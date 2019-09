Der „Zauselverein“ wird 40: Grünen-Kreisverband feiert Jubiläum mit prominenten Gratulanten

Der Kreisverband der Grünen feiert 40. Geburtstag. Bei der Jubiläumsfeier blickten Mitglieder der ersten Stunde und Polit-Prominenz auf die Anfänge zurück.

Landkreis – Der Grünen-Kreisverband hat sein 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Glückwünsche erreichten die Feiernden im Kulturzentrum Einstein in München-Haidhausen via Videoclip vom Bundesvorstand aus Berlin und aus dem Landtag. Der Sprecher der Grünen im Bundestag, Toni Hofreiter (49), schaute am Mittwochabend persönlich in seinem heimatlichen Kreisverband vorbei.

40 Jahre Grüne im Landkreis München. Wer hätte daran zu glauben gewagt, als eine Handvoll Friedensbewegter, Basisdemokraten und Atomkraftgegner am 18. September 1979 aus Vorgängerinitiativen wie der GAZ, die Grüne Aktion Zukunft, und der AUD (Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher) zum Münchner Kreisverband zusammen fanden.

Grünen-Kreisverband begann als „kleiner Zauselverein“

Nicht umsonst schenkten die beiden Kreisvorsitzenden, Volker Leib (51) und Sabine Pilsinger (29), ihre Aufmerksamkeit zunächst den „Pionieren und Langjährigen“. Jenen Ur-Grünen, die mit Herzblut gegen Anfeindungen und Widerstände für ihre Ideale im Landkreis eingetreten seien, die, so Leib, „uns dorthin gebracht haben, wo wir heute stehen.“

Als hätten Landtagssprecherin Katharina Schulze (34) und Bundesvorstand Robert Habeck (50) die Worte des Politwissenschaftlers aus Taufkirchen direkt vernommen, gratulierten die Grünen Promis der Geburtstagsgesellschaft in dem Moment von der Leinwand. „Von einem kleinen Zauselverein zum ernstzunehmenden Kreisverband“, jauchzte Habeck und hob den Daumen. „Weiter so“, lächelte Schulze dem Festvolk großformatik zu.

+ Gründungsurkunde: Der Kreisverband der Grünen im Landkreis München wurde am 18.9.79 im Jahnheim in Haar aus der Taufe gehoben. © Repro

Hofreiter stand da schon in den Startlöchern. Leibs Gedanken über eine im Rückblick automatisch sich verklärende Zeit, waren sein Stichwort. Letzter Redner zu sein vor dem Buffet, das nehme er als dankbare Aufgabe an, schob Hofreiter einen kleinen Scherz voran. 14 Jahre Bundestag haben den einstigen Gemeinderat aus Sauerlach gelehrt, das Scheinwerferlicht auf sich zu lenken.

Was hätten die Leute geunkt, erinnerte Hofreiter an die frühen Jahre: „Ihr wollt Euch mit den mächtigsten Konzernen des Landes anlegen!“ Inzwischen seien Energieunternehmen ein Schatten ihrer selbst geworden. Millionen Bürger produzierten selbst Energie, Photovoltaik, Homo-Ehe, Grüne Bürgermeister und ein Ministerpräsident. „Wir haben Gigantisches erreicht.“ Einer, der sich anschickt, Bürgermeister zu werden, ist Ulrich Leiner (60) aus Haar. Der Mathematiker vom Fraunhofer Institut zählt zu den Grünen der allerersten Stunde. 1979 war er Mitbegründer des Augsburger Verbands. Über München-Giesing verschlug es ihn nach Haar, wo er in den frühen Neunzigern mit dem Taufkirchner Ortsvorstand Christoph Nadler in der Tram bis Grünwald fuhr, um auf das Elend der Isar aufmerksam zu machen. „Das war damals ein totes Betonbett.“

Es geht sogar noch weiter zurück in der Grünen-Historie. Gerd Zattler (70) war nicht nur dabei, als sich der Kreisverband formierte. Seit 35 Jahren Gemeinderat in Schäftlarn, gehörte er der ökologisch orientierten, im Juli 1978 ausgerechnet von einem CDU-Mann ins Leben gerufenen, Grünen-Vorgänger-Partei an, der GAZ. „Das war ein kurzlebiges Jahr, ein wilder Haufen“, sagt Zattler: „Basisdemokratisch, sozial, ökologisch, gewaltfrei.“ Genau nach seinem Geschmack.

