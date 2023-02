Der Pistenspaß geht weiter: Schulen halten am Skilager vorerst fest - trotz Klimawandel und teurer Preise

Von: Stefan Weinzierl

Nächste Stunde: schwarze Piste. An vielen Schulen wird darüber diskutiert, ob das Skilager noch zeitgemäß ist. Der Klimawandel und die steigenden Preise haben die Debatte angestoßen. (Symbolbild) © Angelika Warmuth/dpa

Trotz Klimawandels und teurer Preise halten viele Schulen im Landkreis München an ihrem Skilager fest. Warum, erklären die Schulleiter dem Münchner Merkur.

Landkreis – Untertags geht’s mit Skiern oder Snowboards auf die Piste, am Abend stehen Disco, Nachtwanderung und Nachtrodeln auf dem Programm: Bei der Wintersportwoche, die die Walter-Klingenbeck-Realschule in Taufkirchen für ihre 7. Klassen heuer im März organisiert, ist so einiges geboten. Doch ist das klassische Skilager, das viele Schulen im Landkreis anbieten, noch zeitgemäß angesichts des Klimawandels, der Energiekrise und den stetig steigenden Preisen für Skiausrüstung und Liftkarten?

„Natürlich müssen wir das hinterfragen und die kritische Betrachtung mehr und mehr in den Fokus nehmen“, sagt Schulleiter Gerald Faißt. Andererseits hätten die Wintersportfahrten an der Schule eine jahrzehntelange Tradition. „Etwas Gewachsenes kann man nicht mit einem Federstrich abschaffen.“ Man tausche sich mit der Fachschaft sowie der Schüler- und Elternvertretung aber regelmäßig über die jährlichen Klassenfahrten aus. Dabei diskutiere man natürlich auch darüber, ob Wintersporttage noch finanzierbar und ökologisch verantwortbar sind.

„Das hat eine unglaubliche Auswirkung“

Bisher ist man an der Realschule Taufkirchen noch von den Vorzügen überzeugt. „Beim Infoabend hat es keinerlei Vorbehalte seitens der Eltern gegeben, und die Anmeldezahlen der Schüler liegen bei fast 100 Prozent“, sagt Faißt. Er betont den immensen pädagogischen und sozialen Wert des Skilagers: „Das hat eine unglaubliche Auswirkung auf die Schulgemeinschaft und das Lernklima in den Klassen.“

So sieht es auch Markus Fauth, Rektor an der Mittelschule in Haar. Mit dem Rahmenprogramm wie Bogenschießen und Snowtuben sei das Skilager nicht nur ein unvergessliches Erlebnis für die Kinder. „Es ist auch ganz wichtig, damit sich die Schüler jahrgangsübergreifend kennenlernen.“ Deshalb fahren bei ihm die Schüler der Klassen 6 bis 10 traditionell gemeinsam in die Berge – normalerweise. Doch nach der coronabedingten Zwangspause setzt man an der Mittelschule auch 2023 mit der Wintersportwoche aus. Und das hat tatsächlich etwas mit dem Schneemangel und der Preisfrage zu tun.

Sommersportwoche

„Wir fahren traditionell im Januar nach Reit im Winkl. Dort wird nicht beschneit, alles ist Naturschnee“, erzählt Fauth. Weil rechtzeitig weder klar war, ob genug Schnee liegt, noch wie sich die Preise entwickeln, hat man das Skilager abgesagt. Doch 2024 will man den Pistenspaß wieder anbieten – sofern es finanziell im Rahmen bleibt. „Bisher haben die Eltern bei uns nicht mehr als 200 Euro zahlen müssen“, sagt Fauth. Deshalb fahre man nur vier Tage, und die Skiausrüstung könne man umsonst an der Schule ausleihen.

Vorerst weiter am Skilager festhalten will man auch am Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching. Dabei hat dort 2022 coronabedingt eine Alternative Premiere gefeiert: die Sommersportwoche. Auch heuer hat man für die 7. Klassen ein Sportlager nach den Pfingstferien organisiert. „Wir waren uns unsicher, ob die Pandemie schon ein Skilager zulässt“, erklärt Schulleiterin Michaela Trinder.

Andere Optionen für den Winter

Mitunter deshalb sei an der Schule eine Diskussion darüber gestartet worden, ob die Wintersportwoche eine Zukunft hat. „Alle Pros und Kontras kamen auf den Tisch“, erzählt Trinder. Am Ende habe man sich dafür entschieden, am Skilager festzuhalten – auch weil es viele Argumente dafür gibt: „Wir wohnen bergnah und damit können viele Schüler bereits Skifahren. Andererseits gibt es Kinder, die mit der Bergwelt überhaupt nicht mehr vertraut sind und durch die Fahrt. Denen wird eine völlig neue Perspektive eröffnet.“ Nicht zu unterschätzen sei auch das Erfolgserlebnis, das viele Schüler im Skilager erfahren: „Auch diejenigen, die vorher noch nie auf Skiern gestanden haben, können am Ende so gut fahren, dass sie einen Hang runterkommen.“ Freilich: „In Stein gemeißelt ist unsere Entscheidung zum Skilager nicht“, stellt Trinder klar.

„Wir können uns der Diskussion nicht entziehen und müssen uns an Veränderungen anpassen“, betont auch Stefan Ambrosi, Direktor der Johann-Andreas-Schmeller-Realschule in Ismaning. Nach der Corona-Skilager-Pause will er mit Schülern und Eltern nun darüber diskutieren, ob die Fahrten noch sinnvoll sind. Denn um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, und zum Kennenlernen der Schüler gebe es – zumindest an seiner Schule – ausreichend Alternativen: „Zum Beispiel die Kennenlerntage in der 5. Klasse oder die Sommersportwoche in der 7. Jahrgangsstufe.“

Selbst für die kalte Jahreszeit habe man andere Optionen wie Wandern oder Schneeschuhwandern. Die Winter seien nun einmal nicht mehr so schneesicher wie früher. Und es sei fraglich, ob sich das Skifahren für Familien finanziell überhaupt noch lohne: „Für das Geld, das heute einer Familie ein Skitag kostet, ist man früher mehrere Tage weggefahren.“

