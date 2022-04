Deutlich unter dem Bundesschnitt: Landkreis hinkt bei grünem Strom hinterher

Von: Charlotte Borst

Ein Mix aus Windkraft und Solarenergie soll für mehr grünen Strom sorgen. © Carsten Rehder / dpa

Der Landkreis hat erheblichen Nachholbedarf bei der Erzeugung von grünem Strom. Der hiesige Anteil liegt deutlich unter dem Bundesschnitt. Wie sich das ändern soll, erklärt der Kreis-Klimaschutzmanager.

Landkreis – Energiethemen sind in aller Munde. Vieles tut sich, zahlreiche Projekte sind in den Kommunen in Planung. Doch de facto hinkt der Landkreis München bei der Energiewende gewaltig hinterher. Das zeigte der Zwischenbericht des Kreis-Klimaschutzmanagers Philipp Schramek in der Sitzung des Energieausschusses.

Der Jahresstromverbrauch im Landkreis lag 2018 bei 2 Terrawattstunden, für das Jahr 2035 ist ein Strombedarf von 3,1 Terrawattstunden prognostiziert. Der Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie liegt im Landkreis München aber erst bei 16 Prozent. Das ergab die bisher jüngste Studie aus dem Jahr 2018. Deutschlandweit der Anteil des grünen Stroms deutlich höher: Er lag 2018 bei 40,2 Prozent und 2021 bei 45,7 Prozent.

„Jetzt ist die Zeit, in der wir handeln müssen.“

„Dramatisch“ nannte Oliver Seth (Grüne) den Nachholbedarf im Landkreis. „Wir müssen da mit Volldampf rangehen.“ Wenn Russland, so wie für Polen und Bulgarien, auch für Deutschland die Gaslieferungen stoppen sollte, „dann müssen hier die Unternehmen schließen“, warnte Seth: „Jetzt ist die Zeit, in der wir handeln müssen.“

Mit dieser Einschätzung traf er im Ausschuss auf offene Ohren. Unwidersprochen blieb aber auch Landrat Christoph Göbels (CSU) Einordnung: „Wir sind hier ein Wirtschaftsstandort.“ Der Landkreis München brauche mehr Energie, und der Bedarf werde weiter steigen. Ein Grund sei der prognostizierte Zuzug. Göbel betonte indes auch, dass die Klimaschutzinitiative 29++ viel für die Energiewende voranbringe.

30 Prozent aus Wind- und 70 Prozent aus Solaranlagen

Um den Anteil des grünen Stroms zu steigern, schlug Klimaschutzexperte Schramek einen Mix zur nachhaltigen Stromerzeugung vor. Sein erster Ansatz: 30 Prozent aus Wind- und 70 Prozent aus Solaranlagen, wobei der Sonnenstrom je zur Hälfte auf Dach- und Freiflächenanlagen erzeugt werden sollte. Dieser Mix könnte auch variiert werden: „Weniger PV-Dachanlagen oder Windanlagen bedeuten mehr PV-Freiflächenanlagen oder umgekehrt.“ Solarkraftwerke auf Dächern seien wünschenswert, weil man bereits versiegelte Flächen nutzen würde.

Das Potenzial der 15 Millionen Quadratmeter geeigneter Dachfläche, reiche aber nicht aus und würde insgesamt nur einen Jahresertrag von etwa 1,5 Terrawattstunden liefern, also die Hälfte des Strombedarfs im Jahr 2035. „Vorausgesetzt, es gibt die Bereitschaft dazu, alle geeigneten Dächer zu bedecken“, schränkte Schramek ein, „und gleichzeitig müsste es genügend Kapazitäten bei den Installateuren geben.“ Möglicherweise seien aus Mangel an Installateur-Betrieben mehr Freiflächen-PV-Anlagen nötig: „Denn Dachinstallationen sind wesentlich aufwendiger als der Bau von Freiflächenanlagen.“

„Wir brauchen mehr Unabhängigkeit von Energieimporten“

Angesichts von Russlands Krieg gegen die Ukraine und der gestiegenen Nachfrage zögen auch frühere Skeptiker mit, beobachtet Brunnthals Bürgermeister Stefan Kern (CSU): „Denn wir brauchen mehr Unabhängigkeit von Energieimporten.“ Oliver Seth dagegen bedauert, dass erst ein Drittel der 29 Landkreiskommunen einen Energienutzungsplan aufgestellt hätten.

„Die Bürger sind bereit mitzugehen“, sagte Judith Grimme (Grüne), Kreisrätin aus Planegg, wo die erste Agri-PV-Anlage mit Bürgerbeteiligung entstehen soll. Auf einem Acker erzeugen aufgeständerte Module dann Strom, darunter wachen Kartoffeln, Rüben oder Getreide. „Als die Bürger davon in der Zeitung gelesen haben, kamen viele Anfragen im Rathaus, ob man schon Anteile kaufen kann.“

