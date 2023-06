Geothermie: Als der Landkreis-Osten erstmals nach dem heißen Wasser bohrte

Von: Bert Brosch

Der Tag der ersten Bohrung westlich der A99 war der 12. September 2008. Seither hat jede der drei Gemeinden 20 Millionen Euro in das Projekt einbezahlt. © bb

Vor 15 Jahren bohrte ein Gemeinde-Trio im Landkreis-Osten erstmals nach dem heißen-Wasser aus der Tiefe. Heute wird ein Ausbau der Geothermie diskutiert, doch das wird teuer.

Kirchheim – Der Ukraine-Krieg verteuerte fossile Brennstoffe enorm. Seither boomen PV-Anlagen, bayernweit schreiten Pläne für Windräder voran. Hinzukommt eine große Nachfrage nach Geothermie. Die ersten im Landkreis, die heißes Wasser als Energieversorgung einsetzten, waren 2001 die Unterschleißheimer. In Aschheim bohrte die AFK Geothermie GmbH ab 2008. 15 Jahre ist das bald her; jetzt sollen rasch neue, teure Bohrlöcher folgen.

Die erste Stadt in Bayern, die Geothermie zur Wärmeversorgung nutzte, war 1983 Erding. Eigentlich bohrte man nach Öl und fand in 2350 Meter Tiefe 65 Grad heißes Wasser. Gut 15 Prozent des Erdinger Wärmebedarfs wird damit gedeckt, zudem jedes Jahr über eine Million Touristen in die Therme und zum Teil in die Stadt gelockt. Im Landkreis München waren die Unterschleißheimer 2002 die Pioniere, in 2000 Meter Tiefe stieß man auf Wasser mit 80 Grad bei knapp 100 Litern Schüttmenge pro Sekunde. Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim schlossen sich 2007 zur AFK-Geothermie GmbH zusammen, treibende Kraft war Aschheims Altbürgermeister Helmut Englmann (CSU), die Kollegen Heinz Hilger (VFW) aus Kirchheim und Leonhard Baumann (CSU) aus Feldkirchen machten mit.

Bohrkomitee: die drei Bürgermeister, die Pfarrer sowie die technisch Verantwortlichen bei der ersten Bohrung. © bb

Bürgerbefragungen in allen drei Gemeinden ergaben allerdings ein großes Interesse an der sauberen Energie aus der Tiefe, trotz der schon damals prognostizierten Kosten von rund 80 Millionen Euro in den kommenden 20 Jahren. „Völlig reibungslos lief das aber nicht ab“, erinnert sich der ehemalige Kirchheimer Gemeinde-Archivar Alois Spies. Es seien einige Bürger-Informationsveranstaltungen sowie Gemeinderatssitzungen notwendig gewesen, um die zahlreichen Skeptiker zu überzeugen. „Die Fachleute sagten uns, dass das Wasser nicht heiß genug sei, es zu wenig Druck habe und die Natur dabei zerstört würde. Zum Glück kam es anders“, sagt Spies. Allerdings ärgern sich viele Kirchheimer, auch er, denen ein Geothermie-Anschluss versprochen wurde und die bis heute keinen haben.

Am 12. September 2008 startete die erste Bohrung westlich der A99 auf Aschheimer Flur. Im November erreichte das Bohrunternehmen die Tiefe von 2630 Meter, das Wasser hatte eine Temperatur von 85,7 Grad Celsius und strömt mit 75 Litern pro Sekunde nach oben. Nicht ganz an die Oberfläche, aber doch zumindest bis etwa 200 Meter unter die Erdkruste, von wo es Pumpen nach oben drücken.

90 Kilometer lang ist das Nahwärmenetz heute, 1500 Verbraucher sind angeschlossen. © bb

Seit Oktober 2009 beliefert die AFK-Energiezentrale die Orte Aschheim, Dornach, Feldkirchen, Heimstetten, Kirchheim und Hausen mit Fernwärme. Das Fernwärmenetz ist heute gut 90 Kilometer lang, rund 1500 Haushalte, Gewerbebetriebe und kommunale Gebäude werden versorgt. Jede Gemeinde hat bislang 20 Millionen Euro in das Unternehmen einbezahlt – doch jetzt ist die Kapazitätsgrenze erreicht. Vor allem die Neubaugebiete in Kirchheim haben viel Durst nach heißem Wasser. Zwei neue Bohrungen müssen her, die Kosten dafür, ohne Netzausbau, würden bei mindestens 25 Millionen Euro liegen. Doch selbst dann können die drei Gemeinden nur ein Drittel ihres Wärmebedarfs mit Fernwärme decken.

