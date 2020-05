Christoph Nadler erhält Stellvertreter- Posten

Selten ist der Kreistag so vielfältig besetzt gewesen wie jetzt in der neuen Wahlperiode. Sieben Parteien drängen sich im Plenum. Gerade die beiden Neuen, AfD und Die Linke, gelten als große Unbekannte.

Erwartet glatt lief am Montag in der konstituierenden Sitzung des Kreistags im Garchinger Bürgerhaus die Wahl des Stellvertreters von Landrat Christoph Göbel (CSU) sowie der weiteren drei Stellvertreter über die Bühne. Traditionell fällt der Posten des Vize-Landrats an die stärkste Fraktion. CSU-Fraktionschef Stefan Schelle (55) hatte unmittelbar vor dem Wahlgang deutlich gemacht, wie sehr den Christsozialen daran gelegen sei, diese Tradition beizubehalten.

Der Empfehlung des Oberhachinger Bürgermeisters, erneut Ernst Weidenbusch (56) an die Seite Göbels zu stellen, folgte der Kreistag bei sieben ungültigen Stimmen nahezu geschlossen. Mit seinem, so Schelle, „kommunalpolitischen Erfahrungsschatz“ und seinem juristischen Know how gilt der CSU-Landtagsabgeordnete und Rechtsanwalt Weidenbusch als Besetzung, mit der das Gros der übrigen Fraktionen anscheinend ebenso gut leben kann.



Susanna Tausendfreund verzichtete auf den Posten

Die Zahl der weiteren Stellvertreter sind für die kommenden sechs Jahre auf drei reduziert. Anders als in der vorigen Wahlperiode stellen nur Fraktionen und keine Gruppierungen einen weiteren Stellvertreter Göbels. FDP und AfD mit jeweils drei Sitzen, ÖDP (2) und die Linke (1) fallen damit heraus. Susanna Tausendfreund aus Pullach von den Grünen verzichtete, dafür ist nun Christoph Nadler (64) aus Taufkirchen neu dabei. Die Ismaningerin Annette Ganssmüller-Maluche (58), SPD und Otto Bußjäger (49) aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn, FW, sind vom Plenum bestätigt worden.

Die Entscheidung fiel gegen die Stimmen der AfD. Schon bei der Wahl Weidenbuschs als ersten Stellvertreter Göbels, schossen die AfD-ler quer, zogen es vor, Mandatsträger aus ihren Reihen zu benennen. Durch den heuer in der Geschäftsordnung des Kreistags vollzogenen Wechsel des Wahlverfahrens von Hare-Niemeyer zu D´Hondt sieht sich die AfD grundsätzlich übervorteilt. D´Hondt sagt man nach, kleinere Parteien gegenüber größeren zu benachteiligen.



Abzuwarten bleibt, wie sich der mit acht Fraktionen und Gruppierungen rekordreif besetzte Kreistag aufstellen mag. AfD-Sprecherin Christina Specht hätte es besser dabei belassen sollen, auf Benachteiligung durch D´Hondt hinzuweisen. Stattdessen bemühte sie den hinlänglich bekannten Vorwurf, Opfer einer weiteren „Lex AfD“ zu sein. Schließlich erhob sie die AfD zur stärksten Fraktion in der Opposition, um von Landrat Göbel geduldig darauf hingewiesen zu werden, dass kommunale Parlamente die klassische Rolle einer Opposition nicht kennen.

Specht entschuldigte sich höflich, versicherte dem Kreistag, sich auf eine gute Zusammenarbeit gefreut zu haben. „Wir sind keine Krawallmacher“, sagte die Putzbrunnerin.

Der neue Kreistag für die Jahre 2020 bis 2026 stellt eine Herausforderung dar für große Fraktionen und kleine Gruppierungen. Das gilt besonders für AFD und Linke, die neu an Bord sind sowie für die 28 neuen Kreisräte aus allen Fraktionen, die gestern in Gar