Grünen-Abgeordnete fordern: Freistaat soll Geothermie-Ausbau fördern

Deutlich mehr Geothermie-Anlagen würden die Grünen gerne in Bayern sehen (Symbolbild). © Marcus Schlaf/Archivfoto

Die Grünen-Landtagsabgeordneten aus dem Landkreis fordern: Der Freistaat soll den Ausbau der Geothermie fördern. Ein Masterplan soll her.

Landkreis – Die Grünen-Landtagsabgeordneten Claudia Köhler und Markus Büchler wollen beim Ausbau der Geothermie rasch konkretes Handeln der bayerischen Staatsregierung sehen. Sie fordern bis Oktober einen Masterplan Geothermie von der bayerischen Staatsregierung. Der weitere Ausbau der Wärmenetze müsse beschleunigt werden, um schnell umzustellen und unabhängiger von Gas und Öl zu werden.

„Der Bund hat bereits ein großes Förderprogramm bei der EU vorgelegt. Der Ball liegt bei der Staatsregierung in Bayern – die Gemeinden stehen in den Startlöchern“, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung. Markus Büchler, Abgeordneter aus Oberschleißheim fordert: „Wir brauchen eine Vereinfachung der Verfahren auf Genehmigungsseite sowie Vorgaben zur kommunalen Wärmeplanung und die Unterstützung bei weiteren Projekten – insbesondere aber eine deutliche Aufstockung der Förderung des Netzausbaus. Bisher stehen für Wärmenetze in ganz Bayern 7,5 Millionen Euro im Staatshaushalt – das ist ein Witz.“



Masterplan schon lange angekündigt

Im Landkreis München wird das heiße Wasser der Tiefengeothermie bereits genutzt, die Kommunen haben Pionierarbeit geleistet, hier sind viele Claims schon erschlossen. Die stellvertretende Vorsitzende im Haushaltsausschuss Claudia Köhler drängt auf finanzielle Unterstützung: „Wir könnten schnell handeln. Als Unterhachinger Gemeinderätin kenne ich die Entwicklungskosten des Projekts und bedaure bis heute, dass die Kommune von Bayerns Staatsregierung im Stich gelassen wurde und den größten Anteil an Grünwald abgegeben hat. Unsere Haushaltsanträge auf weitere Förderung des Netzausbaus wurden von CSU/FW im April 2022 wieder einmal abgelehnt, fatal in der Krise. Jetzt ist die Dringlichkeit noch größer geworden.“

Der Masterplan Geothermie sei von der Staatsregierung schon seit 2019 angekündigt worden. Am 7. Juli findet im Bayerischen Landtag eine Anhörung zum Thema „Geothermie“ statt.

