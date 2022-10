„Ist ein gesellschaftliches Problem“: Betriebe berichten über Schwierigkeiten im Werben um Azubis

Von: Andrea Kästle

„Die Kinder wollen alle studieren“: Max Schmidramsl (6.v.r.) vom Hotel Neuwirt in Ismaning mit seinen Leuten. Seine Kinder Lisa (l.) und Maximilian (r.) Schmidramsl betreuen im Betrieb die Auszubildenden. © Andrea Kästle

Vor allem handwerkliche Betriebe im Landkreis finden immer schwerer Auszubildende. Hotelbetreiber, Bäcker und Metallbauer berichten von ihren Erfahrungen und versuchen sich an einer Erklärung.

Landkreis – Irgendwann, sagt Sabine Zielbauer, haben sie es einfach aufgegeben. Beschlossen, künftig halt auf Lehrlinge zu verzichten. Sie fanden einfach niemanden, der sich gut eingefügt hätte in ihren Spenglereibetrieb, den sie seit inzwischen 30 Jahren führen, mittlerweile in Baierbrunn. Dabei hätten sie und ihr Mann Harald ausreichend Arbeit gehabt, sie mussten nicht wenige Aufträge ablehnen. „Wir sind damit kleiner geblieben, als wir bleiben hätten müssen“, sagt sie. Die Zielbauers haben sich auf Altbauten spezialisiert, sind meist in München zugange, haben fünf Mitarbeiter, zwei Aushilfen. Aber keine Lehrlinge mehr.

Der Fachkräftemangel ist einer der meiststrapazierten Begriffe, wenn es um die Situation geht, in der sich das Handwerk auch im Landkreis befindet. Überall wird geklagt darüber, dass man keine Leute finde, die sich interessieren für die eigene Branche, und dass, wenn man mal jemanden gefunden habe, nicht gesagt sei, dass der oder die auch dabei bleibt. Dass insgesamt die Bereitschaft hinzulangen, sich zu engagieren, zurückgegangen sei.

„Natürlich wären wir weiterhin interessiert an Leuten, die Freude haben an handwerklicher Arbeit. Und die auch Grips mitbringen, den braucht man nämlich auch“: Sabine und Harald Zielbauer aus Baierbrunn, hier mit Xaver Kästle, einem Spengler auf der Walz, der bei ihnen eine Weile gearbeitet hat. © Andrea Kästle

Am extremsten formuliert das die Frau eines Schreiners, die nicht namentlich in der Zeitung zitiert werden will: „Sie glauben nicht, was wir alles schon erlebt haben.“ Junge Menschen würden nichts mehr „auf die Reihe kriegen“, sie meint, das liege alles an der Erziehung. Laut Industrie- und Handelskammer waren diesen Herbst 21 Prozent mehr Stellen unbesetzt als noch im Vorjahr, wo die Lage ebenfalls schon wenig erfreulich gewesen ist. Offenbar ist es so: Stell Dir vor, es gibt Arbeitsplätze, und keiner will sie.

Erster Anruf im Hotel Neuwirt am Schlosspark in Ismaning, ein großer Traditionsbetrieb mit 118 Betten und 270 Plätzen im Restaurant drinnen und draußen, der in vierter Generation geführt wird. 39 Angestellte arbeiten hier, sieben davon in Ausbildung. Chef Max Schmidramsl sagt: Früher seien ihm die Auszubildenden mehr oder weniger zugelaufen, „die Kinder der ortsansässigen Familien haben sich bei uns beworben“. Damit ist es schon länger vorbei. Schmidramsl rekrutiert seine Leute heute in der ganzen Welt. Mal per Skype. Mal reisen die Bewerberinnen an zum Vorstellungsgespräch – im Fall von Aya, die aus Marokko kommt, mit der ganzen Familie, inklusive Hund und Katze. Weil natürlich auch die Eltern wissen wollen, wo die Tochter denn nun hinkommen wird. Und? Schmidramsl ist zufrieden. Zur bunten Belegschaft gehören auch Lehrlinge aus Indonesien, Mazedonien und Israel, einer der angehenden Köche hat Wurzeln in der Dominikanischen Republik. „Alle stehen füreinander ein, sind superfreundlich und sehr beliebt.“

„Das ist ein gesellschaftliches Problem.“

Dass dem Handwerk langsam aber sicher der Nachwuchs ausgeht, liegt natürlich auch daran, dass im Münchner Speckgürtel offenbar immer weniger Lust haen, sich die Hände schmutzig zu machen. „Früher, als ich jung war“, sagt die Schreiners-Gattin, „gab es in einer vierten Klasse drei Kinder, die aufs Gymnasium gewechselt haben“. Heute seien es drei, die kein Abitur anstreben. In Grünwald liege die Übertrittsquote aufs Gymnasium bei 90 Prozent, berichtet Metallbaumeister Reinhard Splettstößer, der in der Gemeinde wohnt, seinen Betrieb aber in Straßlach hat. „Das ist ein gesellschaftliches Problem.“

Dabei ist er selbst mit seinen acht Leuten davon gar nicht so schlimm betroffen, irgendwie finde sich immer jemand, der sich bei ihm ausbilden lassen würde. Gerade hat er einen 28-jährigen Altlehrling, der vorher Buchhalter war und sich in der Werkstatt bestens macht. Splettstößer ist mit dem Handwerk groß geworden, sein Großvater war der Dorfschmied von Grünwald. „Als Bua stand ich da oft und hab zugeschaut.“ Was sich bewährt hat in seinem Betrieb: dass er Bewerber, die sich für eine Ausbildung interessieren, erstmal Probe arbeiten lässt.

Blick in eine Backstube der „Lokalbäckerei Brotzeit“: Die Azubis werden hier über Tarif bezahlt, weil sie sich eine Wohnung in München sonst nicht leisten könnten. © Bäckerei

Die Erfahrungen der Kollegen rundherum kann Nico Scheller von der „Lokalbäckerei Brotzeit“, die mit 70 Beschäftigten in drei Backstuben und vier Filialen im Isartal und in Oberhaching zuletzt gezeigt hat, wie viel Spielraum ein Handwerksberuf auch heute noch bietet, zum Teil bestätigen. Auch ihm ist aufgefallen, dass die Bereitschaft, „dranzubleiben“, bei Azubis inzwischen zu wünschen übrig lässt. „Ich habe den Eindruck, die jungen Leute sind schlau, aber im Handwerk muss man auch anpacken können, man lernt durch Wiederholungen“, sagt er. Andererseits weiß er aus der eigenen Lehrzeit, dass in vielen Betrieben die Azubis missbraucht würden als billige Arbeitskraft. Dass Meister manchmal keine Lust haben, die richtige Balance zu finden zwischen fordern und fördern. Dass keine Visionen entwickelt werden aufseiten der Lehrlinge. Drei Auszubildende haben heuer in der Bäckerei, angefangen. Eine junge Frau ist noch übrig.

Die Zielbauers in Baierbrunn sind in der glücklichen Lage, dass einer der Söhne, Noah, obwohl er Abitur gemacht hat, den Betrieb weiterführen will. Sabine Zielbauer betont, wieviel „goldenen Boden“ das Handwerk trotz allem noch biete. Dass Handwerk für die Beteiligten eine Zukunft bereithalte, zudem die Gesellschaft stabilisiere. Und dass es Spuren hinterlässt. Zielbauers Mann etwa, weise sie, wenn sie mit ihrem Mann in der Stadt unterwegs ist, immer wieder auf Dächer hin, die er vor vielen Jahren erneuert hat. „Es ist doch schön, dass diese Arbeit auch nach Jahrzehnten noch sichtbar ist.“

