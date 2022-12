Große Übersicht: Alle Christkindlmärkte am zweiten Adventswochenende im Landkreis

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Gruselige Kramperl zu Gast: Der Auftritt des Vereins Inntal Pass Raubling ist am kommenden Samstag der Höhepunkt auf dem Christkindlmarkt im Biergarten des Ayinger Bräustüberls. © Sandy Baumann Photography

Auch am kommenden Wochenende locken zahlreiche Advents- und Christkindlmärkte im Landkreis München mit Köstlichkeiten, Geschenkideen und bunten Rahmenprogrammen für Jung und Alt. Hier ein Überblick.

Aying

Auch am zweiten Adventswochenende öffnet der Christkindlmarkt im Biergarten des Ayinger Bräustüberls. Am Samstag, 3. Dezember, kann man von 14 bis 20 Uhr über den Christkindlmarkt bummeln, am Sonntag, 4. Dezember, zwischen 12 und 19 Uhr. Für Unerschrockene ist der Auflauf der Kramperl des Vereins Inntal Pass Raubling am Samstag um 18 Uhr sicher ein Höhepunkt. Am Sonntag um 19 Uhr präsentiert die Kapelle So&So Featuring Hubert Wast im Sixthof Stadl außerdem ihr musikalisches Kripperlgschicht „Auf Wiederkaun“. Der Eintritt zur etwas anderen Krippengeschichte kostet 22 Euro. Reservierung unter Tel. 08095/9 06 50.

Die Sportfreunde Aying laden am Samstag, 3. Dezember, zum Christkindlmarkt vor dem Ayinger Rathaus ein. Es werden selbst gebastelte Gestecke, Holzarbeiten sowie Plätzchen und andere Leckereien zum Verkauf angeboten. Außerdem gibt es eine Tombola. Nach der Begrüßung durch den Vereinsvorsitzenden Florian Schildmann um 14 Uhr folgt eine halbe Stunde später die Gesangsvorführung der Kindergartenkinder. Ab 15 Uhr werden Kutschfahrten angeboten, um 16 Uhr spielen die Alphornbläser. Eine Stunde später können die Kinder ihre Wunschzettel bei der Christkindlpost abgeben.

Grasbrunn

Der Christkindlmarkt am Hofladen beim Moar in Grasbrunn lockt am Wochenende, 3./4. Dezember, mit regionalen Kunsthandwerkstandln, einem Verkauf von Bio-Christbäumen und vielfältigen Schmankerln. Am Samstag schaut der Nikolaus vorbei, am Sonntag spielen die Ammerthaler. Geöffnet ist der Markt am Samstag von 14 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 20 Uhr.

Großhelfendorf

Liebevoll geschmückte Weihnachtsstandl warten am Wochenende, 3./4. Dezember, auf die Besucher des Helfendorfer Weihnachtsmarktes, der heuer im Zeichen der 1250-Jahr-Feier des Ortes steht. Der Markt ist jeweils von 15 bis 20 Uhr geöffnet. An den Buden werden unter anderem Gestecke, Kränze, Christbaumschmuck, Kaschmirschals sowie die Helfendorfer Chronik verkauft. Natürlich ist auch fürs leibliche Wohl gesorgt. Zudem gibt es eine Tombola. Alle braven Kinder beschert der Nikolaus am Samstag um 16 Uhr.

Grünwald

Mit dem Einzug des Nikolauses samt Engerl wird der Grünwalder Adventsmarkt am Rathausplatz am Samstag, 3. Dezember, um 11 Uhr feierlich eröffnet. Dann haben die Kinder auch Gelegenheit, in der Rathaushalle Weihnachtliches zu basteln. Um 11.30 Uhr, 13.30 Uhr und 15 Uhr gibt es stimmungsvolle Blasmusik. Um 13 Uhr startet das Eisstockturnier der Grünwalder Vereine. Mit Süßigkeiten für die Kinder im Gepäck schaut der Nikolaus erneut um 14.30 Uhr auf dem Adventsmarkt vorbei. Weihnachtslieder singen die Grünwalder Sängerinnen um 16 Uhr. Eine Stunde später können die Besucher selbst Lieder anstimmen. Am Sonntag, 4. Dezember, wird der Markt um 13 Uhr von den Grünwalder Alphornbläsern eröffnet. Ab 14.30 Uhr gibt es jede volle Stunde in der Rathaushalle Geschichten von und mit Hannes Kohlmeier und seiner Kasperlbühne. Auch ab 14.30 Uhr singen und musizieren verschiedene Gruppen der Musikschule. Der Nikolaus schaut um 15.30 Uhr vorbei. Eine halbe Stunde später sorgen die Grünwalder Alphornbläser für Stimmung, ehe um 17 Uhr noch einmal gemeinsam mit den Besuchern Weihnachtslieder angestimmt werden.

Haar

Bürgermeister Andreas Bukowski eröffnet am Samstag, 3. Dezember, um 13 Uhr gemeinsam mit den Böllerschützen und der Chorvereinigung Haar das Markttreiben am Kirchenplatz. Bis 21 Uhr werden dann an den Standln Weihnachtsbasteleien und -leckereien von den Haarer Vereinen und Institutionen angeboten. Für ein stimmungsvolles Adventsbild sorgt die lebende Krippe.

Hochbrück

Die Hochbrücker Vereine laden am Samstag, 3. Dezember, ab 15 Uhr zum Christkindlmarkt auf dem Maibaumplatz. Das gesellige Beisammensein mit Glühwein und anderen Leckereien geht bis Mitternacht.

Ismaning

Bürgermeister Alexander Greulich eröffnet den Ismaninger Christkindlmarkt auf dem Kirchplatz am Freitag, 2. Dezember, um 17 Uhr, für Musik sorgt das örtliche Blasorchester. Im Anschluss kommt der Nikolaus. Die Jugendblaskapelle spielt dazu. Um 18 Uhr tritt die Musikgruppe der Realschule, um 18.30 Uhr die Bläsergruppe der Musikschule und um 19 Uhr nochmals das Blasorchester Ismaning auf. Geöffnet ist der Markt bis 21 Uhr. Weiter geht’s am Samstag, 3. Dezember, um 14.30 Uhr mit einem Auftritt der Ismaninger Schäffler vom örtlichen Bauerntheater. Um 15.30 Uhr singt der Kinderchor des Pfarrkindergartens St. Johann Baptist, um 17 Uhr treten die Kinder der Grundschule am Kirchplatz auf. Zwischen 16 und 19 Uhr gibt es Puppenspiel-Vorführungen des Bauerntheaters. Um 19 Uhr spielt das Blasorchester. Der Verkauf an den Buden ist bis 21 Uhr möglich. Am Sonntag öffnen die Standln um 14 Uhr. Das Bauerntheater lädt zwischen 14 und 17 Uhr zu seinen Puppenspiel-Aufführungen ein. Um 15 Uhr singt der Kinderchor der Waldorfschule. Eine Stunde später tanzen die Ismaninger Schäffler. Weihnachtliches gibt um 17 Uhr das Ismaninger Blechbläser Ensemble zum Besten, eher der Männergesangverein um 17.30 Uhr in der Kirche mit seinem Benefizkonzert startet. Der Markt endet um 19 Uhr.

Kirchheim

Kleine weihnachtliche Präsente kann man beim Christkindlmarkt am Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz am Wochenende, 3./4. Dezember, ebenso ergattern, wie leckere Köstlichkeiten. Die Buden sind am Samstag von 15 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag von 15 bis 19 Uhr.

Oberhaching

Zum stimmungsvollen Christkindlmarkt verwandelt sich der Kirchplatz am Wochenende, 3./4. Dezember. Dann erwarten die Besucher Buden, an denen Kunsthandwerkliches angeboten wird, aber auch Glühwein, Kinderpunsch und verschiedene Leckereien. Ein Kinderprogramm sowie viel Musik sorgen zusätzlich für Stimmung. An beiden Tagen kommt um 17 Uhr der Nikolaus mit dem Krampus und verteilt kleine Geschenke an die Kinder. Eine weitere Attraktion ist die Lebende Krippe mit Kindern als Darsteller sowie Schaf und Esel. Am Samstag ist der vom Gewerbeverband organisierte Markt von 14 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag zwischen 14 und 20 Uhr.

Ottobrunn

Der Ottobrunner Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz wird am Samstag, 3. Dezember um 10 Uhr eröffnet. Erste Weihnachtslieder stimmen die Schüler der Grundschule an der Lenbachallee an. Auch die Neubiberger Harmonie spielt auf. Für das leibliche Wohl sorgen die Ottobrunner Vereine. Beim Bummeln entdeckt man Neues, aber auch Altbewährtes wie Thomas Bachmann und seine Zinnfiguren, das Puppenkleiderstandl von Therese Nieder – und natürlich der Nikolaus. Wieder dabei sind auch die Kirchseeoner Hex’n und der Ottobrunner Sängerkreis. Der Markt ist am Samstag von 10 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Taufkirchen

Zum Flockenzauber am Rathausplatz und im Kultur- und Kongresszentrum lädt die Gemeinde am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, jeweils von 12 bis 21 Uhr ein. Geschmückte Buden, dampfender Glühwein, kulinarische Weihnachtsschmankerl, feines Kunsthandwerk und ein nostalgisches Kinderkarussell warten auf die Besucher. Im großen Saal des Kultur- und Kongresszentrums wird am Samstag um 15.15 Uhr das Kinder-Theater „die Schneekönigin“ gezeigt. Karten gibt es im Vorverkauf im Kulturzentrum. Der Nikolaus hat sowohl am Samstag als auch am Sonntag sein Kommen zugesagt, jeweils um 17 Uhr. Für große Kinderaugen werden außerdem die illuminierten Stelzenläufer sorgen, die am Samstag von 16 bis 21 Uhr, am Sonntag von 15 bis 20 Uhr über den Christkindlmarkt schreiten. Am Sonntag ab 15.30 Uhr wartet zudem ein umfangreiches Musikprogramm unter der Leitung der Musikschule auf die Besucher. Im großen Saal des Kultur- und Kongresszentrums findet außerdem am Sonntag um 14 Uhr die literarische Lesung „Weihnachten quer gelesen“ mit Frank Sommer statt. Auch hierzu kann man Karten im Vorverkauf erwerben.

Unterföhring

Zur Eröffnung des Christkindlmarkts am Freitag, 2. Dezember, um 17 Uhr am Bürgerhaus in Unterföhring mit Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer spielt die Jugend- und Nachwuchskapelle der Blaskapelle Unterföhring. Die Buden schließen am Freitag um 21 Uhr, anschließend kann man bei der After-Christkindlmarkt-Party im Foyer des Bürgerhauses weiterfeiern. Am Samstag kann man von 14 bis 21 Uhr über den Markt bummeln, am Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr. An beiden Tagen ist für ein reichhaltiges Rahmenprogramm gesorgt: Bei der Musikhütte treten am Samstag Kindergruppen der Musikschule und des Musikgartens auf. Um 17.30 Uhr spielt die Blaskapelle. Am Sonntag tritt von 13 bis 15 Uhr die Bläsergruppe „Kirchheimer Blech“ auf, von 16 bis 17 Uhr spielen die Unterföhringer Musikanten am Stand des Gartenbauvereins. Zudem führt die Jugend der Laienspielgruppe das Stück „Der Himmel sucht den Weihnachtsmann“ im Bürgerhaus auf: am Samstag um 15 Uhr sowie am Sonntag um 14 und um 16 Uhr. Auch das Christkindl-Postamt ist während des Marktes geöffnet, außerdem dreht eine Kindereisenbahn ihre Runden. Zum Marktausklang lädt der Männergesangverein die Besucher um 17.30 Uhr zum allgemeinen Singen ein. Am Samstag und Sonntag ist auch das Heimatmuseum von 14 bis 17 Uhr geöffnet und bietet Sonderaktionen.

Unterschleißheim

Am zweiten Adventswochenende wird der Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz bereichert durch die Hobbydult des Lohhofer Künstlerkreises, die im Festsaal des Bürgerhauses stattfindet. Der Christkindlmarkt ist am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 21 Uhr geöffnet, die Weihnachtsdult am Freitag von 16 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Zeitgleich zur Dult lädt der VHS-Modellbahnclub zum „Modellbahnspaß für Groß und Klein“. Am Freitag ab 18.30 Uhr erschafft Thomas Tremml auf dem Rathausplatz eine einzigartige Eisskulptur. Am Samstag sorgt die Stadtkapelle Unterschleißheim um 16.30 Uhr für weihnachtliche Musik. Zwischen 17 und 18 Uhr besucht der Nikolaus mit seinen Helfern den Markt und bringt kleine Geschenke für die Kinder mit. Ab 18.30 Uhr interpretieren Nika und ihre Band Weihnachtslieder. Am Sonntag heizt dann ab 18 Uhr die Radio-Arabella-Band ein.

Hinweis: Die Übersicht umfasst nur Christkindl-/Advents- und Weihnachtsmärkte am zweiten Adventswochenende. Kleinere Basare, Adventstreffen oder -singen sowie Krippenausstellungen, Gottesdienste und kleinere Veranstaltungen von Vereinen und Organisationen werden gesondert angekündigt.