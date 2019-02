Leben im Alter: Roboter für die Pflege?

40 000 Menschen mehr als heute sollen bis 2037 im Landkreis leben. Das Durchschnittsalter steigt, der Anteil der älteren Menschen nimmt stark zu. Das würdevolle Leben im Alter und in der Pflege werden noch wichtiger sein als heute. Ein Blick in die Glaskugel.

Landkreis – Wenn sich Ilse K. langweilt, hat sie es nicht weit. Sie muss nur von ihrer Wohnung den Gang hinunter, durch die fünfte Tür links und die dritte rechts. Dann ist die alleinstehende Seniorin unter Gleichgesinnten. Nur, dass die anderen nicht mehr so gut zu Fuß sind. Manche leiden auch unter Demenz, doch das macht Ilse K. – Name und Szenario nehmen keinen Bezug auf eine reelle Person – nichts aus. Im betreuten Wohnen hat sie zwar ihre eigenen vier Wände, trotzdem geht sie oft den Gang hinunter auf die Pflegestation. Sie mag es, sich mit anderen Senioren und Pflegern zu unterhalten, den einen Meter großen Robotern zuzusehen, wie sie Getränkekisten oder Kaffeepackerl aus dem Lager in die Küche und wieder zurücktragen.

Aus einer Wohnung ein paar Meter in den ambulanten Wohnbereich laufen, das ist schon heute möglich. Immer mehr Pflegeeinrichtungen im Landkreis setzen auf das Betreute Wohnen. So können die Menschen im Alter selbstbestimmt leben, gleichzeitig sind Helfer im Notfall vor Ort. Ein Konzept, das auch in Zukunft gefragt sein wird, ist sich Doris Schneider, Geschäftsbereichsleiterin der 26 Altenhilfe bei der Caritas München und Oberbayern, sicher. „Das ist ein gutes, dynamisches Modell.“

Schneider kann sich vorstellen, dass das Betreute Wohnen dann intensiver ist als heute, die Bereiche stärker zusammenhängen. Fitte Bewohner könnten regelmäßig in die Pflegestation kommen, sich mit den zu pflegenden Menschen unterhalten oder sie in die Wohnung einladen. Da die im gleichen Gebäude ist, ist das kein Problem. Alles ist barrierefrei ausgebaut. Und die Besuche hätten Vorteile für beide Seiten: Die Heimbewohner sähen nicht täglich dieselben Gesichter und alleinstehende Senioren müssten nicht einsam in ihrer Wohnung sitzen, wenn Freunde und Verwandte keine Zeit haben.

Menschen im Landkreis München werden älter

Doch: Wollen Menschen, die im Betreuten Wohnen leben, das überhaupt? Sich mit kranken Menschen umgeben, das wollen wohl nur die wenigsten. Außerdem müssen sie fit sein – zumindest geistig. Die Heimbewohner im Idealfall auch. Und hier könnte das Problem liegen: „Die Menschen sind älter als früher, wenn sie ins Heim kommen“, berichtet Schneider.

+ Doris Schneider. © Caritas München Das bestätigt auch die Statistik. Das Durchschnittsalter im Landkreis München steigt laut Landesamt für Statistik bis 2037 um 1,3 auf 44,5 Jahre. Aber vor allem nimmt der Altersquotient deutlich zu. Auf 100 Menschen zwischen 20 und 64 Jahren kommen dann 43,3 Menschen mit 65 oder mehr Jahren. Ende 2017 waren es 34,5, ein Plus von 8,8 Prozentpunkten. In absoluten Zahlen: Im Jahr 2037 leben rund 92.700 Menschen über 65 Jahre im Landkreis, 21.900 mehr als heute! Bei dann 388.300 Menschen im Landkreis ist das knapp ein Viertel der Bevölkerung.

Auch deshalb wartet auf den Landkreis eine Herausforderung: Ältere Menschen wollen vor allem in der vertrauten Umgebung bleiben: Unter anderem deshalb seien sie dann oft schon sehr krank und pflegebedürftig, wenn sie sich für den Schritt in ein Altenheim entscheiden, erklärt Schneider. Durchaus verständlich. Außerdem muss man sich ein Leben im Heim erst einmal leisten können. Wenn Altersarmut droht, leben viele Menschen lieber umsonst in ihren zu großen eigenen vier Wänden, als dass sie ihre Rente im Heim aufbrauchen.

Roboter könnten Pfleger in Bayern und dem Landkreis München

Schneider setzt auf den Fortschritt in der Medizin. „Bisher gab es keine Quantensprünge. Vielleicht können in 15 Jahren die Symptome von Demenz und anderen Krankheiten hinausgezögert oder gar geheilt werden.“ Das würde auch die Pflegekräfte entlasten. Denn Pflege ist vor allem Beziehungsarbeit – und damit psychisch ein Knochenjob, erklärt Schneider. „Unsere Mitarbeiter haben viel mit sterbenden Menschen zu tun. Dazu kommt das oftmals herausfordernde Verhalten vor allem dementer Menschen.“ Das und die Rahmenbedingungen wie Schichtarbeit seien die Hauptgründe, warum in Bayern mehrere Tausend Pflegekräfte fehlen – und nicht das Gehalt. Ein Mix aus fitten und weniger-fitten Menschen im Heim würde Attraktivität verbessern, meint die Geschäftsführerin der Caritas. Dann könnte vielleicht mehr Personal gefunden und die Arbeit auf mehr Schultern als bisher verteilt werden.

Entlasten könnten die Pfleger auch Hilfsroboter – vor allem bei der körperlichen Arbeit. „Getränkekisten in die Küche schleppen, Hol-Bring-Dienste, die nicht direkt mit den Leuten zu tun haben“ schweben Schneider vor. Dass Roboter die Heimbewohner durch die Gänge fahren, ihnen Essen bringen oder sie waschen, hält sie für falsch. Dann würde der wichtigste Aspekt der Pflege, die Beziehung zum Menschen, verloren gehen. „Der Mensch muss immer im Mittelpunkt der digitalen Entwicklung stehen.“ Roboter als Ergänzung oder ein Chip mit der kompletten Krankenakte kann sie sich aber vorstellen. „Wo liegen die Chancen, zum Beispiel durch vereinfachte Verwaltungsabläufe, wo sind Grenzen?“, fragt Schneider. Damit der Mensch nicht einfach nur abgewickelt wird.

Senioren nicht immer im Mittelpunkt der politischen Debatten

Wobei man sich diese Frage schon heute stellen muss. Bei abertausenden fehlenden Fachkräften sind viele Pfleger überlastet. Neben Essensvorbereitung und weiteren Aufgaben bleibt die Beziehungsarbeit teilweise auf der Strecke. Außerdem ist es auch immer eine Frage, wo und wie die Bewohner untergebracht sind. In Haar verzögert sich aktuell der Umzug ins neue Maria-Stadler-Haus, in Taufkirchen sucht die Gemeinde einen neuen Standort für das Seniorenheim „Am Hachinger Bach“. In den politischen Diskussionen hat man nicht immer den Eindruck, dass der Mensch im Mittelpunkt steht.

Bei allem technischen Fortschritt dürfte diese Frage bei der Altersversorgung eine der wichtigsten in den kommenden Jahren sein. Auch im Landkreis. Gerade bei zu wenigen Pflege-Fachkräften. Bereits vorhandene Konzepte wie das betreute Wohnen lassen hoffen, dass ein angenehmer Lebensabend auch in Zukunft möglich ist.

