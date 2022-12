Große Übersicht: Alle Christkindlmärkte am dritten Adventswochenende im Landkreis

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Auf dem Christkindlmarkt in Hohenbrunn wird auch heuer viel gesungen. (Archivbild) © Robert Brouczek

Das Weihnachtsfest rückt näher, für viele arten die Vorbereitungen in regelrechten Stress aus. Da können die Christkindlmärkte im Landkreis München am dritten Adventswochenende durchaus Entspannung sein.

Aying

Einkaufen und vorweihnachtliche Stimmung auf sich wirken lassen – das kann man auch am dritten Adventswochenende beim Christkindlmarkt im Biergarten des Ayinger Bräustüberls. Geöffnet ist am Samstag, 10. Dezember, von 14 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 11. Dezember, von 12 bis 19 Uhr. Am Samstag um 18 Uhr sorgen die Kramperl vom Verein Inntal Pass Raubling mit ihren furchterregenden Masken dafür, dass wohl dem einen oder anderen Besucher ein Schauer über den Rücken laufen wird. Am Sonntag gibt’s von 18 bis 20 Uhr Stubenmusi im Stüberl.

Großdingharting

Der Adventsmarkt Dingharting findet am Samstag, 10. Dezember, ab 15 Uhr in der Ortsmitte von Großding-harting statt. Auf die großen und kleinen Besucher warten Gaumenfreuden wie Würstl, Glühwein, Kaffee und Kuchen. Daneben gibt es Kutschfahrten sowie Fahrten mit dem Feuerwehrauto durchs Dorf. Natürlich schaut auch der Nikolaus am Markt vorbei. Er bringt Überraschungen für die braven Kinder mit, aber auch für die Mädchen und Buben, die weniger brav waren. Die Kinder der Musikschule werden Weihnachtslieder singen und damit auch musikalisch für die passende Stimmung sorgen.

Hohenbrunn

Der Christkindlmarkt am Sonntag, 11. Dezember, auf der Dorfstraße und dem Pfarrer-Wenk-Platz in Hohenbrunn wird um 11 Uhr von Bürgermeister Stefan Straßmair eröffnet. Um 12 Uhr singen die Riemerlinger Kindergartenkinder Weihnachtslieder, um 13.30 Uhr dann die Kindergartenkinder aus Hohenbrunn. Wie ukrainische Weihnachtslieder klingen, können die Besucher des Christkindlmarktes um 15 Uhr erfahren. Außerdem untermalt die „Vocal Collage“ mit ihrem Gesang den adventlichen Budenzauber. Für die Kleinen gibt es im Rathaus um 13.30 Uhr, um 14.30 Uhr, um 15.30 Uhr und um 16.30 Uhr Kasperltheater. Außerdem lockt dort die Eisenbahnausstellung. Natürlich wird auch der Nikolaus während des Budenzaubers vorbeischauen. Um 18.30 Uhr schließt der Christkindlmarkt.

Unterschleißheim

Auch am dritten Adventswochenende hat der Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz, jeweils von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Am Freitag, 9. Dezember, tritt um 15.30 Uhr die Bläsergruppe der Therese-Giehse-Realschule auf, außerdem besucht um 17 Uhr der Heilige Nikolaus mit der Krampusgruppe Unterschleißheim den Christkindlmarkt. Während sich die größeren Besucher von den Krampussen mit ihren furchterregenden Masken erschrecken lassen dürfen, können die Kinder den Nikolaus belagern und auf ein kleines Geschenk hoffen. Um 18.30 Uhr singt Martina Westenhuber rockige und poppige Weihnachtslieder. Am Samstag, 10. Dezember, werden zwischen 14 und 18 Uhr in der Weihnachtswerkstatt Kerzen gezogen. Zwischen 14 und 16 Uhr gibt es in der Bibliothek drei Vorstellungen des Kasperltheaters. Um 17 Uhr sorgt die Stadtkapelle Dachau für weihnachtliche Musik. Um 18.30 Uhr findet das Adventskonzert des Sangerkreises Stadt. Auch am Sonntag, 11. Dezember, öffnet zwischen 14 und 18 Uhr die Weihnachtswerkstatt für die Kinder ihre Pforten. Ein Instrumentalkonzert der Musikschule Unterschleißheim sorgt um 15 Uhr für Stimmung. Von 18 bis 20 Uhr will das Blechbläserensemble Münchner Blechreiz die Besucher mit ihrem weit gestreuten Repertoire – von der Klassik bis zur Filmmusik – verzaubern.

Hinweis: Diese Übersicht umfasst nur Christkindl-/Advents- und Weihnachtsmärkte am dritten Adventswochenende. Kleinere Basare, Adventstreffen oder -singen sowie Krippenausstellungen, Gottesdienste und kleinere Veranstaltungen von Vereinen und Organisationen werden gesondert angekündigt.