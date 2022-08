Hochwasserwarnung für Isar: „Gefahr für Leib und Leben“

Für das Wochenende hat das Landratsamt eine Hochwasserwarnung für die Isar ausgesprochen. (Symbolbild) © Sigi Jantz

Der Pegel der Isar soll in den kommenden Tagen erheblich steigen. Laut Landratsamt besteht „Gefahr für Leib und Leben“ in und am Fluss.

Landkreis - Das Landratsamt warnt vor Hochwasser in der Isar und appelliert an alle Erholungssuchenden, wachsam zu sein und sich nicht unnötig in Gefahr zu bringen. Laut Pressemitteilung weist die Isar bereits jetzt höhere Wasserstände als üblich auf. Aufgrund der für Samstag, 20. August, angekündigten Starkniederschläge wird die Isar weiter ansteigen. Aktuell liegen die Pegel knapp unter der Meldestufe 2 gemäß Hochwassernachrichtendienst. Die Isar ist bei diesen erhöhten Wasserständen eingetrübt.

Mit der zu erwartenden starken Strömung und dem vermehrten Aufkommen von Treibgut besteht für Bootsfahrer und Badende auf und an der Isar erhebliche Gefahr für Leib und Leben. Auch unter der Wasseroberfläche können sich dabei zahlreiche Hindernisse bilden, die aufgrund des trüben Wassers für Bootsfahrer meist nur schwer oder gar nicht zu erkennen sind. Von Bootsfahrten auf der Isar wird deshalb dringend abgeraten. In den vergangenen Jahren kam es bei vergleichbaren Wasserverhältnissen bereits zu Unfällen. Dabei mussten Personen aus der Isar gerettet werden. Ein selbstständiges Aussteigen aus dem Fluss ist in diesen Fällen nicht mehr möglich.

