Landkreis in der Ausbildungskrise: Bayernweit niedrigste Azubi-Quote und hohe Zahl an Abbrechern

Von: Charlotte Borst

Teilen

Die Ausbildungsquote im Landkreis war 2021 die niedrigste in ganz Bayern. (Symbolbild) © IMAGO / Shotshop

Der Bildungsbericht für den Landkreis München offenbart Beunruhigendes: Bayernweit hat der Kreis die niedrigste Azubi-Quote und noch dazu eine hohe Zahl an Abbrechern.

Landkreis – Der Landkreis ist nicht überall Spitze. Das zeigt der erste Bildungsbericht 2021 für den Landkreis München, der jetzt im Kreisausschuss vorgestellt wurde. Beim Übergang von der Schule in die Ausbildung hapert es ziemlich. Zwar erreichen 49 Prozent der jungen Leute die allgemeine Hochschulreife (Bayern: 28 Prozent). Aber die Ausbildungsquote im Landkreis war 2021 die niedrigste in ganz Bayern, und auch bei den Azubis, die abbrechen, ist die Region weit vorn.

Doch auch außerhalb und nach der Schule kann man mit Bildungsangeboten noch viel erreichen: „70 Prozent der Bildung wird außerhalb von Schulen vermittelt“, heißt es im Bericht. Vor allem die Kommunen könnten bildungspolitisch Einfluss auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben. Im Landratsamt hat Bildungsmanagerin Angelina Harutunian auf Basis gesammelter Daten und unterstützt von einer externen Agentur den Bildungsbericht erstellt und dabei den Fokus auf den Übergang von der Schule in die Erstausbildung und in den Beruf gelegt.

NiedrigsteAusbildungsquote

2087 Betriebe im Landkreis bilden aus. Auch das geht aus dem Bericht hervor. Mit 3,1 Prozent ist die Ausbildungsquote im Landkreis München allerdings die niedrigste in ganz Bayern. Immer weniger Interessenten würden sich auf Ausbildungsplätze bewerben, die Zahl sank von 2019 auf 2021 um 14,2 Prozent. Auch immer weniger Betriebe böten Stellen an, von 2019 zu 2021 gab es ein Minus von 400 Stellen. Auch bei der Abbrecherzahl ist der Landkreis München weit vorn: In der Region München ist der Anteil an vorzeitigen Lösungen mittlerweile der zweithöchste. „Viele Betriebe würden gerne mehr ausbilden“, sagte Landrat Christoph Göbel (CSU), „oft fehlen aber Kapazitäten im Betrieb oder die Bewerber haben nicht das erwartete Bildungsniveau.“

Gefördert hat die Arbeit von Bildungsmanagerin Harutunian drei Jahre das Bundesbildungsministerium und den Europäischer Sozialfonds im Programm „Bildung integriert“. Jetzt bewirbt sich der Landkreis für das nächste Förderprogramm unter dem Titel „Bildungskommune“. Das hat der Kreisausschuss mehrheitlich entschieden, gegen zwei Stimmen der SPD. Wenn der Förderantrag Erfolg hat, berechnet sich der Eigenanteil des Landkreises für die angestrebten vier Jahre auf insgesamt 255 000 Euro. Mit einigem Zorn betrachtete Florian Schardt diesen Plan: „Es tut mir in der Seele weh, wie leicht Gremien viel Geld ausgeben, wo sie nüchtern betrachtet nicht viel Handlungsspielraum haben“, sagte der SPD-Fraktionschef im Kreisausschuss.

SPD: Mehr praxisnahe Hilfe statt Bürokratie

So sehr er sich Unterstützung für junge Leute beim Übergang in den Beruf wünschte – Schardt hat selbst eine Firma aufgebaut, die Ausbildungsplätze vermittelt – so wenig einverstanden ist er mit weiteren Analysen und noch mehr Bürokratie: „Wir müssen da Effizienz reinbringen. Die Leute im Landratsamt sollten mit Akteuren in Kontakt kommen.“ Viel mehr hält er von praxisnaher Unterstützung wie der Berufseinstiegsbegleitung an der Mittel- und Förderschule, bei der Jugendliche individuell bei Ausbildungsplatzsuche, Bewerbung und bis in die ersten Monate im Betrieb hinein begleitet werden (siehe Kasten).

Landrat Christoph Göbel (CSU) verteidigte die Bildungsanalyse und warnte: „Ich habe Verständnis für pragmatische Lösungen, aber man darf nicht zu minimalistisch sein.“ Die Studie sei wichtig, um Bedarf zu erkennen, Akteure zu koordinieren und Handlungsmaßnahmen abzuleiten.

Klares Signal für Berufseinstiegsbegleitung Die Berufseinstiegsbegleitung soll fortgeführt werden. Da sind sich offenbar im Kreisausschuss alle einig. Auch wenn der gemeinsame Antrag von vier Fraktionen, SPD, Grüne, ÖDP und FDP noch nicht behandelt wurde, signalisierte auch die CSU in der jüngsten Sitzung Zustimmung dazu, dass notfalls der Landkreis die Lücke schließen sollte, falls sich der Freistaat früher oder später aus der Finanzierung zurückzieht. Bayernweit unterstützen bisher Sozialarbeiter in der Berufseinstiegsbegleitung förderbedürftige Jugendliche an Mittel- und Förderschulen auf dem Weg von der Schule in eine Ausbildung. Nachdem der Landtag mit den Stimmen von CSU und Freien Wählern die Berufseinstiegsbegleitung Anfang April erst eingespart hatte, folgten Elternproteste, eine Onlinepetition und Medienberichte. Inzwischen hat Kultusminister Piazolo zumindest für ein Jahr die Fortführung zugesagt. In einer der nächsten Sitzungen wird der gemeinsame Antrag von FDP, SPD, Grünen und ÖDP beraten, wonach der Landkreis notfalls die Finanzierung der Sozialarbeiter sichern soll. CSU-Fraktionschef Stefan Schelle brach eine Lanze für die Berufseinstiegsbegleitung: „Es gibt viele Jugendliche, denen die Wege in die Berufswelt nicht bewusst sind.“ Hier könnten Sozialarbeiter wichtige Lotsendienste leisten.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis finden Sie hier.