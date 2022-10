Weniger Aufträge in der Baubranche: Häuslebauer werden vorsichtiger

Von: Charlotte Borst

Den Traum von einer eigenen Immobilie müssen jetzt einige Familien aufgeben – zu teuer. © Markus Scholz/dpa

Die Krise schlägt im Handwerk ein: Die Baubranche im Landkreis spürt den Einbruch, besonders bei kleineren Projekten. Häuslebauer werden vorsichtiger.

Landkreis – Die Baubranche, die in den vergangenen Jahren boomte, steht vor neuen Herausforderungen. Laut der Daten des Statistischen Bundesamts, die vom Pestel-Institut im Auftrag der Industriegewerkschaft IG BAU ermittelt wurden, gibt es im Landkreis 166 448 Wohnungen. Diese verteilen sich auf eine Wohnfläche von insgesamt rund 16,4 Millionen Quadratmetern. Die Gewerkschaft sorgt sich, dass aufgrund der Krise und der drohenden Rezession der Fortschritt am Wohnungsmarkt erlahmt. Dafür gibt es erste deutliche Hinweise, wie eine Umfrage unserer Zeitung ergab.

„Die Stimmung war schon besser“, sagt Franz Xaver Peteranderl, Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern und selbst Bauunternehmer aus Garching. „Gestörte Lieferketten, Materialengpässe und stark zunehmende Preise für Baustoffe infolge der steigenden Energiekosten und vor allem der Zinsanstieg haben in letzter Zeit dazu geführt, dass mehr Bauwillige von ihrem Vorhaben Abstand nehmen und stornieren, oder die Investitionen zurückstellen“, berichtet Peteranderl. Noch zehren viele Firmen aus dem Bau- und Ausbauhandwerk von ihren gut gefüllten Auftragsbüchern. „Größtenteils sind die Betriebe noch bis ins kommende Jahr hinein gut ausgelastet.“

In den ersten drei Quartalen 2022 sei die Zahl der Bauanträge geringfügig zurückgegangen, meldet das Landratsamt: Im Vergleich zum Vorjahr gibt es zehn Prozent weniger Bauanträge, bezogen auf 2020 sind es etwa fünf Prozent weniger. Die Baugenehmigung gilt für vier Jahre. Ein Antragsteller könne noch abwarten und bei der Umsetzung des Bauvorhabens seine Spielräume nutzen.

Große Verunsicherung

„Die konjunkturelle Lage der vergangenen Jahre war herausragend“, berichtet Carsten Freitag, Geschäftsführer von Gross-Bauunternehmen in Sauerlach. „Die Firmen hatten sogar die außergewöhnliche Situation, dass sie teilweise Projekte ablehnen mussten, weil aufgrund der hohen Nachfrage schlichtweg keine freien Kapazitäten mehr zur Verfügung standen. Inzwischen ist die Lage aber dramatisch angespannt.“ Freitags Firma baut für private und gewerbliche Bauherren vom Doppelhaus bis zur Wohnanlage. Jetzt spüre man verschiedene Aspekte: Zinsen und Inflation steigen, bei den Baustoffen gibt es Engpässe und aufgrund der Pandemie falle Personal aus. „Momentan zögern Häuslebauer und Kaufinteressenten. Wir stellen eine große Verunsicherung fest“, sagt Freitag. Geplante Projekte seien kurz vor dem Baustart zurückgestellt worden, weil die Kaufanfragen gegen null gingen. Sogar eine laufende Baustelle wurde eingestellt, weil die Finanzierung auf Kante genäht war. „Die Banken prüfen mittlerweile noch genauer bei den Kreditvergaben und haben womöglich höhere Schwellen bei den Baufinanzierungen.“

Die große Verunsicherung bringe die Baubranche in „ein Dilemma“. Freitag hofft, dass die Politik gegenlenken wird, „sodass wieder mehr Sicherheit in der Gesellschaft vorherrscht“. Die Politik sollte mit den Banken dafür Verantwortung tragen, dass Baufinanzierungen wieder möglich werden. „Denn der Bedarf an Wohnraum ist ja nach wie vor da. Wohnungen werden benötigt“, sagt Freitag.

Leichter Preisrückgang

Der Unterhachinger Bauunternehmer Reinhold Köcher rechnet damit, dass die Baupreise, die in den vergangenen fünf Jahren um 50 Prozent gestiegen sind, erstmals stagnieren: „Die Nachfrage wird weniger. Ich rechne mit einem Einfrieren der Preise oder sogar mit einem leichten Rückgang.“ Die Hachinga Bau GmbH in Unterhaching baut vor allem Mehrfamilienhäuser und tritt selbst als Bauträger auf. „Für die kleine Familie mit zwei Kindern wird es schwieriger, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen“, sagt Köcher. Anfang des Jahres konnte seine Firma zwei Wohnanlagen auf den Markt bringen und verkaufen. Nun hat die Hachinga Bau zwei weitere Grundstücke für Wohnanlagen erworben. „Wir wollen damit im Winter in den Vertrieb gehen. Da ist zu befürchten, dass die Wohnungen nicht mehr so leicht an den Mann oder die Frau zu bringen sind.“ Aber es gebe auch sehr vermögende Leute, die ihr Geld in Immobilien anlegen wollten, bevor die Inflation den Wert mindere. „Wir haben auch schon Kunden gehabt, die eine ganze Wohnanlage kaufen.“

Im Immobilien-Center der Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg erlebt Abteilungsleiter Jens Kambach in den vergangenen drei Monaten eine starke Zurückhaltung: „Wir haben bei den langfristigen Zinsbindungen mit geringem Eigenkapital inzwischen eine Vier vor dem Komma. Wir sehen auch keine Entspannung am Kapitalmarkt. Das führt dazu, dass sich Häuslebauer im aktuellen Zinsumfeld keine Finanzierung mehr leisten können.“ Kundengespräche endeten zunehmend mit Enttäuschungen, „weil sich die Kunden den Traum vom Eigenheim erst einmal nicht erfüllen können. Denn die Kaufpreise sinken nicht in der Relation, wie die Zinsen steigen.“ In einer solchen Zeit wollen Häuslebauer nicht die wichtigste Entscheidung ihres Lebens treffen, den Kauf einer Immobilie.

Immer ein Käufer

„Wir haben aber auch bei den Immobilienverkäufen schon erste Kaufpreisreduzierungen, weil auch die Verkäufer merken, dass die Nachfrage erheblich zurückgeht. Allerdings befinden wir uns im Landkreis München. Da gibt es immer noch am Ende den einen Käufer, der den Preis zahlt und der keine Finanzierung braucht.“ Kambach ist aber zuversichtlich: „Am Zinsmarkt wird sich wieder etwas tun. Wenn die Inflation zurückgeht, werden sich die Zinsen beruhigen.“

Dass sich die Auftragslage verändert, spürt auch Werner Plaschke, Obermeister der Schreinerinnung: „Der eine Betrieb hat noch 14 Tage Vorlauf, der andere ein halbes Jahr“, sagt der Ismaninger. „Auf jeden Fall werden die nächsten zwei Jahre keine einfachen.“ Wer eine Immobilie erworben hat, konzentriere sich beim Innenausbau auf das Notwendige. Den Auftrag für Schlafzimmer-Möbel könne man da schon mal nach hinten schieben. „Die Küche, der Boden oder das Bad sind aber ein Muss.“

Die enormen Preissteigerungen hätten dazu geführt, dass ein Dachstuhl, der vor einigen Jahren 80 000 Euro kostete, jetzt mit 160 000 Euro zu Buche schlage. „Wenn sich die Preise normalisieren“, sagt Plaschke, „wird die Nachfrage definitiv steigen.“

