Ihre PV-Anlage lässt sie strahlen: Solar-Fans berichten von ihren Erfahrungen

Von: Charlotte Borst

Sie freuen sich jeden Tag: Andreas und Angela Erbenich vor ihrer PV-Anlage, auf die gerade wieder einmal die Sonne scheint. © Gerald Förtsch

Immer mehr Bürger produzieren selbst Strom. Die Bündelaktionen der Energieagentur etwa sind sehr gefragt. Wir haben mit drei Leuten gesprochen, die so zu einer PV-Anlage gekommen sind.

Landkreis – Jeden Tag grinst Andreas Erbenich beim Anblick seines Solarkraftwerks. Ja, er hat es getan. Seit November nimmt an der Energiewende teil und erzeugt mit 16 Solarpaneelen seinen eigenen Strom. Wenn die ersten Sonnenstrahlen auf das Carport-Dach fallen, steht seine Stromausbeute Schwarz auf Weiß auf dem Display des Stromspeichers. Auch ein Wallbox ist schon installiert. „Das nächste Auto wird ein Stromer“, sagt Erbenich.

Im Juli nahm er an der PV-Bündelaktion in Unterschleißheim teil. Seine Entscheidung war schnell getroffen. Die Beratung durch die Energieagentur Ebersberg-München sei „super kompetent“ gewesen. Nach sechs Monaten waren die Module installiert. Am 22. November schaltete er seine PV-Anlage zum ersten Mal ein.

„Man verdient damit nicht, aber man spart.“

Die Resonanz auf die Bündelaktionen der Energieagentur ist enorm. 60 Plätze gab es in Kirchheim, 130 Interessenten meldeten sich an. Ob in Vaterstetten oder Brunnthal – überall füllen sich die Wartelisten. „Das Interesse ist doppelt so groß, wie die Kapazität an Beratungsplätzen“, sagt Tobias Sassmann von der Energieagentur. Die gesteigerte Nachfrage erklärt er sich mit den Energiepreisen: „Photovoltaik ist in aller Munde. Es funktioniert und es lohnt sich.“

Den erzeugten Strom nutzt Andreas Erbenich selbst, unter anderem hängt in der Garage eine Wallbox, an der er ein E-Auto tanken kann. © Gerald Förtsch

Er freue sich jeden Tag über seinen selbst produzierten Strom, sagt Erbenich: „Man verdient damit nicht, aber man spart.“ 16.100 Euro hat er investiert, vermutlich hat sich die Anlage in 13 Jahren bezahlt. „Vielleicht schneller, wenn wir irgendwann ein E-Auto fahren.“ Als die Handwerker auf dem Dach arbeiteten, haben das einige Nachbarn in der Siedlung mitgekriegt. „Zwei Freunde ziehen schon nach und wollen auch eine Anlage bestellen“, erzählt der selbstständige Personalberater.

Die Energieagentur hat seit 2018 rund 1050 Privatpersonen in Sachen Photovoltaik beraten, allein 2021 waren es 426 Interessenten. Mit den unabhängigen Beratern an der Seite, fällt vielen Hausbesitzern die Entscheidung leichter.

„Anfangs war das Ganze ein Buch mit sieben Siegeln“

Anja Dollinger machte die PV-Anlage zu ihrem Projekt, „obwohl ich technisch wenig bewandert bin“, sagt die Vaterstettenerin, „anfangs war das Ganze ein Buch mit sieben Siegeln“. Trotzdem ist sie überzeugt, dass jeder in der Pflicht stehe, „im Rahmen seiner Möglichkeiten gegen den Klimawandel anzugehen“. Eine Notiz im Gemeindeblatt gab den Anstoß, sie meldete sich 2020 bei der Bündelaktion an. „Die Technik ist komplex, aber die Berater haben mir den Weg geebnet.“

Sie halfen auch beim Ausfüllen Dutzender Seiten Anträge: für die Bayernwerke, für das Marktstammdatenregister der Bundesrepublik und fürs Finanzamt. Als sie ihr kleines Kraftwerk einschaltete, habe es sie „schon berührt“, erzählt sie. Sie produziert so viel Energie, dass sie sogar monatlich eine Abschlagszahlung vom Stromversorger erhält. „Ich gehe auch vernünftiger mit Strom um und verbrauche ihn nach Möglichkeit, wenn er produziert wird.“ Bei einem großflächigen Stromausfall eines Abends in Vaterstetten, kam sie sich vor wie auf einer Insel: Sie hatte als einzige weit und breit noch Elektrizität, dank ihrer Speicherbatterie.

Seit 2018 hat die Energieagentur 21 PV-Bündelaktionen durchgeführt, zwei Beratungen laufen aktuell © Grafik: MM

Die Energieagentur berät die Interessenten aus einer Gemeinde gebündelt, gemäß dem Motto: Warum alleine, wenn es gemeinsam besser geht. Pro Bündelaktion vergeben Tobias Sassmann und Anna Neumeier 60 Beratungstermine. Dabei nehmen die Berater bei jedem Interessenten relevante Basisdaten auf. Der Unkostenbeitrag dafür beträgt 30 Euro. Im nächsten Schritt berechnet die Agentur die Größe der Anlage und ihre Wirtschaftlichkeit. Dafür lässt Sassmann über jedem Dach eine Drohne steigen. Erst im Anschluss entscheidet ein Hauseigentümer, ob er bei der Bündelaktion mitmachen möchte. „Platz für zehn Module sollte es auf einem Dach mindestens geben“, sagt Sassmann, „die meisten Teilnehmer haben mehr.“

Wer den Weg weiterbeschreiten will, zahlt zusätzlich Planungskosten in Höhe von 90 Euro. Die Energieagentur holt Angebote von Installateurbetrieben aus der Region ein und prüft sie. „Mindestens drei vergleichbare Angebote sollte jeder Teilnehmer auf dem Tisch haben“, sagt Sassmann. Bei einer Versammlung stellen sich die Firmen den Teilnehmern vor. Wer sich am Ende für die Anlage entscheidet, kann dem Installateurbetrieb seiner Wahl einen Auftrag erteilen oder weitere Angebote einholen, wie es Andreas Erbenich gemacht hat.

„Wenn man die Strompreise anschaut, liegt es nahe, den Strom selbst zu erzeugen“

Aktuell läuft in Brunnthal eine Bündelaktion. „PV-Anlagen sind zukunftsträchtig“, ist Günther E. überzeugt. „Wenn man die Strompreise anschaut, liegt es nahe, den Strom selbst zu erzeugen.“ Der 55-Jährige und seine Frau haben sich zügig angemeldet, „online habe ich nicht die richtigen Infos bekommen“. Obwohl Gauben und ein Kamin die Dachfläche der Doppelhaushälfte reduzieren, ist die Einstrahlung gut. E. rechnet mit zwölf bis 14 Modulen.

Noch ist er unentschlossen: „Meine Entscheidung hängt jetzt von den Angeboten ab“, sagt E. „Wenn wir uns dafür entscheiden, wollen wir auch einen Stromspeicher.“ Selbst wenn er keinen Auftrag erteilt, bereut er die Beratungskosten nicht. „Das ist es mir wert, dass wir konkrete Aussagen und Angebote erhalten. Als Einzelkämpfer ist es viel schwieriger, eine unabhängige Beratung zu bekommen.“

