Dieselfahrverbot in München: Umland fühlt sich bei Plänen übergangen

Von: Carina Ottillinger

Die Stadt München muss Emissionswerte einhalten. (Symbolbild) © Volkmar Schulz

Das Umland fühlt sich bei Plänen für das Dieselfahrverbot in München übergangen. Der Regionale Planungsverband fordert unter anderem, Teile des Mittleren Rings von der Regel auszunehmen.

Landkreis – Das geplante Dieselfahrverbot in München hat für eine hitzige Diskussion in der Sitzung des Regionalen Planungsverbands München (RPV) gesorgt. Trotz Zeitdruck könne es nicht sein, dass die Landeshauptstadt das Umland bei der Planung ausschließt. Die Kommunen wollen mitreden,

Denn allein im Landkreis München sind etwa 10 000 Dieselfahrzeuge der Schadstoffklasse Euro-4 betroffen. Ab Februar dürfen sie nicht mehr durch die auf den Mittleren Ring ausgeweitete Umweltzone fahren. Ab Oktober betrifft das auch Euro-5-Fahrer; ab April 2024 fallen alle Ausnahmen weg. Dieser Dreistufenplan ist Bestandteil des Entwurfs zur Fortschreibung des Luftreinhalteplans, den die Landeshauptstadt am 26. Oktober beschlossen hat. Das Dieselfahrverbot dient dazu, die vom EuGH vorgegebenen Emissionswerte einzuhalten. Bei Nichteinhaltung drohen hohe Strafen.

„Auswirkungen auf das Umland unzureichend berücksichtigt“

Der RPV fühlt sich in der ganzen Debatte übergangen. „Beim Luftreinhalteplan werden die Auswirkungen auf das Umland unzureichend berücksichtigt“, sagte RPV-Geschäftsführer Christian Breu bei der Versammlung in Oberhaching. Die betroffenen Autofahrer könnten nicht einfach auf den ÖNPV ausweichen, weil es „kein leistungsfähiges Angebot“ gebe. Egal ob Seilbahn entlang des Frankfurter Rings oder der U-Bahn-Ausbau nach Martinsried: All diese Überlegungen lägen in ferner Zukunft.

Der RPV fordert daher, den Abschnitt des Mittleren Rings zwischen A 8 und A 95 vom Dieselfahrverbot auszunehmen. Zudem soll die Regierung von Oberbayern genau im Auge behalten, welche Auswirkungen das Fahrverbot auf die Umland-Kommunen hat. Am Sinn der Regelung zweifelt der RPV derweil grundsätzlich. So liegen ihm Prognosen vor, die davon ausgehen, dass schon einzelne Maßnahmen an der Landshuter Allee die Einhaltung der Grenzwerte 2023 ermöglichen, so Breu. Und ab 2024 sei mit einer generellen Einhaltung der Grenzwerte zu rechnen. Weitergehende Fahrverbote wären dann nicht erforderlich.

Andreas Bauer, Leiter der Umweltvorsorge der Stadt München, verteidigte den Entwurf des Luftreinhalteplans und verwies auf den Zeitdruck. „Wir haben zwei Exit-Optionen eingebaut. Falls sich die Werte in den jeweiligen Phasen verbessern, können wir die Verhältnismäßigkeit der nächsten Stufen überprüfen.“ Die dem RPV vorliegenden Prognosen seien zu optimistisch. Untersuchungen hätten ergeben, dass Luftfilteranlagen nur unzureichend Emissionen absenken können. Weiterhin habe der Ausschuss das Umland nicht übergangen, sondern die Pendler in den Entwurf aufgenommen. Bauer sicherte dem RPV allerdings zu, dessen Stellungnahme im finalen Entwurf des Luftreinhalteplans zu berücksichtigen.

