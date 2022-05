Hürden bei der Energiewende: Material für Photovoltaik, Geothermie und Co. oft knapp

Von: Doris Richter

Keine Selbstverständlichkeit: Ein Handwerker montiert Solar-Panele auf einem Dach. Darauf müssen viele Kunden derzeit lange warten – Material fehlt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Weg vom Gas, hin zu alternativen Energien. Doch so schnell, wie viele es sich wünschen, geht das nicht. Die Nachfrage nach Photovoltaik, Geothermie und Wallboxen steigt zwar, doch Material ist oft knapp.

Landkreis – Viele Landkreisbürger wollen die alte Ölheizung endlich loswerden, sich aus der Abhängigkeit von teurem Gas durch einen Geothermieanschluss befreien, eigenen Strom mit Hilfe einer Photovoltaikanlage erzeugen und mit einer Wallbox, einer Stromtankstelle in der Garage oder im Carport, am besten noch das Auto laden. Doch so schnell, wie sich manch einer die Energiewende im eigenen Haushalt wünscht, lässt sich diese nicht realisieren. Bei vielen Vorhaben ist Geduld gefragt.

Von Gas zu Geothermie

Die heimische Erdwärme wird im Landkreis München immer beliebter. 13 Geothermie-Standorte gibt es im Landkreis bereits. Und immer mehr Bürger wollen ans Netz. Bei den Gemeindewerken Oberhaching etwa wird mit einem Ausrufezeichen auf der Homepage bereits darauf hingewiesen, dass es zu einer verstärkten Nachfrage nach Fernwärmeanschlüssen komme. Aktuell stehen dort für 2022/23 rund 200 neue Hausanschlüsse in den Auftragsbüchern. Tendenz: täglich steigend. „Wir werden alle Anfragen nach Eingang bearbeiten, aber die Planung, Kapazitäten der Fachfirmen, die Baustellenabwicklung, die Koordination der Heizungsumbauten, all das funktioniert logischerweise eben nicht auf Knopfdruck und nicht immer zum Wunschtermin“, heißt es von den Gemeindewerken. Man bitte daher um Verständnis, dass nicht alle Anfragen umgehend bearbeitet werden können. Auch bei den Heizungsbauern ist die Nachfrage groß, einen Handwerksbetrieb zu finden, der zeitnah eine neue Heizungsanlage montiert schwierig. Rohstoffe sind nach wie vor knapp und werden immer teurer. „Bei Produkten wie Sanitär-teilen, Boilern, Kesseln be-kommen wir fast monatliche Preiserhöhungen“, sagt Renate Gojczyk vom gleichnamigen Oberhachinger Installationsbetrieb. Und vor allem seit Beginn des Ukraine-Kriegs wollen immer mehr Kunden weg von Öl und Gas.

Strom vom Dach

Auch eigenen Strom mit Hilfe einer Photovoltaikanlage zu erzeugen, liegt voll im Trend. „Wir erleben da bei der Nachfrage ein exponentielles Wachstum“, sagt Sebastian Biegel, Leiter der Region Oberbayern beim Netzbetreiber Bayernwerk. Zwei große Kundencenter betreibt Bayernwerk im Landkreis, in Unterschleißheim und Taufkirchen, in jedem sind rund 50 Mitarbeiter beschäftigt. „Und wir sind intensiv auf der Suche nach zusätzlichem Personal“, sagt Biegel. Zum Teil würden Mitarbeiter bereits am Samstag arbeiten oder es helfen Kollegen aus anderen Regionen aus, um der Nachfrage gerecht zu werden. Ab sofort seien auch die Kundencenter, die während der Pandemie geschlossen waren, wieder offen.

Pro Woche laufen in den beiden Kundencentern jeweils zwischen 50 und 100 Anfragen von Privatleuten für die Einspeisung von Strom ein. „Und die Komplexität der Anforderungen hat zugenommen“, erklärt Biegel. Innerhalb von acht Wochen muss Bayernwerk eine sogenannte Netzverträglichkeitsprüfung durchführen, also feststellen, ob das Einrichten der Anlage überhaupt möglich ist. Falls ja, kann eine Fachfirma die Anlage installieren, zur Abnahme und Montage des Zählers ist wieder ein Techniker von Bayernwerk gefragt. „Wobei es derzeit auch nicht einfach ist, einen Handwerker zu finden, der die Anlage baut und auch das benötigte Material dafür geliefert bekommt“, so Biegel.

Probleme der Firmen

Davon können betroffene Firmen ein Lied singen. „Die Kunden rennen uns die Bude ein“, sagt Harald Urbas von der Kirchheimer Firma Pichlmaier Solare Energiesysteme, die unter anderem Photovoltaik-Anlagen installiert. Schon vorher sei die Nachfrage nach den Solaranlagen enorm gestiegen, „seit dem Kriegsausbruch im Januar hat sie sich verzehnfacht“, sagt Urbas. Das sei natürlich einerseits erfreulich, die Auftragsbücher sind voll. Doch Fachkräfte- und Materialmangel machen der Firma die Arbeit extrem schwer. „Wo früher drei Prozessschritte waren, sind es jetzt zehn“, sagt Urban. Weil Material nicht lieferbar sei, müsse man jetzt pro Kundenauftrag auch mal zehn verschiedene Bestellungen machen. „Man sieht in einem Internetshop, dass etwas lieferbar ist, klickt drauf und bekommt dann die Info, dass man es doch nicht bekommt.“ Das gehe los bei der Spax-Schraube und reiche bis zum Wechselrichter. „Man erlebt Situationen, die ich in meinem langen Berufsleben noch nie hatte“, sagt Urbas. „Da legen Leute Bargeld auf den Tisch, weil sie unbedingt eine Photovoltaikanlage wollen.“ Doch derzeit müsse man mit bis zu einem Jahr Wartezeit rechnen. Mal können Lieferanten nichts liefern, mal hängt es am Zoll, mal bricht die Logistik zusammen. Die Folge: Immer wieder sieht man auf Dächern nur die Metallgerippe, noch ohne Solarpanele. Wann das wieder anders wird? Da wagt Urbas keine Prognosen.

Jeder will die Wallbox

Ebenso groß ist auch der Ansturm auf die Wallboxen, die Stromtankstellen für Zuhause fürs E-Auto. „Vor allem durch die staatlichen Förderungen der E-Mobilität erfährt dieses Thema einen unheimlichen Boom“, sagt Sebastian Biegel. Im April verzeichnete Bayernwerk im Landkreis 466 Anmeldungen für Ladeeinrichtungen. Zwei Jahre zuvor waren es im gleichen Zeitraum noch 34. Bei allen Neubauten spielt das Thema eine große Rolle. „Die Tiefgaragen bei neugebauten Mehrfamilienhäusern, wo jeder Parkplatz eine eigenen Wallbox hat, sind mittlerweile der energieintensivste Gebäudeteil“, sagt Biegel. Eine echte Herausforderung angesicht der enormen Menge an Leistung, die hier gleichzeitig zur Verfügung stehen müsse. Erschwerend hinzu käme, dass es derzeit oft zu Lieferengpässen bei den Wallboxen selbst komme.

Zudem arbeite man daran, den Service weiter zu verstärken. „Hilfreich wäre es auch, bürokratische Hürden abzubauen“, sagt Biegel. Etwa den Eintrag ins sogenannte Markstammdatenregister der Bundesnetzagentur, wo alle Stromerzeugungslagen registriert werden müssen, zu vereinfachen.

„Die Energieversorgung als solche wird sich komplett wandeln, weg von den großen Lösungen wie Kraftwerken hin zur weiter verteilteren Energieerzeugung“, ist er überzeugt. „Und wir stehen noch am Anfang.“

