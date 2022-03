Für neue FOS: Landkreis baut Vorläuferklassen in Holzkirchen auf

Von: Charlotte Borst

Die ersten Klassen der neuen Oberhachinger FOS starten in Holzkirchen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Für die neue FOS in Oberhaching baut der Landkreis ab dem Schuljahr 2022/23 schon mal Vorläuferklassen auf - in Holzkirchen.

Landkreis – Der Landkreis München baut in Holzkirchen Vorläuferklassen für die neue Fachoberschule (FOS) in Oberhaching auf und trägt die Kosten für die Container. Die Landräte von München und Miesbach haben sich auf einen Weg geeinigt, dem jetzt auch der Kreisausschuss für Bauen zugestimmt hat.

Die FOS Holzkirchen kommt an ihre Kapazitätsgrenzen, möchte aber bis zur Inbetriebnahme der FOS Oberhaching keine Schüler aus dem Landkreis München ablehnen. Der Landkreis Miesbach stellt deswegen ab dem Schuljahr 2022/23 auf dem Schulgelände ein Grundstück als Containerstandort zur Verfügung. Der Landkreis München trägt die Mietkosten für vier Holzmodule, in denen vor allem die Vorläuferklassen für die neue FOS Oberhaching unterrichtet werden, voraussichtlich 120 Schüler. Der Schulzweckverband im Süden des Landkreises München wird wohl IT-Ausstattung und Möbel bestellen, die später ins neue Schulhaus nach Oberhaching mitgenommen werden. Der Kreisausschuss hat sich dafür ausgesprochen, dass der Landkreis München die Container-Miete von 640 000 Euro für drei Jahre trägt.



Eine Diskussion ging dem einstimmigen Beschluss voraus. Brunnthals Bürgermeister Stefan Kern (CSU): „München schickt zu uns doch auch Schüler“, er habe noch nie gehört, dass die Landeshauptstadt sich an Miet- oder Baukosten beteiligen würde. Otto Bußjäger (FW), der die Sitzung leitete, sieht einen Gewinn für beide Landkreise: „Falls Holzkirchen die Schüler abweist, verteilen sie sich in München.“ Sie fehlten, wenn in Oberhaching die FOS eröffnet werde. Wenn der Landkreis München die Schüler in Oberhaching unterbringen wollte, müsste er zusätzlich zu Containern auch Grundstückskosten abdecken. So aber stelle der Nachbarlandkreis das Grundstück zur Verfügung.

