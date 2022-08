Erfrischung für alle: Kommunen sollen öffentliche Trinkbrunnen bauen

Von: Max Wochinger

Kostenlose Erfrischung in zentraler Lage: In Garching kann man seine Flasche mit Trinkwasser aus diesem Brunnen zwischen Maibaum und U-Bahnhaltestelle füllen. © Dieter Michalek

In Deutschland gibt es rund 1300 öffentliche Trinkwasserbrunnen. Für die Bundesregierung ist das angesichts anhaltender Hitzewellen zu wenig. Sie will Kommunen verpflichten, Brunnen zu bauen.

Landkreis – Fahmi Wiarso kommt jeden Tag an den Brunnen. Am Maibaumplatz in Garching füllt er seine Flasche mit frischem Trinkwasser auf; ihm schmeckts. „Ich finde es gut, dass es den Brunnen hier gibt“, sagt der Student aus Indonesien. Wichtig sei das Wasser aus den Brunnen auch für ältere Menschen, besonders an heißen Tagen. Selbst zur Feierabendzeit zeigt das Thermometer an diesem Sommertag noch 30 Grad an. Für Senioren und erkrankte Menschen kann die Hitze gefährlich werden. Mit leicht verfügbarem Trinkwasser können sich Bürger besser vor der Hitze schützen, meint auch die Bundesregierung. Deshalb will sie nun Kommunen verpflichten, als „Baustein kommunaler Hitzeaktionspläne“ mehr Brunnen zu bauen.

Dazu hat das Kabinett jüngst einen Gesetzesentwurf beschlossen. Demnach sollen Kommunen Trinkwasserbrunnen in Parks und Fußgängerzonen aufstellen – sofern das technisch machbar ist und dem Bedarf entspricht. „Ziel ist es, hitzebedingte Erkrankungen und Todesfälle durch Prävention zu vermeiden“, so das Bundesumweltministerium unter der Führung von Steffi Lemke (Grüne). Bereits 2020 hat das Europäische Parlament eine Trinkwasserrichtlinie erlassen, diese soll nun in deutsches Recht umgesetzt werden. Das Gesetz muss noch von Bundesrat und Bundestag zugestimmt werden.

Die nächsten Brunnen

Auf die Kommunen im Landkreis kommt also neue Arbeit aus Berlin zu, die Städte und Gemeinden hierzulande sind aber flexibel bei der Ausgestaltung was Zahl, Lage und Art der Brunnen angeht. In Unterschleißheim gibt es seit 2018 im Valentinspark einen Trinkwasserbrunnen. Derzeit plant die Stadt zwei weitere – am Rathausplatz und an einer Sportanlage im Valentinspark. „Diese Plätze sind hoch frequentiert und bieten sich daher als weitere Standorte an“, teilt Steven Ahlrep von der Stadtverwaltung mit. Trinkwasserbrunnen seien eine von mehreren Möglichkeiten, um den Aufenthalt bei Hitzewellen im Freien zu erleichtern.

Über die anstehenden Kosten für den Bau von Brunnen werden Gemeinde- und Stadträte im Kreis nicht erfreut sein. Das Bundesumweltministerium schätzt sie auf durchschnittlich 15 000 Euro plus 1000 Euro jährlich für den Unterhalt. Dass diese Rechnung aber nicht aufgeht, zeigt das Beispiel aus Unterschleißheim.

Der Bau und die Installation beider Anlagen würde 71 500 Euro kosten, so Ahlrep. Hinzu kämen jährliche Ausgaben von etwa 20 000 Euro für Wartung und Unterhalt. Für die von Krisen geplagten Gemeindehaushalte ist das nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Zuschuss zu Baukosten

Zumindest die Baukosten konnten sich Kommunen bisher vom Bayerischen Umweltministerium zurückholen. Je Gemeinde sind zwei Trinkbrunnen mit bis zu 90 Prozent der Kosten förderfähig, pro Brunnen maximal 15 000 Euro, teilte eine Sprecherin des Ministeriums mit. Für das restliche Jahr sind die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aber ausgeschöpft – Förderungen gibt es wohl erst wieder 2023.

Die Stadtverwaltung in Unterschleißheim hat die Förderung über 30 000 Euro schon im Frühjahr beantragt. Sofern sie bewilligt wird, will man zeitnah mit dem Bau der Brunnen starten. Insgesamt sind bisher drei Förderanträge aus dem Landkreis eingegangen, so die Sprecherin des Umweltministeriums.

„Eine gute Sache“

Die FDP im Kreistag hat zudem kürzlich die Aufstellung eines Hitzeaktionsplans für den Landkreis beantragt (wir berichteten). Die stellvertretende FDP-Kreisvorsitzende Katharina Diem begrüßt den Bau von Trinkwasserbrunnen. Der Landkreis könnte „in seinen öffentlich zugänglichen Gebäuden für die Öffentlichkeit entsprechende Trinkwasserspender installieren“, sagt sie. Auch SPD-Kreischef Florian Schardt hält Brunnen für „eine gute Sache“. Schön wäre es, wenn sich Trinkwasserbrunnen entlang von Fahrradrouten befänden, sagt er. „Eine finanzielle Unterstützung des Landkreises wäre gerade für solche Fälle durchaus vorstellbar.“ Und auch die Grünen sind für den Ausbau: „Die meisten Kommunen bei uns haben viel Wasser: saubere Flüsse, offene Stadtbäche und hohes Grundwasser“, sagt Christina Risinger, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Kreistag.

In Aying hingegen sieht man Trinkbrunnen kritisch: „Die Gemeinde Aying hat aufgrund ihrer Lage und auch Größe des Gemeindegebietes keinerlei Trinkwasserbrunnen“, teilt eine Mitarbeiterin mit. Die Kommune werde auch in Zukunft keine bauen. Der Unterhalt dafür stehe in keinem Verhältnis.

Die Errichtung der Trinkwasserstelle auf dem Garchinger Maibaumplatz war übrigens recht unkompliziert. Der Brunnen steht dort schon seit vielen Jahren, erst vor wenigen Wochen hat eine Probe bestätigt, dass das Wasser aus dem Brunnen zum Trinken geeignet ist. Eine herrliche Erfrischung – ganze ohne Förderantrag und EU-Richtlinien.

