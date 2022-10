Ex-Minister Martin Zeil will FDP-Kandidat für die Landtagswahl werden

Von: Volker Camehn

Kann Wahlkampf: Martin Zeil auf einem Archivbild von 2013. © Markus Götzfried/Archiv

Plötzlich gibt es drei FDP-Bewerber für die Landtagskandidatur im Stimmkreis München-Land Süd. Ex-Minister Martin Zeil wirft seinen Hut in den Ring. Was einige gewaltig aufregen soll.

Landkreis – Es wird doppelt spannend bei den Liberalen. Inzwischen hat die FDP für die Landtagskandidatur im Stimmkreis München-Land Süd gleich drei Bewerber: Antreten werden für einen Platz im Maximilianeum Marco Deutsch (60), Christian Glauer (41) und Martin Zeil (66).

FDP-Kreischef Michael Ritz soll gar nicht erfreut sein

Zeils Bewerbung wurde erst kurzfristig bekannt und hat wohl bereits für erhebliche Aufregung innerhalb der Partei gesorgt: Denn wie zu hören ist, favorisiert Michael Ritz, Vorsitzender der Kreisverbandes München-Land, Marco Deutsch als Kandidaten und ist über die Bewerbung Zeils alles andere als begeistert. „Ritz tobt“, heißt es aus Parteikreisen.

Zeil war von 2008 bis 2013 Bayerischer Wirtschaftsminister

In der Tat gilt Martin Zeil schon aufgrund seiner politischen Vita als aussichtsreicher Kandidat für die Landtagswahl im kommenden Jahr: Er wurde 2005 in den Deutschen Bundestag gewählt und war von 2008 bis 2013 Bayerischer Wirtschaftsminister. Mit seiner Politikerfahrung dürfte er damit in Sachen Bekanntheit weit vor den beiden anderen Kandidaten liegen. Die Aufstellungsversammlung für München-Land Süd findet am 27. Oktober ab 18 Uhr im Bürgerhaus der Gemeinde Pullach statt.

Jüngste Umfragen sehen die FDP bei drei Prozent in Bayern

Der neueste Bayern-Trend des Bayerischen Rundfunks vom 13. Oktober sieht die bayerische FDP bei drei Prozent; vier Prozentpunkte weniger als noch im Januar. Da gilt es noch viel aufzuholen, um überhaupt den Einzug in den Landtag zu schaffen.