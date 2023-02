Corona-Testzentren schließen zum 1. März

Die Testzentren im Landkreis schließen. (Symbolbild) © Manuel Romano via IMAGO

Die Impfzentren sind zu, jetzt folgen auch die letzten kommunalen Testzentren. Ab 1. März ist vielerorts Schluss.

Landkreis – Nach den Impfzentren schließen nun auch die kommunalen Corona-Testzentren ihre Pforten. Darüber informiert das Landratsamt. Am 28. Februar können sich Bürgerinnen und Bürger letztmalig in den noch geöffneten Testzentren in Haar (8 bis 12 Uhr), Höhenkirchen-Siegertsbrunn (8 biis 11 Uhr), Neubiberg (8 bis 13 Uhr), Pullach (8 b 12 Uhr) und Unterschleißheim (13 bis 17 Uhr) auf das Coronavirus testen lassen.

Zum 1. März läuft die Coronavirus-Testverordnung des Bundes aus. In der Folge enden dann auch die bislang noch bestehenden Ansprüche für Bürgerinnen und Bürger, sich unter bestimmten Voraussetzungen kostenlos testen zu lassen.

Bereits seit 10. Februar müssen keine Schnell- oder PCR-Testzertifikate mehr beim Besuch von Einrichtungen für vulnerable Personengruppen vorgelegt werden. Es genügt laut Landratsamt eine Eigenerklärung oder ein vorgelegter Selbsttest.

