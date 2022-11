Termin steht fest: Landkreis schließt seine Impfzentren

Coronavirus

Landkreis - Bayern stellt zum Ende des Jahres den Betrieb aller Impfzentren ein. Dem folgend werden auch im Landkreis München die Impfzentren in Haar, Oberhaching und in Unterschleißheim zum 31. Dezember geschlossen. Bürger im Landkreis München erhalten ihre Corona-Schutzimpfung zukünftig von den niedergelassenen Ärztens sowie von Betriebsärzten. Auch Apotheken können weiterhin Corona-Schutzimpfungen verabreichen. Kinder erhalten die Impfungen in der Regel von ihren Kinderärzten.

Seit der ersten Impfung am 27. Dezember 2020 wurden laut Landratsamt in den drei Impfzentren in Haar, Oberhaching und Unterschleißheim bis zum 7. November 452 179 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Insgesamt wurden 153 895 Erstimpfungen, 154 761 Zweitimpfungen, 119 943 erste Auffrischimpfungen, 22 225 zweite und 1355 dritte Auffrischimpfungen verabreicht. Die Summe aller Impfungen im Landkreis einschließlich der in Arztpraxen und Apotheken durchgeführten Immunisierungen beträgt aktuell 847 933.



Am Samstag, 31. Dezember, findet im Impfzentrum in Haar der letzte Impftag statt. In den Impfzentren in Oberhaching und Unterschleißheim werden die letzten Impfungen betriebsbedingt bereits am 18. Dezember durchgeführt. An diesem Tag finden in allen drei Impfzentren noch einmal Sonderimpfaktionen statt. Für die Kommunen im Einzugsbereich der Impfzentren Oberhaching und Unterschleißheim werden danach bei Bedarf bis einschließlich 31. Dezember noch weitere mobile Impfaktionen angeboten.



Auch beim kreiseigenen Testzentrum in Haar gibt es Neuigkeiten. Das Testzentrum bekommt zum 14. November einen neuen Betreiber. Den Zuschlag erhielt die Tresec GmbH. Der Testbus in Sauerlach wird zum 14. November eingestellt.