Stefanie Hallenberg vom Sachgebiet Mobilitätsplanung ausräumen, weil die Evaluation nicht nur die Nachfrage, sondern auch das Nutzerverhalten und betriebliche Abläufe ermitteln soll.



Aktuell arbeitet die MVV GmbH an der Software für die Buchung über die MVV-App, an einem Marketingkonzept und an einem griffigen Namen für das neue Angebot. Erfreulich sind die Signale bei den Fördermöglichkeiten, die Chancen stünden gut, dass die Betriebskosten für das Pilotprojekt vom Freistaat bezuschusst werden.

