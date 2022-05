Sozialberaterin mit düsterer Prognose: „Die Armut wird noch größer werden“

Von: Doris Richter

Auch viele Kinder hat die Pandemie hart getroffen. © Patrick Pleul/dPa

Mehr Landkreis-Bürger als zuvor nehmen die Sozialberatung der Caritas in Anspruch. Eine Expertin prognostiziert im Interview: „Die Armut wird noch größer werden.“

Landkreis – Durch die Pandemie waren etliche Menschen im Landkreis zum ersten Mal auf staatliche Hilfe angewiesen. Für andere, die schon bisher Hilfe brauchten, ist die Situation noch schwieriger geworden. Zu spüren bekommt das auch Gwendolyn Schweizer. Seit 1. Januar 2019 bietet sie für die Caritas soziale Beratung im Landkreis an, zusammen mit vier Kolleginnen. Seit Corona haben sie noch mehr zu tun als vorher.

Wir leben doch hier im Münchner Speckgürtel. Da kann es mit der Not doch nicht so weit her sein...

Tja, nicht alles was glänzt, ist Gold. Und das Spektrum der Menschen, die zu mir in die Beratung kommen, ist groß.

Wer genau meldet sich da?

Ganz unterschiedliche Themen schlagen bei mir auf. Von A wie Arbeitslosigkeit bis Z wie Zuzahlungsbefreiung. Kein Tag ist gleich, keine Anfrage wie die andere. Geht es um Existenzsicherung, kümmere ich mich selbst. Bei Trennung, Scheidung, traumatischen Erfahrungen, drohender Obdachlosigkeit, Schulden oder Ähnlichem vermittle ich an interne und externe Fachstellen.

Was machen Sie, um Existenzen zu sichern?

Am wichtigsten ist es, dass Menschen ihre Wohnung nicht verlieren und lernen mit ihrem Geld auszukommen. Es geht neben finanziellen Hilfen auch darum, ein soziales Netz zu spannen und Strategien für den Alltag zu vermitteln. Zum Beispiel die alleinerziehende Mutter anzudocken bei den Hilfsangeboten, die es für sie gibt. Oder jemandem, der erst seit Kurzem von Hartz IV lebt, mit auf den Weg zu geben, wie er am besten mit 449 Euro im Monat haushalten kann. Das ist nicht viel Geld und wenn man das vorher nicht gewöhnt war, muss man sich ganz schön umstellen.

In der Corona-Krise haben viele ihre Lebensgrundlage verloren, mussten Hilfe beantragen. Haben Sie das bemerkt?

Es war tatsächlich ein ganzer Schwung, der sich da bei mir und meinen Kolleginnen gemeldet hat. Menschen, die durch die Pandemie in Not geraten sind und Wohngeld und Kinderzuschuss beantragen mussten – was sie vorher nie gebraucht haben. Doch da gab es zwei Gruppen.

Welche?

Zum einen die Leute, die mit ihrem Einkommen, zum Beispiel in der Gastronomie, bisher gut über die Runden gekommen waren. Die in der Regel ihr Leben selbst managen können, Typ „Macher“. Denen kann ich oft mit einer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer schon weiterhelfen. Die bringen sich dann selbst wieder in die Spur. Bei Menschen, die schon länger auf staatliche Hilfe angewiesen sind, und dann in der Pandemie noch ihren Minijob verloren haben, ist das anders.

Inwiefern?

Die sind zum Teil so verzweifelt, dass sie jemanden brauchen, der sagt „Kommen Sie her, wir machen das zusammen.“ Wenn ich ohnehin mit vielen sogenannten Vermittlungshemmnissen zu kämpfen habe wie schlechtere Deutschkenntnisse, niedriger Bildungsstand, Analphabetismus – und dann bricht noch der Minijob weg – diese Leute brauchen Unterstützung.

Haben viele ihrer Klienten in den klassischen Branchen gearbeitet, die die Krise besonders hart getroffen hat?

Auf jeden Fall. In der Beratung hatte ich viele Reinigungskräfte, Menschen, die Hilfsjobs in der Gastronomie oder Großküchen hatten, Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten für Veranstaltungen oder auch mal Museumswärter. Dazu kamen Studenten, die ihren Minijob verloren haben und deren Eltern auch in Kurzarbeit waren, wo es darum ging, können die überhaupt weiterstudieren?

Gwendolyn Schweizer berät viel telefonisch, aber auch vor Ort in Taufkirchen. © Doris Richter

Um mal bei der Reinigungskraft zu bleiben – wie helfen Sie da?

Zunächst muss geprüft werden, ob der- oder diejenige Anspruch auf staatliche Hilfe hat. Wie viel verdient der Partner, gibt es Kinder? Dann begleite ich den ganzen Prozess der Antragstellung, inklusive Beschaffung aller Formulare und Unterlagen. Wird Hilfe bewilligt und liegt der Bescheid vor, dann schauen wir gemeinsam nach finanziellen Spielräumen, die dadurch entstehen. Zum Beispiel Befreiung von GEZ-Gebühren, Krankenkassen-Zuzahlungen, Hortgebühren, man kann Bildungs- und Teilhabepakete für die Kinder beantragen, damit etwa die Kosten für den Sportverein gedeckt sind.

Klingt nach viel Arbeit.

Und das ist kein einmaliger Prozess. Das ist für ein Jahr bewilligt und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Auch wenn der Weiterbewilligungsauftrag nicht ganz so aufwändig ist.

Wie lange sind die Leute bei Ihnen in Beratung?

Manche kommen nur einmal, andere einmal im Monat und wieder andere begleiten wir über mehrere Jahre – je nach Situation. Das ist neben der Bearbeitungszeit in den Behörden auch abhängig davon, wie leicht es den Leuten fällt, die notwendigen Unterlagen vorbeizubringen. Ob sie wild durcheinander in der Ikea-Tasche auf meinem Schreibtisch landen oder sauber abgeheftet sind. Mein Ziel ist es, die Leute in die Lage zu bringen, sich selbst zu helfen. Ihnen eine rote Linie vorzugeben, an der sie sich entlanghangeln können. Mit der Sicherung: Ich helfe, wenn oder besser bevor etwas schief geht.

Klingt, als gäbe es viel Hilfe, aber als wäre es nicht so einfach für jeden, da ranzukommen. Ist unser Hilfesystem zu bürokratisch?

Ich finde es erst mal großartig, dass es viele Hilfen gibt. Leider wissen viele nicht, welche Unterstützungsmöglichkeiten sie haben. Aber der Sprung in dieses System ist tatsächlich nicht so einfach. So ein vielseitiger Antrag für jemanden, der noch nie so etwas gemacht hat, ist eine Hürde. Aber viele Hilfen sind steuerfinanziert. Da besteht schon eine Pflicht dem Steuerzahler gegenüber, genau zu prüfen, ob sie jemand tatsächlich benötigt.

Ist es durch die Pandemie für HartzIV-Empfänger nochmal schwieriger geworden?

Ich finde schon. Weil auch die Preise überall anziehen. Lebensmittel und Strom werden teurer. Und was überhaupt nicht berücksichtigt wird: die Kosten für die Gesundheitsvorsorge, für FFP2-Masken, Corona-Selbsttests und Kosten, die im Lockdown durch die Betreuung der Kinder zu Hause entstanden sind. Kopierpapier, Druckerpatronen, Mahlzeiten, die sonst in der Mittagsbetreuung oder dem Hort aufgelaufen sind. Corona ist ein Zusatzposten, der nirgends berücksichtigt wird. Es gab zwar 2020 eine Einmalzahlung für Bedürftige, aber die ist längst drei Mal aufgebraucht.

Gab es im vergangenen Jahr besonders heftige Fälle, wo Sie dachten, da kommt die Hilfe gerade noch rechtzeitig?

Eigentlich ist es bei allen, die sich bei mir melden, zu spät. Ich denke mir immer, warum seid ihr nicht drei Monate früher gekommen, dann hätte man eine Weiche vorher anders stellen können. Besonders dramatisch ist es immer, wenn Kinder mit betroffen sind. Etwa wenn einer Familie droht, ihr Zuhause zu verlieren, obdachlos zu werden.

Ist die Scham zu groß?

Ja, es geht um Scham, Verzweiflung, Selbsthass, Angst davor, was sagen die Nachbarn. Ich versuche dann, den Leuten das Gefühl zu nehmen, sie seien Bittsteller. Ihnen zu vermitteln, dass es großen Respekt verdient, dass sie den Schritt wagen und sich Hilfe suchen.

Kommen viele Familien zu Ihnen?

Es hält sich die Waage. Viele Familien, aber auch viele Einzelne. Viele Rentner. Altersarmut ist da ein großes Thema. Und Einsamkeit. Verhungern muss hier bei uns keiner. Das Problem ist, dass Menschen, die nicht genug Geld haben, oft außen vor sind. Nicht teilhaben am gesellschaftlichen Leben. Wenn man dann daneben steht und zuschaut, wenn die anderen drei Kugeln Eis essen und ich keine. Oder die anderen ins Kino gehen und ich es nicht bezahlen kann. Oder es zwar einen Senioren-Ausflug an den Tegernsee gibt, ich mir das Bahnticket aber nicht leisten kann. Auf Dauer ziehen sich die Menschen dann zurück. Und das ist nicht gesund. Das ist das Gefährliche, wenn man auf Dauer von Sozialleistungen leben muss.

Wenn Sie in die Zukunft blicken, wo geht da die Reise hin?

Ich denke, es wird noch mehr Menschen geben, die in Armut leben. Hoffnungen setzen wir auf die Koalitionsverträge, die geschlossen wurden, wo eine Reform der sozialen Leistungen in Aussicht gestellt wurde.

