Kostet die Halbe Bier bald 7,50 Euro? Das sagt der Landkreis zur Brauer-Ankündigung

„Dann trinken wir eben weniger Bier“

Wenn es nach Brauern geht, könnte die Halbe Bier bald 7,50 Euro kosten. Wie reagiert der Landkreis auf derart düstere Aussichten? Wir haben uns umgehört.

Landkreis – Krawalle in der Münchner Innenstadt: Eingeworfene Fensterscheiben, zerstörtes Mobiliar – gut 2000 Bürger wollten die Verteuerung ihres Bieres zum 1. März 1844 nicht einfach hinnehmen und stürmten die Brauereien. König Ludwig hatte den Bierpreis um 1 Pfennig erhöht, doch nach vier Tagen Randale gab’s den Gerstensaft wieder zum alten Preis. Dass die Bürger so auf den Putz hauen, sollte der Halbliterpreis des beliebten Durstlöschers dieses Jahr stark steigen, ist eher unwahrscheinlich. Und doch hatte Stefan Fritsche, Vorsitzender des Brauereiverbands Berlin-Brandenburg, mit seinen Aussagen Ende Januar für einiges Aufsehen gesorgt.

„Wenn Brauereien und Gastronomen ihre Mehrkosten voll an den Verbraucher weitergeben, sind wir Ende des Jahres bei 7,50 Euro für den halben Liter Bier“, prognostizierte Fritsche in einem Interview. Nicht nur Gas und Strom, auch Braumalz und Verpackungsmaterialien hätten sich „drastisch“ verteuert, so Fritsche. Die Branche stehe nun „vor der größten Herausforderung in der deutschen Brau-Geschichte“. Das klingt dramatisch.

Stadlbräu-Chef verlangtschon lang mehr

+ Schon vor der Krise hat Robert Prinz, Inhaber des Stadlbräu in Oberhaching, mehr fürs Bier verlangt, „um halbwegs auf meine Kosten zu kommen“. (Archivbild) © Martin Becker

Mit hohen Bierpreisen hat einer wie Robert Prinz, Inhaber des Stadlbräu in Oberhaching sowie Berater diverser Brauereien in ganz Europa, viel Erfahrung. „Ich habe mich schon seit Jahren aus dem aktiven Bierverkauf zurückgezogen, da meine Preise schon vor 20 Jahren keiner zahlen wollte“, erklärt Prinz. „Für das in reiner Handarbeit hergestellte Bier musste ich damals schon mindestens vier Euro pro Liter verlangen, um halbwegs auf meine Kosten zu kommen.“ Seitdem habe er sich eben „auf Bier-Events konzentriert, die bis heute immer noch sehr erfolgreich sind“. Ansonsten produziert Stadlbräu Bier für Burschenvereine, Hochzeiten, Bands – also alle „die ihr eigenes Bier wollen“, so Prinz. „Das ist die Strategie vom Stadlbräu, somit bin ich von der ganzen Bierkrise nur wenig betroffen.“

Während man also in Oberhaching in der hochpreisigen Nische gut klar zu kommen scheint, will man sich etwa bei der Ayinger Brauerei nicht zum Thema äußern. Eine schriftliche Anfrage des Münchner Merkur bei Direktor Helmut Erdmann, unter anderem nach einer möglichen Preisobergrenze und steigenden Produktionskosten, blieb unbeantwortet. „Ein anderes Mal zu einem anderen Thema gerne wieder gern“, ließ Erdmann mitteilen.

Brauer-Bund: Kosten bleiben hoch

+ Eine Grafik des Deutschen Brauer-Bunds zeigt die Kostensteigerungen in Brauereien mit Stand November 2022 im Vergleich zum Vorjahr. Die Ergebnisse gehen auf Mitgliederbefragungen des Verbandes zurück. © Grafik: Deutscher Brauer-Bund

Fakt ist: Energiekrise und gestiegene Rohstoffpreise treffen die deutschen Brauereien enorm. „Die Inflation setzt die Wirtschaft unter hohen Druck. Wir müssen damit rechnen, dass die Kosten 2023 auf hohem Niveau bleiben und teilweise weiter steigen“, so Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bunds (DBB). Vor allem stark steigende Kosten für Rohstoffe und Vorprodukte sowie Personal und Logistik belasteten die Unternehmen. Dies werde sich auch auf die Preise auswirken, so die DBB-Prognose. Zahlreiche Brauereien haben für dieses Jahr Preiserhöhungen angekündigt, 7,50 Euro für ein Kneipenbier sei deshalb denkbar.

Da mag manch ein Bierfreund vor Wut schäumen, doch statt mit Ausschreitungen wollen die Bürger vielmehr mit Zurückhaltung reagieren, wie eine Umfrage im Landkreis zeigt (siehe unten).

Umfrage: Würden Sie 7,50 Euro für ein Bier bezahlen? Wulf Nibler (78), Oberhaching/Deisenhofen: „In der Wirtschaft liegt meine preisliche Schmerzgrenze bei 5 Euro, beim Tragerl sollte der halbe Liter nicht mehr als 1 Euro kosten - maximal. Kostet das Bier über 5 Euro, bestelle ich nur ein kleines. Abgesehen davon trinke ich seit einiger Zeit schon aus Gewichts- und Gesundheitsgründen weniger Bier und überhaupt weniger Alkohol, also nicht nur wegen der gestiegenen Preise. Die sind nur der letzter Push für meine Zurückhaltung.“ Jochen Kahl (56), Höhenkirchen-Siegertsbrunn: „Die hohe Qualität der Biere Oberbayerns spiegeln sich selbstverständlich auch im Preis wider. Da Bier als Genussmittel nur in Maßen und nicht in Massen konsumiert werden sollte, bringt auch ein höherer Preis keine große Einschränkung mit sich. Im Zweifel zahle ich einen angemessenen Preis, wie auf der Wiesn, den ich auch nicht beeinflussen kann.“ Gerald Sekulin (46), Ottobrunn: „Sind die Preise erstmal oben, werden sie erfahrungsgemäß auch nicht mehr fallen. Bei einem Halbliterpreis von 7 Euro würde ich wohl weniger bis gar kein Bier mehr trinken, dann lieber mal einen guten Rotwein. In der Gastronomie zahlt man ja inzwischen fast schon 5 Euro. Aber bei 7 Euro sollte man schon mal ein Zeichen setzen. Klar, beim Oktoberfest zahlt man auch eine Menge, aber das ist auch eine Ausnahmesituation.“ Thomas Lamprecht (52), Unterhaching: „Sollte das Bier wirklich 7 Euro kosten, dann würde ich definitiv weniger trinken. Und Wein mag ich auch ganz gerne, da würde ich wohl davon das eine oder andere Glas mehr trinken. Ich kann mir aber einen solchen Preissprung nicht vorstellen, das wäre ja dann teurer als auf dem Oktoberfest!“ Isabel Hellwig (54), Sauerlach: „Die Bierpreise interessieren mich eigentlich nicht, da ich Weintrinkerin bin. Nur wenn ich in meiner Heimatstadt Köln bin, trinke ich mal Kölsch, weil das dort einfach dazugehört. Oder mal auf’m Oktoberfest... Ich weiß nur: In Skandinavien ist das Bier und Alkohol überhaupt sehr teuer, weshalb mein Sohn sich immer Bier von hier mitnimmt. Das würde sich ja dann für ihn erübrigen, wenn die Preise in Bayern so enorm ansteigen.“

