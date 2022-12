Große Übersicht: Die Christkindlmärkte im Landkreis am vierten Adventswochenende

Von: Stefan Weinzierl

Endspurt: Auch am vierten Adventswochenende lockt der Christkindlmarkt auf dem Unterschleißheimer Rathausplatz.

Mit Glühwein und vorweihnachtlichen Schmankerln, kleinen Präsenten und handwerklichen Arbeiten locken die Christkindlmärkte im Landkreis München die Bürger auch am vierten Adventswochenende.

Aying

Noch einmal an diesem Wochenende präsentiert sich der Christkindlmarkt im Biergarten des Ayinger Bräustüberls. Die Buden sind am Samstag, 17. Dezember, von 14 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 18. Dezember, von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Am Samstag gibt es zudem von 18 bis 20 Uhr Stubenmusi im Stüberl, am Sonntag treten zwischen 17 und 18 Uhr die Mangfalltaler Alphornbläser auf und sorgen mit ihren Klängen für Adventsstimmung.

Brunnthal

Beim Christkindlmarkt des TSV Brunnthal am Sonntag, 18. Dezember, ab 15 Uhr am Parkplatz an der Jahnstraße in Brunnthal gibt es für Groß und Klein jede Menge zu erleben, aber auch zu genießen. Neben weißem und rotem Glühwein sowie Kinderpunsch werden für die Besucher auch heiße Drinks, frisches Bier und wärmender Schnaps angeboten. Wer Hunger hat, kommt bei fränkischen Grillwürsten, Steaks und Hamburgern auf seine Kosten. Mit Eierlikör und Waffeln ist auch an die gedacht, die auf Süßes stehen. Handwerkskunst wird auf dem Christkindlmarkt ebenso präsentiert, wie eine Überraschungseinlage der Brunnthaler Burschen. Um 16 Uhr sorgt die Musikschule Sauerlach-Brunnthal für adventliche Klänge, um 17 Uhr zeigt die Kinder-Tanzabteilung ihr Können. Natürlich schaut im Laufe des Nachmittags beziehungsweise des Abends auch der Nikolaus vorbei. Er hat für die kleinen Marktbesucher auch wieder etwas mitgebracht, verspricht der TSV.

Dürrnhaar

Der Dürrnhaarer Christkindlmarkt findet heuer erstmals zwischen der Feuerwehr und der Burschenhütten statt – und zwar am Samstag, 17. Dezember, ab 14 Uhr. Die Organisatoren – der Burschenverein, der Kindergarten „Wilde Wiese“ und die Kirchfeldschützen Dürrnhaar – freuen sich auf viele Besucher, die sich an Glühwein, Punsch, Weihnachtsschmankerln, heimischen Spezialitäten und Selbstgemachtem erfreuen können. Um 15 Uhr beginnt das Adventssingen der Wilden Wiesenkinder, um 16 Uhr kommt der Nikolaus.

Feldkirchen

Nach langer Pause gibt es auch in Feldkirchen wieder einen Christkindlmarkt, organisiert vom örtlichen Madl- und Burschenverein. Von 14 bis 20 Uhr können die Besucher am Sonntag, 18. Dezember, über den kleinen Markt schlendern, der neben kulinarischen Schmankerl auch Produkte aus Feldkirchen und Kunsthandwerkliches zu bieten hat. Außerdem hat der Nikolaus seinen Besuch angekündigt.

Unterschleißheim

Der Unterschleißheimer Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz steht am Freitag, 16. Dezember, ganz im Zeichen der Musik. Die Kinderchöre und -gruppen der örtlichen Musikschule präsentieren um 15 Uhr unter anderem das Lied vom kleinen Stern. Ab 17 Uhr spielen die Schleißheimer Schloßpfeiffer weihnachtliche Musik, um 19 Uhr sorgt die Siebenbürger Blaskapelle für Weihnachtsklänge. Kinder können am Samstag und Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr in der Weihnachtswerkstatt Kerzen ziehen. Am Samstag gibt es außerdem zwischen 14 und 16 Uhr in der Bibliothek drei Vorstellungen des Kasperltheaters. Von 18.30 bis 20 Uhr spielen „Helena Schneider and friends“ – ebenfalls am Samstag neue und bekannte Weihnachtslieder. Zum Ausklang des Christkindlmarkts am Sonntag gibt es ab 18.30 Uhr dann noch einmal weihnachtliche Klänge mit der Stadtkapelle.

Hinweis: Diese Übersicht umfasst nur Christkindl-/Advents- und Weihnachtsmärkte am vierten Adventswochenende. Kleinere Basare, Adventstreffen oder -singen sowie Krippenausstellungen, Gottesdienste und kleinere Veranstaltungen von Vereinen und Organisationen werden gesondert angekündigt.