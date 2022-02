Coronakrise, Kurzarbeit und Energiekosten: Jetzt kommt die Schuldenwelle

Von: Charlotte Borst

„Wenn sie einmal da sind, geht es bergauf“: Stefanie Sonntag und Katja Dörig (r.) vom AWO-Kreisverband. © AWO

Die Pandemie und die hohen Energiekosten befeuern eine Entwicklung: Immer mehr Bürger verschulden sich. Die Beratungsstelle der AWO hilft ihnen.

Landkreis – Corinna M. ist durch die Pandemie in Schulden geraten und stand vor dem Abgrund. Dank der Schuldner- und Insolvenzberatung des AWO-Kreisverbands hat sie einen Ausweg gefunden. Ihre Geschichte ist kein Einzelfall.

Die junge Frau hatte sich mit einem Bistro im Landkreis München selbstständig gemacht und baute es mit viel Herzblut auf. „Das Konzept war super“, erzählt Schuldnerberaterin Katja Dörig, „aber dann kam Corona.“ Die Gästezahl brach ein. Corinna M. steckte sämtliche Ersparnisse in ihr Bistro, auch ihre Eltern zahlten mit.

Corona ließ den Traum zerplatzen

Im Januar war klar: Die junge Frau muss ihren Lebenstraum aufgeben. Sie meldete ihr Gewerbe ab und stand mit einem Haufen Schulden vor dem Ruin. „In normalen Zeiten hätte sie eine Superchance gehabt“, sagt Katja Dörig, „aber Corona hat den Traum zerplatzen lassen.“ Sie erarbeitete mit Corinna M. einen Finanzplan, nahm mit Gläubigern und Banken Kontakt auf und wies im Verbraucherinsolvenzverfahren den Weg aus der Schuldenspirale. Es bietet Überschuldeten die Chance zur Restschuldbefreiung, die in der Regel nach drei Jahren erfolgt.

5,5 Prozent im Landkreis überschuldet

In der Coronakrise sind ganze Branchen weggebrochen in der Gastronomie, in der Kultur und im Tourismus. Gerade jetzt steigt die Nachfrage bei der Schuldnerberatung. Laut AWO-Kreisverband sind rund 5,5 Prozent der Landkreisbürger überschuldet. „Für den reichen Speckgürtel ist das schon heftig“, sagt Katja Dörig. Von Überschuldung spricht man, wenn die laufenden Lebenskosten nicht mehr gezahlt werden können.

Viele Selbstständige suchen Hilfe

Die staatlichen Corona-Hilfen retteten viele vorerst, doch nun kämen gerade die Selbstständigen in die Beratung, berichtet Katja Dörig. „Wir wappnen uns für eine Welle.“ Auch die gestiegenen Energiekosten wirkten sich seit Januar deutlich auf die Haushalte aus, „das packen viele nicht mehr.“

Im Oktober 2021 startete der AWO-Kreisverband seine Schuldnerberatung, die vom Landkreis finanziert wird. „Mitten in der Pandemie, im totalen Lockdown“, berichtet Katja Dörig. Doch die Beratungen liefen ununterbrochen weiter – der Großteil im persönlichen Kontakt, „weil Beratungen einfach besser laufen, wenn die Leute Unterlagen mitbringen können.“

Taschen voller Mahnungen

Manchmal kommen Betroffene mit Taschen voller Briefe zum Erstgespräch. Unbezahlte Rechnungen, Mahnungen, Räumungsklagen. „Viele haben irgendwann Angst, die Post zu öffnen, vor allem wenn gelbe Briefe dabei sind.“ Das sind Pfändungsbeschlüsse und gerichtliche Mahnbescheide.

„Die psychische Belastung ist riesig. Doch wenn die Betroffenen erst einmal da sind, geht es bergauf“, dann beginnt das große Ordnen. Katja Dörig ist nicht nur Sozialpädagogin und Schuldner- und Insolvenzberaterin, sondern auch Bankkauffrau.

Gutes Netzwerk des AWO-Kreisverbands

300 Beratungsfälle hat die AWO-Schuldnerberatung im ersten Jahr begleitet. „Die Hälfte bezieht Sozialleistungen. Ein Drittel arbeitet“, berichtet Katja Dörig. Ein Vorteil sind die kurzen Wege im AWO-Kreisverband: „25 Prozent aller Fälle schicken uns Kollegen im Haus.“ Sie kommen über andere AWO-Anlaufstellen: Wohnungsnotfallhilfe, Familienberatung, Suchtberatung oder den Betreuungsverein. Sie haben gute Chancen, aus der Misere herauszukommen, erklärt Stefanie Sonntag, die den AWO-Sozialservice leitet: „Wir vernetzen uns und schnüren für Betroffene eine Rundum-Sozialberatung.“

Scheu, staatliche Hilfe anzunehmen

In der Coronakrise zieht sich die Überschuldung quer durch die Gesellschaft: Kurzarbeit reduziert das Einkommen. Entlassungen oder fehlende Aufträge bringen Menschen an die Schwelle der Armut. Margret S. ist eine von ihnen. Die ältere Dame hat eine kleine Rente. Ein Minijob als Garderobiere an einem Münchner Theater half ihr, monatlich über die Runden zu kommen – obendrein machte ihr der Job Freude. Dann mussten die Kulturbetriebe zusperren, ihr Minijob fiel weg. „Ich musste sie dazu bringen, die aufzahlende Sozialhilfe zu beantragen“, erzählt Katja Dörig, „sie gehört zu einer Generation, die ungern staatliche Hilfe in Anspruch nimmt.“ Aber anders sei es einfach nicht mehr gegangen. „Die Leute sparen zuerst am Essen. Irgendwann geht das aber nicht mehr, weil die Lebenshaltungs- und Energiekosten steigen.“

Die Schuldnerberater versuchen, zügig zu helfen. „Wir kündigen teure Verträge, zum Beispiel mit Mobilfunkanbietern, und prüfen, ob alle finanziellen Hilfen ausgeschöpft sind.“ Landkreispass oder MVV-Fahrtkostenzuschuss seien Angebote, die viele nicht kennen.

Behörden und Banken schlechter erreichbar

Katja Dörig rät Überschuldeten, so früh wie möglich zu kommen, „dann kann man mit den Gläubigern oft noch gut verhandeln.“ Vor allem appelliert sie: „Zahlen Sie Miete und Strom, das ist das Allerwichtigste, sonst haben Sie keine Wohnung und keinen Strom zum Kochen.“

Auch die Schuldenberater spüren die Auswirkungen der Pandemie. „Behörden und Banken sind schlechter erreichbar“, sagt Katja Dörig. Das Homeoffice erschwert manchmal die Kooperation: „Bei den Banken dauert die Fallbearbeitung oft länger, aber die Fristen unserer Klienten bleiben die gleichen.“ Schwierig wird es, wenn Betroffene Unterlagen kopieren und scannen müssen, die sie im persönlichen Kontakt einfach vorzeigen konnten. „Viele haben nicht die technischen Möglichkeiten.“ Auch da hilft die AWO im kostenlosen Beratungsgespräch.

Kontakt: Die AWO-Schuldner- und Insolvenzberatung an der Balanstraße 55 in München ist ein kostenloses Angebot, Tel. 089/ 672 087-176, Mo. bis Do. von 9 bis 14 Uhr, Termine gibt es Mo. bis Fr., auf Wunsch auch abends. Telefonsprechstunde: Mi. 16 bis 18 Uhr, sib@awo-kvmucl.de

